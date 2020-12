La solution SmartVista de BPC émerge comme leader dans la SPARK Matrix de Quadrant 2020 pour la gestion de cartes bancaires

Selon le rapport de Quadrant Knowledge Solutions, le marché des systèmes de gestion de cartes (CMS) a considérablement changé au cours des cinq dernières années et cette tendance devrait se poursuivre. Avec une croissance de 5,6 % en 2019, il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % de 2020 à 2025. Évalué à 1,15 milliard de dollars US en 2019, le marché mondial des CMS devrait atteindre 1,46 milliard de dollars US d'ici 2025.

Les solutions actuelles de gestion du cycle de vie des cartes doivent couvrir tous les types de cartes, marchés et besoins des clients. Les cartes physiques et virtuelles comprennent les cartes de débit, de crédit, les cartes prépayées, les cartes spécialisées telles que les cartes pour les versements de salaires, cartes à puce, qui associent des capacités de paiement à des avantages supplémentaires tels que des programmes de fidélité ou des prestations sociales pour offrir de nouvelles expériences. SmartIssuer, la solution phare de BPC, a toujours été un élément essentiel de la plate-forme SmartVista, qui a évolué de manière organique et a su anticipé les changements du marché. Elle se distingue par :

Une puissante capacité de personnalisation, de tarification et de segmentation , qui permet aux institutions financières de comprendre et de piloter avec précision leurs objectifs et profits.

, qui permet aux institutions financières de comprendre et de piloter avec précision leurs objectifs et profits. L'intégration transparente avec des solutions tierces pour créer des interactions intelligentes, automatiser les processus et offrir une efficacité inégalée ainsi qu'un service client final exceptionnel.

pour créer des interactions intelligentes, automatiser les processus et offrir une efficacité inégalée ainsi qu'un service client final exceptionnel. Une combinaison de cartes virtuelles et de wallets , qui permettent d'initier des projets de néobanques ou de fintechs ; avec un produit minimum viable qui peut mis sur le marché très rapidement.

, qui permettent d'initier des projets de néobanques ou de fintechs ; avec un produit minimum viable qui peut mis sur le marché très rapidement. Son mode d'émission instantanée , tel qu'utilisé par TymeBank en Afrique du Sud, qui permet aux clients de passer de l'onboarding à l'impression de leur carte depuis des kiosques en libre-service, en moins de cinq minutes.

, tel qu'utilisé par TymeBank en Afrique du Sud, qui permet aux clients de passer de l'onboarding à l'impression de leur carte depuis des kiosques en libre-service, en moins de cinq minutes. Installation sur site, dans le cloud ou en tant que service par le biais de Radar Payments, le centre de traitement des paiements de BPC.

Selon Maria Gonsalves, analyste senior chez Quadrant Knowledge Solutions « BPC SmartIssuer offre de solides capacités fonctionnelles pour étendre les capacités de traitement des cartes de sa plate-forme phare SmartVista à une solution entièrement intégrée pour le traitement des transactions et la gestion des cartes. BPC, avec ses capacités fonctionnelles de pointe et sa solide proposition de valeur pour le client, a reçu des notes élevées pour divers paramètres d'excellence technologique et d'impact sur le client. Elle s'est imposée naturellement comme leader technologique dans l'analyse SPARK Matrix 2020 du marché des systèmes de gestion de cartes. »

Jane Loginova, directrice commerciale chez BPC, a déclaré : « Nous sommes ravis que notre solution SmartVista reçoive le titre de leader mondial de la gestion des cartes dans la SPARK Matrix de Quadrant. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à ouvrir la voie à l'innovation dans la gestion des cartes, en anticipant les changements du marché. Pour nos institutions financières, nous offrons le choix d'opter pour le cloud, ce qui permet une gestion plus efficace et une rapidité de mise sur le marché; mais le résultat final reste d'offrir une expérience supérieure aux porteurs de cartes. Notre devise à BPC a toujours été de « faire le pont entre la vie réelle et le numérique » ce qui fait d'autant plus sens dans le monde actuel où le physique et le virtuel doivent coexister. »

Téléchargez un exemplaire gratuit du rapport « SPARK Matrix : Card Management System, 2020 »

https://www.bpcbt.com/sparkmatrixresearch

À propos de BPC

Fondée en 1996, BPC Banking, Payments : Contexte définit l'organisation. La société s'est transformée au fil des ans pour offrir des solutions innovantes et pertinentes qui correspondent au mode de vie actuel des consommateurs lorsqu'ils réalisent leurs opérations bancaires, leurs achats ou se déplacent dans les zones urbaines et rurales, créant ainsi un pont entre la vie réelle et le monde numérique. Avec 280 clients dans 90 pays, BPC collabore avec tous les acteurs de l'écosystème, des banques de premier rang aux néobanques, des fournisseurs de services de paiement (PSP) aux grands transformateurs, des géants du e-commerce aux startups, et des organismes gouvernementaux aux sociétés de transport locales. La suite SmartVista de BPC comprend des solutions de pointe couvrant les domaines de la banque, du commerce et de la mobilité, notamment des solutions de banque numérique, de guichets automatiques et de commutation, de traitement des paiements, de gestion des cartes et des fraudes, d'inclusion financière, de portails de commerçants, de transport et de villes intelligentes. www.bpcbt.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1343386/BPC_SPARK_Matrix_Infographic.jpg

Related Links

http://www.bpcbt.com



SOURCE BPC