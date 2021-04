La solution de recharge sans fil de Momentum Dynamics obtient le marquage CE

La recharge sans fil à haute puissance pour véhicules électriques est désormais disponible pour le déploiement commercial en Europe pour tous les types de véhicules

MALVERN, Pennsylvanie, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Leader mondial de la recharge sans fil pour véhicules électriques, Momentum Dynamics Corporation (Momentum), située à Malvern, en Pennsylvanie, a publié une déclaration de conformité CE pour ses solutions de recharge de 75 kilowatts (kW), 150 kW et 300 kW. Il s'agit de la première et de la seule solution de recharge sans fil pour véhicules électriques à obtenir cette importante désignation pour les niveaux de puissance supérieurs à 75 kW.

Le marquage CE indique que la technologie et les produits de l'entreprise sont conformes à la directive de l'Union européenne. Ce marquage est requis pour les produits fabriqués ou vendus dans l'Espace économique européen. Plus précisément, cette déclaration de conformité indique que la solution de Momentum répond aux normes de rendement et de sécurité harmonisées pertinentes et ne mettra pas en danger des vies ou des biens.

Pour obtenir cette déclaration, les produits de l'entreprise ont dû subir une série de tests rigoureux, y compris des tests environnementaux, d'efficacité, de sécurité personnelle, d'intégrité structurale et d'émissions électromagnétiques/d'immunité.

« Ces essais et cette certification revêtent une importance cruciale étant donné le rythme rapide des progrès sur le marché de l'électrification des véhicules en Europe et dans le reste du monde. C'est une percée pour la recharge inductive automatique en tant qu'alternative commerciale à la recharge conductive de véhicules électriques qui accélérera la transition vers des moyens de transport et une logistique entièrement électrifiés », a déclaré Andy Daga, fondateur et PDG de Momentum.

L'entreprise se prépare à lancer des flottes de taxis chargées sans fil avec Jaguar Land Rover à Oslo, en Norvège, ce printemps. Plus tard, dans le courant de cette année, elle collaborera avec d'autres grands constructeurs automobiles afin de proposer le même dispositif pour des camionnettes de livraison, des camions et des autobus. La désignation CE est une étape cruciale dans l'activation de ces réseaux et l'expansion du réseau de chargeurs à travers l'Europe.

Le système de Momentum a fait ses preuves grâce à des années de service sur le marché américain avec des niveaux de puissance de 50 kW à 300 kW. Il peut atteindre des niveaux de puissance de plus de 450 kW. Les solutions de l'entreprise sur le marché américain sont certifiées UL depuis 2016.

La recharge sans fil maintient les flottes en mouvement

La recharge sans fil pour véhicules électriques permet une recharge automatique dans le cadre d'une exploitation régulière. Pendant qu'il est en service, par exemple pendant la montée de passagers à bord ou le chargement de colis, un véhicule équipé se gare au-dessus de bornes de recharge qui sont encastrées dans la chaussée ou fixées sur le sol d'un garage. Le chargement est automatique et ne nécessite aucune action ni aucune supervision de la part du conducteur qui est libre de continuer ses tâches principales, comme charger le véhicule ou s'occuper des passagers. Le système fonctionne par tous les temps et n'est pas affecté par la pluie, la glace ou la neige.

La recharge automatique sans fil permet également de charger automatiquement toute la gamme de véhicules autonomes, y compris les flottes soumises à restrictions (flottes logistiques, dépôts de véhicules, zones géoclôturées) et les flottes de véhicules routiers (livraison, mobilité partagée et véhicules de tourisme).

À propos de Momentum Dynamics

Momentum Dynamics est un développeur de technologie originale, leader sur le marché des systèmes de recharge efficaces, automatiques et sans fil pour les industries de l'automobile, du transport et de la logistique avec la technologie du monde réel en opération qui prouve la capacité et le besoin d'une recharge automatique et rapide des véhicules électriques.

