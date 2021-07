La stabilité de TrinaTracker certifiée avec un essai complet en soufflerie

CHANGZHOU, Chine, 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, un important fabricant de trackers et une unité commerciale de Trina Solar Co., Ltd., a publié à l'échelle internationale un livre blanc intitulé « Stratégies pour atténuer les risques liés au vent dans les trackers compatibles avec les modules à très haute puissance » après avoir lancé le webinaire « Assurer la stabilité du tracker dans des conditions météorologiques extrêmes » en partenariat avec PV Magazine. TrinaTracker a prouvé la stabilité de ses systèmes Agile 1P et Vanguard 2P dans des conditions météorologiques extrêmes en effectuant des essais en soufflerie en collaboration avec les principaux cabinets de conseil en ingénierie éolienne CPP et RWDI.

Le système de suivi PV est devenu un investissement essentiel pour les propriétaires d'actifs et les investisseurs qui s'attendent à des systèmes fiables et durables pour optimiser les rendements. Aujourd'hui, les centrales photovoltaïques sont installées sur différents sites, dont beaucoup présentent des caractéristiques de terrain très exigeantes et des conditions météorologiques extrêmes. De plus, le montage de modules à très haute puissance, très demandés par l'industrie, implique des charges éoliennes plus élevées ajoutées aux trackers. L'industrie solaire a compris depuis longtemps que les codes du bâtiment ne tiennent pas compte des effets aéroélastiques spécifiques aux trackers produits par l'action du vent. Par conséquent, des essais analytiques plus poussés sont nécessaires pour une conception fiable des trackers.

Lors du webinaire, Markus Balz (directeur général de SBP – société de conseil en ingénierie indépendante et leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables) et les présentateurs de Trina Solar, Cruz Argüeso Chamorro (ingénieur civil principal chez TrinaTracker), Marcos Cerezo (ingénieur chez TrinaTracker) et Gonzalo de la Viña (responsable de Trina Solar Europe), ont discuté des différents modèles utilisés dans les essais en soufflerie et de l'importance de réaliser le Full Aeroelastic Model Test (test du modèle aéroélastique complet). De plus, ils ont présenté les solutions de conception optimisées de TrinaTracker pour atténuer les risques liés au vent sur les trackers. Ces solutions comprennent des structures renforcées et des stratégies d'arrimage différentes pour les configurations 1P et 2P, conformément aux résultats des essais en soufflerie, qui améliorent encore la stabilité et la fiabilité de TrinaTracker en termes d'application avec des modules à très haute puissance.

Markus Balz, Directeur Général de SBP, a déclaré : « Après plusieurs années de soutien aux sociétés de trackers, aux EPC et aux développeurs dans le domaine des trackers, c'est un soulagement de voir TrinaTracker offre des approches de conception sophistiquées pour aborder la sécurité et l'optimisation des coûts en même temps. »

Jason Duan, responsable de l'unité commerciale des trackers chez Trina Solar, a déclaré : « Je suis fier de confirmer que TrinaTracker offre un produit bancable aux propriétaires d'actifs et aux investisseurs. TrinaTracker continuera de déployer des efforts pour concevoir des solutions de suivi optimisées pour les clients qui peuvent fournir une fiabilité validée, une durabilité et un rendement énergétique maximum sur chaque site. »

Pour en savoir plus sur la façon dont TrinaTracker assure la stabilité du tracker dans des conditions météorologiques extrêmes, veuillez télécharger le livre blanc à l'adresse suivante : https://bit.ly/36RSXSI.

Pour en savoir plus sur Trina Solar :

https://www.trinasolar.com/en-glb/about_trina_solar

SOURCE Trina Solar Co., Ltd