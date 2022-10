La solution Endpoint Security de RevBits atteint la perfection en matière de détection dans les tests du T3 2022 de l'ICSA Labs

La solution Endpoint Security de RevBits obtient une cote de détection parfaite de 100 %, sans faux positifs déclarés lors des tests avancés en vue d'une certification en matière de défense contre les menaces.

MINEOLA, New York, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- RevBits a annoncé avoir obtenu une cote de détection parfaite de 100 % sans faux positifs déclarés dans le cadre de la certification Advanced Threat Defense d'ICSA Labs (une division indépendante de Verizon), et ce pour son évaluation de la solution de sécurité des points de terminaison RevBits (RevBits EPS) au troisième trimestre de 2022.

Les tests ont été effectués dans le cadre du protocole de « détection avancée des menaces » qui met l'accent sur l'évaluation des produits de sécurité des points de terminaison en matière de protection contre les menaces nouvelles et peu connues de tous les types de logiciels malveillants, ainsi que des applications inoffensives pour des faux positifs. Plus de 628 tests d'échantillons malveillants et 579 tests d'applications inoffensives ont été effectués au cours d'une période de 34 jours consécutifs.

« Avec un taux de détection de 100 % sans faux positifs déclarés, RevBits EPS a clairement dépassé le taux de détection de 75 % requis pour maintenir la certification », a déclaré Mucteba Celik, chef des technologies de RevBits. « Nous avons été absolument ravis des résultats. Nous cherchions à obtenir les tests de certification de sécurité des points de terminaison les plus rigoureux qui soient, et c'est pourquoi nous avons choisi ICSA Labs. L'obtention d'un tel résultat en dit long sur la qualité de notre produit. Nous voulons que notre solution mette fin à tous les logiciels malveillants et ne crée pas de fardeau en matière de faux rapport pour les administrateurs de système. »

« Le fait de conserver cette certification est important pour notre entreprise et nos clients, a expliqué David Schiffer, chef de la direction de RevBits Le fléau des logiciels malveillants et des rançongiciels doit être vaincu et, chez RevBits, contribuer à la protection des organisations de tous types est une priorité pour l'entreprise. Notre solution de sécurité des points de terminaison atteint cet objectif, ce qui nous rend évidemment très fiers. »

La solution Endpoint Security de RevBits offre également de solides capacités d'atténuation et de criminalistique grâce à son module de détection et de réponse des points de terminaison (EDR). Pour une protection avancée, RevBits EPS comprend une technologie brevetée américaine pour se protéger contre les attaques au niveau du noyau. Pour consulter le rapport de certification détaillé et obtenir de plus amples renseignements sur la solution de sécurité des points de terminaison RevBits, consultez le site RevBits Endpoint Security.

Contact : Neal Hesterberg, [email protected]

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées en offrant plusieurs fonctions de sécurité avancées, qui peuvent être administrées via une plateforme de sécurité unifiée. RevBits a son siège social à Mineola (New York) et possède des bureaux à Princeton (New Jersey), Boston (Massachusetts), Londres (Angleterre) et Anvers (Belgique). Pour plus d'informations sur RevBits, veuillez visiter RevBits.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

SOURCE RevBits LLC