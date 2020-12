La solution unique de recyclage du plastique de Clariter permet d'obtenir une empreinte carbone nette négative

LUXEMBOURG, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Clariter, une société internationale de technologie propre, a annoncé que sa solution unique de recyclage du plastique a obtenu une empreinte carbone négative nette selon les résultats d'une nouvelle étude, ce qui signifie qu'elle n'ajoute pas de carbone à la planète, mais plutôt qu'elle l'épuise.

Les résultats proviennent d'une première analyse indépendante du cycle de vie (ACV) réalisée par CE Delft, le célèbre cabinet de recherche et de conseil. L'ACV a déterminé que l'empreinte carbone de Clariter est inférieure à zéro, ce qui indique un bénéfice environnemental net, avec une solution qui réduit vraiment les émissions de carbone.

L'objectif de l'étude était de mieux comprendre l'offre de durabilité de Clariter à ses clients et aux autres parties prenantes, et de les informer davantage sur ses activités de conception technique.

Contrairement à la majorité de l'industrie du recyclage, qui se concentre sur le recyclage mécanique des déchets plastiques, Clariter recycle chimiquement. Cette technologie innovante permet de transformer les déchets plastiques indésirables en produits industriels purs de grande valeur et prêts à l'emploi, offrant ainsi une solution révolutionnaire à l'épidémie de déchets plastiques.

Clariter complète le recyclage mécanique en recyclant les flux de déchets plastiques qui ne peuvent pas être traités mécaniquement. Le procédé chimique breveté en trois étapes de la société permet de recycler les déchets plastiques en produits chimiques purs, sans soufre et inodores : solvants aliphatiques, huiles minérales blanches et cires paraffiniques blanches comme la neige. Ils sont ensuite utilisés comme ingrédients pour plus de 1 000 produits finaux et de consommation.

Le plan à court terme de Clariter est de construire et d'exploiter des usines à grande échelle, chacune d'entre elles recyclant 60 000 tonnes de déchets plastiques et produisant 50 000 tonnes de produits propres par an. L'étude ACV a également souligné que le procédé Clariter offre des avantages significatifs pour le traitement des déchets plastiques qui ne peuvent pas être recyclés mécaniquement.

Geert Bergsma, directeur de l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, CE Delft, a déclaré : « CE Delft a réalisé une analyse du cycle de vie pour Clariter, « du berceau à la sortie d'usine ». Les résultats indiquent que leur solution semble plus attrayante que d'autres voies d'élimination des polyoléfines par recyclage non mécanique, et une empreinte négative CO₂ encore plus forte est à portée de main. Si des services publics entièrement renouvelables sont utilisées, cette déclaration peut l'être encore plus. »

Lorsque l'on compare le recyclage des déchets plastiques (polyoléfines) par Clariter avec d'autres voies de traitement des déchets pour les polyoléfines, le résultat comprend à la fois l'impact des processus de production et les avantages environnementaux d'éviter les produits ou l'énergie conventionnels. Les résultats de l'ACV le prouvent :

1.L'empreinte carbone de Clariter est négative (inférieure à zéro), ce qui indique un bénéfice environnemental net. Par rapport à d'autres, Clariter ne pollue pas et n'épuise pas la planète, mais la nettoie.

2.L'impact et les avantages de la solution de Clariter remplacent ceux du procédé de pyrolyse[1] qui produit des intermédiaires, par exemple de l'énergie, du carburant ou de nouveaux plastiques. Le processus de pyrolyse prolonge la vie des plastiques, alors que Clariter y met fin pour de bon.

3.Les usines à grande échelle de Clariter devraient produire une énergie favorable à celle de l'incinération dans les usines d'incinération des déchets solides municipaux (UIOM). Ils devraient également être compétitifs par rapport aux meilleurs procédés de pyrolyse, car la solution de Clariter a une empreinte carbone plus faible.

Petra Koselka, chef de l'exploitation de Clariter, a déclaré : « Être négatif en carbone net est une position unique et forte. Grâce à une nouvelle optimisation de nos usines et à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, et éventuellement d'hydrogène vert dans le futur, nous pensons que le procédé de Clariter aura une empreinte carbone encore plus avantageuse. Fournir à nos clients de tels produits verts, en offrant à l'industrie « un nouveau départ », est au cœur de notre action. Le résultat est une étape importante non seulement pour nous mais aussi pour l'ensemble du secteur du recyclage chimique. »

Clariter travaille avec REYL & Cie en tant que conseiller financier.

À propos de CE Delft

Grâce à ses travaux de recherche et de conseil indépendants, CE Delft contribue à la construction d'un monde durable. Leur expertise est de pointe dans les domaines de l'énergie, des transports et des ressources. Grâce à leur vaste savoir-faire en matière de technologies, de politiques et de questions économiques, ils soutiennent les agences gouvernementales, les ONG et les industries dans leur quête de changement structurel. Depuis 40 ans maintenant, les compétences et l'enthousiasme du personnel de CE Delft sont consacrés à la réalisation de cette mission. Pour plus d'informations, visitez le site : www.cedelft.eu .

À propos de Clariter

Clariter a créé un procédé révolutionnaire de recyclage chimique (upcycling) qui apporte une solution à grande échelle au problème des déchets plastiques dans le monde. Cette technologie accepte la majorité des flux de déchets plastiques et contribue non seulement à nettoyer efficacement la planète, mais aussi à créer une opportunité commerciale fortement rentable. Plutôt que de recycler les déchets plastiques en produits intermédiaires qui nécessitent un traitement supplémentaire, Clariter les transforme en 3 familles de produits industriels prêts à l'emploi : huiles, cires et solvants. Ces alternatives pures aux combustibles fossiles sont utilisées comme ingrédients pour fabriquer plus de 1 000 produits finaux et de consommation propres et quotidiens. L'empreinte du procédé de Clariter est négative en carbone net et préférable à la mise en décharge, à l'incinération et à d'autres solutions basées sur la pyrolyse. Leur technologie est éprouvée par une usine pilote opérationnelle à Gliwice, en Pologne, et une usine de démonstration à East London, en Afrique du Sud. Leurs bureaux sont basés en Israël, en Pologne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Sans compromis sur la rentabilité ou la durabilité, Clariter déverrouille la valeur de l'économie circulaire. Pour plus d'informations, visitez le site : www.clariter.com .

1.La pyrolyse est un processus chimique également connu sous le nom de craquage thermique.

SOURCE Clariter