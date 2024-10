La sortie mondiale du nouveau documentaire « Fight Like Hell » révèle des vérités inédites sur le 6 janvier et ses implications pour 2024

NEW YORK, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les États-Unis approchent d'une élection cruciale, le film documentaire Fight Like Hell jette un éclairage urgent sur les événements qui ont conduit à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Présenté en avant-première aux États-Unis et disponible dans le monde entier sur YouTube à partir du 16 octobre, ce film invite le public à reconsidérer la stabilité de la démocratie américaine.

Global Release of New Documentary "Fight Like Hell" Reveals Unseen Truths of January 6 and Its Implications for 2024 Fight Like Hell

Le film retrace l'histoire inédite de la manière dont Stop the Steal s'est imposé et a conduit au 6 janvier , en présentant les récits souvent ignorés par les médias grand public. En retraçant les origines de ce mouvement - de l'ancien stratège de Trump, Roger Stone, à l'organisateur Ali Alexander -Fight Like Hell fournit un contexte critique sur la façon dont le siège de la démocratie américaine a été et pourrait à nouveau être menacé.

Grâce à une multitude d'images inédites tournées à l'aide d'une technologie cinématographique de pointe par un directeur de la photographie de combat de l'armée, Fight Like Hell plonge les spectateurs au cœur de l'action. Sans recourir aux interviews et à la narration traditionnelles après coup, le film offre une expérience en temps réel, sans filtre, que beaucoup ont qualifiée de meilleur film sur le mois de janvier 6. Le présentateur légendaire Dan Rather a écrit : « Outre le dossier de Smith, un nouveau documentaire intitulé Fight Like Hell.... qui ne mâche pas ses mots nous rappelle de manière encore plus explicite les événements de ce jour-là. »

À quelques semaines de l'élection présidentielle, Fight Like Hell nous fait réfléchir à la résurgence alarmante du mouvement « Stop the Steal » dont on entend parler chaque jour. Les leaders du mouvement d'aujourd'hui sont armés d'un cahier des charges plus complet pour contester les résultats des élections, et leur rhétorique est de plus en plus violente.

Fight Like Hell est une conversation cruciale sur l'avenir de la démocratie américaine. Ne manquez pas cette occasion de comprendre les enjeux.

Fight Like Hell - Parce que comprendre le passé est essentiel pour façonner l'avenir.

