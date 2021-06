La start-up européenne « LabShare » propose une plate-forme numérique axée sur le développement durable au marché asiatique des TIC

La coopération entre LabShare et TuBroTICs permettra de promouvoir le concept de numérisation durable pour les essais de matériel sur le marché international. Les installations d'essai pourront maximiser l'utilisation de leurs capacités de 25 % (au moins), réduire leurs coûts et leurs temps d'inactivité, et créer un réseau de nouvelles parties prenantes. D'autre part, les petites et moyennes entreprises (PME) introduiront rapidement leurs nouveaux produits innovants sur le marché, tout en utilisant des outils de planification et de suivi, en vérifiant les évaluations et les critiques, et en bénéficiant d'un service clientèle fluide.