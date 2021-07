La solution Smart PV FusionSolar Résidentiel de Huawei remporte un iF Design Award

Ces prix témoignent de la reconnaissance mondiale des designs créatifs et conviviaux de Huawei, qui allient la fonction et l'émotion et fusionnent la technologie avec la nature. Il s'agit du deuxième iF Design Award attribué à la solution résidentielle Smart PV de Huawei, après le succès de l'application FusionSolar, qui a reçu le premier en 2020.

Depuis toujours, Huawei conçoit des produits novateurs et centrés sur l'utilisateur pour répondre aux besoins des clients du monde entier.

Depuis 1953, l'iF Design Award est organisé par iF International Forum Design GmbH, la plus ancienne institution de design industriel en Allemagne. Également surnommé les « oscars du design », il représente aujourd'hui l'un des trois prix de design les plus prestigieux au monde.

Sa réputation repose sur des principes directeurs indépendants, rigoureux et fiables. Depuis 1953, l'iF Design Award est reconnu internationalement comme un symbole d'excellence en matière de design. Le jury, composé de près de 60 experts de renommée mondiale provenant de plus de 20 pays, sélectionne les produits qui se distinguent par leur design, leur expérience utilisateur et leur innovation, sur la base de critères et de procédures rigoureux.

L'onduleur intelligent SUN2000

L'onduleur intelligent SUN2000 présente une apparence lisse et raffinée qui correspond aux fonctions puissantes qu'il offre. Premier onduleur photovoltaïque intelligent utilisant un disjoncteur de défaut d'arc sous tension (AFCI) alimenté par IA, l'onduleur intelligent bénéficie de la cote de sécurité la plus élevée et peut augmenter le rendement énergétique de 30 % lorsqu'il est couplé à l'optimiseur, offrant aux utilisateurs une énergie sûre, stable et verte. Ainsi, il permet aux familles de mener une vie à faible émission de carbone.

Le système de stockage d'énergie intelligent LUNA2000

Avec une esthétique lisse, élégante et inspirée des cascades, le LUNA2000 assure un bon ajustement dans l'environnement domestique, servant de source d'alimentation de secours. La technologie avancée de connexion parallèle haute tension dont il est doté prend en charge l'utilisation mixte d'anciennes et de nouvelles batteries. Sa conception modulaire promet des optimisations au niveau du pack et du rack de batteries pouvant augmenter la capacité de charge et de décharge et maximiser le potentiel de chaque batterie. Le système de stockage d'énergie domestique offre aux propriétaires une confiance et une tranquillité d'esprit grâce à cinq niveaux de protection.

L'application FusionSolar de Huawei

Partie intégrante de la solution résidentielle de Huawei, l'application FusionSolar a également reçu un iF Design Award en 2020. Elle affine la gestion au niveau des modules et présente une interface conviviale, offrant toutes les informations dont les clients ont besoin à portée de main. L'application permet également aux utilisateurs de vérifier la consommation d'énergie de la maison en temps réel et suggère des façons d'utiliser pleinement l'énergie solaire excédentaire, tout en soutenant la gestion intelligente de chaque module PV pour améliorer l'efficacité de la production d'énergie. L'attention aux détails s'étend même à l'interface de l'application, qui présente des couleurs chaudes rappelant la chaleur réconfortante de la maison.

La solution Smart PV FusionSolar Résidentiel de Huawei a déjà été déployée dans plus de 500 000 foyers dans le monde entier, et a redéfini la vie moderne grâce à une protection à trois niveau, une sécurité proactive pour toute la maison, une gestion intelligente de chaque module PV assurant des rendements de production d'énergie optimaux ainsi qu'un fonctionnement stable pendant les pannes de courant.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1579577/image.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei