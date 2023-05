La solution Milkman Technologies remporte le prix de l'innovation SAP®

La plateforme Milkman pour le dernier kilomètre fournit des mises à jour en temps réel sur le statut des livraisons et prévoit des options de reprogrammation

MILAN, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Milkman Technologies a annoncé aujourd'hui que sa plateforme Last-Mile a été sélectionnée pour l'édition 2023 des SAP® Innovation Awards, dans la catégorie Partner Paragon aux côtés d'EY et de PwC.

La plateforme Milkman Last-Mile remédie aux inefficacités de la Supply Chain, dont l'industrie s'appuie sur des réseaux d'exécution complexes soutenus par des systèmes numériques disjoints. Entièrement intégrée à SAP Transportation Management, la plateforme Milkman complète la prise en charge des opérations logistiques en y ajoutant des fonctionnalités pour la gestion du dernier kilomètre. Intégrée à SAP Commerce Cloud, la plateforme dispose de fonctionnalités avancées de planification et de routage afin d'effectuer les livraisons efficacement et de gérer les exceptions telles que des annulations ou des demandes de reprogrammation.

« En s'intégrant à SAP Transportation Management et SAP Commerce Cloud, la plateforme Milkman Last-Mile fournit aux entreprises qui utilisent des solutions SAP des mises à jour en temps réel sur le statut des livraisons, ainsi que des options de reprogrammation », déclare Antonio Perini, PDG de Milkman Technologies. « C'est une expérience supérieure. »

La plateforme Last-Mile est la solution pour des opérations de livraison du dernier kilomètre flexibles, efficaces et écologiques, permettant aux organisations :

D'augmenter les marges en maîtrisant les coûts. De mettre en œuvre des politiques de prix centralisées et automatisées. De choisir des options de livraison sur mesure pour garantir une meilleure distribution, plus d'efficacité et une augmentation de 5 % du taux de réussite de livraison à la première tentative. De réduire le kilométrage de 11 % ou plus, grâce à une exécution guidée de façon granulaire, facilitant la tâche des conducteurs, fournissant des mises à jour et une estimation de l'heure d'arrivée aux destinataires, et exigeant une signature pour preuve de livraison.

« Nous sommes à l'intersection d'une expérience consommateur durable et d'une Supply Chain digitalisée», déclare Perini. « Apprivoiser la complexité des réseaux de distribution d'aujourd'hui pour l'omnicanal est un défi passionnant que nous apprécions. »

La solution Milkman a commencé avec le programme SAP.iO foundry for resilient supply chains. Puis, la solution a été certifiée et répertoriée dans le SAP Store . Milkman a également été invité à rejoindre le programme SAP.iO Rising Stars.

À propos de Milkman Technologies

Créée en tant que transporteur logistique en 2015, Milkman a connu les défis d'une industrie qui s'appuie sur des réseaux d'exécution complexes soutenus par des systèmes numériques disjoints. Surmonter ses inefficacités est devenu notre objectif principal. Milkman est désormais un fournisseur de technologie pour les opérations logistiques, avec un financement de 39 millions d'euros et plus de 20 clients à travers l'Europe.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter le site https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

