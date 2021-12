La solution éducative EdTech de LEAD transforme l'école de la maternelle au secondaire en Inde

MUMBAI, Inde, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- LEAD , un pionnier de l'éducation axée sur les technologies, transforme la scolarisation conventionnelle en Inde depuis sa création en 2012 avec sa solution innovante full stack EdTech pour les écoles. Aujourd'hui, LEAD transforme la vie de près d'un million d'élèves dans plus de 2 500 écoles partenaires en Inde.

Au Sommet mondial sur le capital de risque de GSV Ventures – 'The Global K12 Disruption' (La transformation mondiale du parcours scolaire), Sumeet Mehta, co-fondateur et PDG de LEAD a été rejoint par Ari De Sa Neto, fondateur et PDG d'Arco Educacao pour échanger sur la façon dont ils améliorent la qualité de l'éducation et favorisent la réussite scolaire à grande échelle pour les étudiants à faible et moyen revenu. La séance a été animée par Michael Horn, senior strategist à Guild Education.

Partageant son expérience dans une petite ville dans une école ordinaire, Sumeet a raconté la façon dont son père, qui était enseignant, l'a tourné vers l'espace éducatif et a souligné la façon dont LEAD utilise la technologie et l'innovation pour transformer les écoles pour les élèves à faible et moyen revenu.

M. Mehta a expliqué : « L'apprentissage et le développement ne doivent pas dépendre du lieu de naissance. Un enfant né dans une petite ville ne devrait pas être privé d'une éducation de qualité. Les parents consacrent un budget important de leur revenu mensuel à l'éducation de leurs enfants dans l'espoir que ce sera un tremplin vers un avenir prometteur. LEAD ne ménage aucun effort pour répondre à ces aspirations parentales, en transformant les écoles grâce à son système éducatif perturbateur, EdTech. »

En avril 2021, GSV Ventures a investi dans LEAD, son premier investissement dans l'espace EdTech de l'école en Inde. LEAD a recueilli 30 millions de dollars dans le cadre de cette ronde de financement de série D dirigée par GSV Ventures et WestBridge Capital.

GSV a investi 7 milliards de dollars dans le marché mondial de l'éducation (chiffre tiré du site web de GSV) et figure dans la liste inaugurale du magazine Insider des 100 premiers investisseurs de démarrages. Elle s'associe aux entreprises les plus importantes du secteur de l'apprentissage numérique « Pre-K to Gray » (du pré-primaire à l'enseignement supérieur), investissant dans des entrepreneurs exceptionnels qui provoquent une transformation numérique massive, comme LEAD.

Deborah Quazzo, associée directrice de GSV Ventures, a déclaré : « GSV cherche à investir dans des entreprises EdTtech mondiales qui génèrent le meilleur rendement sur l'éducation (« ROE ») - des coûts réduits, un meilleur accès, de meilleurs résultats d'apprentissage et la mise à profit des enseignants - et LEAD incarnent la prestation du ROE le plus élevé à ses élèves, parents, enseignants et partenaires scolaires. Nous sommes très fiers de faire partie de cette équipe d'entrepreneurs et d'éducateurs de première classe à l'internationale. »

Le modèle de LEAD est fermement ancré dans le système scolaire. En partenariat avec les écoles et en utilisant son système éducatif intégré exclusif, il transforme la scolarité et offre visiblement de meilleurs résultats d'apprentissage aux élèves, en classe, via les enseignants. Le système scolaire intégré de LEAD fournit tout ce dont une école a besoin : des didacticiels, des logiciels, du matériel et une trousse scolaire avec du matériel didactique. Il couvre l'ensemble de la scolarité, du pré-primaire à la seconde.

Grâce à LEAD, les écoles et les enfants ont profité d'une rare opportunité de rattraper les pertes d'apprentissage, d'intégrer la technologie numérique dans la pédagogie et de réviser les programmes d'études afin de maximiser l'apprentissage de qualité.

LEAD vise à atteindre 60 000 écoles et 25 millions d'enfants scolarisés en Inde d'ici 2026, et à transformer le secteur de l'éducation de la maternelle à la terminale avec ses solutions technologiques supérieures.

À propos de LEAD

LEAD est l'acteur le plus important de l'Inde dans la catégorie EdTech pour les écoles promue par Leadership Boulevard. LEAD a été lancé en 2012 par Sumeet Mehta et Smita Deorah, avec pour mission de transformer l'enseignement scolaire en Inde. Il combine la technologie, les programmes d'études et la pédagogie dans un système intégré d'enseignement et d'apprentissage, améliorant ainsi les résultats d'apprentissage des élèves et le rendement des enseignants dans les écoles de tout le pays. Aujourd'hui, LEAD dessert plus de 2 000 écoles dans plus de 400 villes, atteint plus de 800 000 élèves et aide plus de 10 000 enseignants. Le système d'apprentissage intégré novateur et hautement efficace de LEAD renforce considérablement le rôle des écoles, des enseignants et des parents dans la promotion de la croissance et du développement global de chaque enfant en offrant une éducation de la plus haute qualité.

