La Spielwarenmesse distingue seis novedades innovadoras con el ToyAward

Entrega de premios a los ganadores en la PressPreview

Superficie especial sobre el ToyAward con todos los finalistas en el pabellón 3A

NÚREMBERG, Alemania, 1 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Para seis expositores, el comienzo de la 72 Spielwarenmesse es especialmente exitoso. Un día antes del comienzo oficial de la feria han sido galardonados en la PressPreview con el ambicionado ToyAward por sus extraordinarias novedades de productos. En el sector Baby & Infant se ha impuesto el EverEarth 7 in 1 Space Activity Cube de EverEarth Europa. El primer puesto en PreSchool lo alcanzó la Yummi Bear Scale de Topbright. Clementoni venció con el set de experimentos History of Life on Earth en el segmento Schoolkids. En la categoría Teenager & Adults se impuso el robot Miika K.I. de Franckh-Kosmos. HoloToyz ha sido premiado por su Paw Patrol AR Tattoos & Stickers en la categoría de empresas emergentes, mientras que BAVVIC ha ganado en el segmento de sostenibilidad con sus Creative Building Blocks.

The lucky winners of the ToyAward have been confirmed! The award will be made during the PressPreview for the 72nd Spielwarenmesse



El ToyAward es especialmente reputado en todo el mundo como sello de calidad. Las novedades premiadas han sido elegidas por un jurado internacional especializado, compuesto por 13 personas. Puntuaron en las categorías de comprensibilidad de la idea del producto, diversión en el juego, originalidad, seguridad, potencial de éxito en el comercio y acabado & calidad. Christian Ulrich, vocal del consejo de administración de la Spielwarenmesse eG, subraya que „los productos galardonados ofrecen de esa manera una orientación importante para el comercio en la composición de su surtido." Todos los premiados y los nominados se pueden ver en una superficie especial sobre el ToyAward en el pabellón 3A. La lista de los ganadores:

Categoría Baby & Infant (0-3 años)

EverEarth 7 in 1 Space Activity Cube, EverEarth Europe

El 7-in-1 Space Activity Cube de EverEarth promete horas y horas de diversión para bebés y niños pequeños. Juegos de torsión y ensamblaje, una estación espacial con planetas, vehículos y una figura de extraterrestre esconden en el cubo de actividades muchas cosas por descubrir. Con ellas se fomentan la motricidad fina, la concentración y la capacidad de pensar. Los miembros del jurados alaban que „con su diseño, el cubo es visualmente atractivo, no necesita tecnología y sin embargo es inteligente."

Categoría PreSchool (3-6 años)

Yummy Bear Scale, Topbright

Con el Yummy Bear Scale de Topbright, los preescolares aprenden los primeros números y los conceptos físicos de peso y equilibrio. Si coloca un número determinado de pasteles en taza en una balanza, compensa el peso solo la suma correspondiente de números. Equilibrando la suma se pueden resolver además operaciones sencillas de cálculo. Según el dictamen del jurado, „el juguete, valioso pedagógicamente, convence por el aprendizaje intuitivo y la transformación adecuada para los niños de un principio conocido."

Categoría SchoolKids (6-10 años)

History of Life on Earth, Clementoni

El set de experimentos History of Life on Earth de Clementoni les descubre a jóvenes científicos millones de años de la historia de la humanidad. Los ensayos propios se complementan por app en un teléfono inteligente con contenidos digitales y las informaciones se ilustran vivamente gracias a elementos de realidad virtual. Se ilustran disciplinas como geología, paleontología, astronomía o bótánica. Los miembros del jurado resaltan que „hay que destacar especiamente la multiplicidad de los experimentos y la diversión del set."

Categoría Teenager & Adults (desde 10 años)

Miika K.I., Franckh-Kosmos

Franckh-Kosmos marca un hito con Miika K.I. Jóvenes desarrolladores pueden entrenar el robot capaz de aprender en lenguaje, ruidos y gestos. Miika K.I. aprende a cumplir órdenes sencillas a través de una app. Unas instrucciones detalladas ofrecen además información de fondo sobre inteligencia artificial. El resumen del jurado especializado: „Merece especial reconocimiento el concepto global, la integración en un cómic y la posibilidad de definir gestos propios."

Categoría Startup

Paw Patrol AR Tattoos & Stickers, HoloToyz

Los Paw Patrol Augmented Reality Tattoos & Stickers de HoloToyz convierten sueños en realidad. Escaneados con una app, los simpáticos perros policía Chase, Zuma & Co cobran vida como animaciones en 3D. Sean pegatinas en el espacio o tatuajes en la piel: En seguida se mueven las figuras corretonas por el cuarto de los niños. „Extraordinariamente innovador", según opinión del jurado especializado, que también destaca el cuidadoso acercamiento a nuevas tecnologías y la app de fácil manejo.

Categoría Sustainability

Creative Building Blocks, BAVVIC

Los Creative Buildings Blocks de BAVVIC se pueden ensamblar con ayuda de uniones muy manejables de silicona en innumerables construcciones. Como juguete de aprendizaje MINT (matemáticas, informática, ciencias y técnica, Por sus siglas en alemán) con un concepto integrador, los bloques de madera despiertan el interés por correlaciones técnicas y son especialmente adecuados para niños con trastornos de integración sensorial. La madera de los bloques proviene de restos de la producción de marcos de ventana y muebles. Los miembros del jurado consideran que „las piezas se distinguen por una háptica agradable."

Más informaciones sobre el ToyAward y el jurado se encuentran en la página web www.toyaward.de.

www.spielwarenmesse.de/media

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1993941/SWM_ToyAward_winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1989849/Spielwarenmesse_2023_Logo.jpg

SOURCE Spielwarenmesse eG