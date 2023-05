La solution hybride « Pick-and-Sort » de Geek+ rationalise le traitement des commandes pour le géant britannique de la distribution NEXT

- Plus de 250 robots Geek+ de deux types différents ont été intégrés ensemble

- La solution Geek+ traite 16 000 unités par jour pour l'activité de commerce électronique de NEXT et 540 boutiques en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord

- Les clients de NEXT dans 83 pays du monde entier bénéficient de la solution Geek+ avec une extension de l'heure limité de commande (de 18 h à 22 h)

ROTHERHAM, Angleterre, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Geek+, leader mondial des robots mobiles pour la logistique, et NEXT, multinationale britannique de l'habillement, de la chaussure et de la décoration, ont annoncé le succès de leur collaboration en matière d'automatisation dans le centre de traitement des commandes de NEXT à Dearne Valley Pallet. Dans un entrepôt de 45 000 m², 250 robots Geek+ s'occupent à la fois de la préparation et du tri des commandes pour les opérations de commerce électronique de NEXT.

Geek+ hybrid “Pick-and-Sort” solution streamlines order processing for UK retail giant NEXT

Confronté à une forte demande dans le secteur volatile de la mode, NEXT a décidé de rationaliser ses processus et de s'adapter efficacement pour répondre aux nouvelles exigences de ses clients. NEXT a choisi Geek+ comme partenaire pour l'automatisation de son entrepôt robotisé, ce qui a abouti au développement conjoint d'une solution hybride « Pick-and-Sort » (sélection et tri).

Liam Jenkinson, responsable de site chez NEXT, a déclaré : « La flexibilité offerte par Geek+ est essentielle pour nos opérations, et l'intégration entre notre système de gestion d'entrepôt et le système de gestion des robots de Geek+ est fluide. Nous prévoyons de reproduire le succès de ce projet dans notre entrepôt plus important au fur et à mesure de l'expansion de notre entreprise. »

Les robots Geek+ P800 récupèrent les palettes et les déplacent vers la zone de stockage pour la préparation des commandes. Le robot transporte le rayonnage jusqu'à un poste de travail multifonctionnel qui est chargé des procédures de sélection et de tri. Une fois la sélection terminée, l'article est déposé sur le robot de tri S20C, qui le transfère vers la voie d'évacuation désignée pour le dépôt.

Grâce à cette solution, NEXT peut traiter 16 000 unités par jour, soit une efficacité deux fois supérieure à celle de la sélection manuelle, selon la société.

Brian Lee, vice-président de la région EMOA chez Geek+, a commenté : « Nous sommes fiers de fournir à l'entrepôt de NEXT nos solutions intelligentes d'automatisation des entrepôts. Nous sommes impatients de reproduire cette solution dans d'autres entrepôts au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde entier. »

La solution évolutive de Geek+ a permis à NEXT de gérer un volume record lors de la dernière saison de Noël sans main-d'œuvre supplémentaire et de repousser l'heure limite de 18 h à 22 h tout en continuant à respecter sa promesse de livraison en un jour. Pour répondre à la demande croissante, NEXT a adopté 50 robots S20C supplémentaires au début de l'année.

