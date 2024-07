LA STARTUP LITUANIENNE DE DRONES GRANTA AUTONOMY SORT DE LA CLANDESTINITÉ AVEC UN FINANCEMENT D'AMORÇAGE D'UN MILLION D'EUROS

La technologie de surveillance de l'entreprise, qui a fait ses preuves sur le champ de bataille, est sur le point de transformer la façon dont les forces armées gèrent des missions de reconnaissance complexes et multidisciplinaires.

VILNIUS, Lituanie, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Granta Autonomy, une startup innovante spécialisée dans les drones entièrement autonomes pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, a annoncé aujourd'hui la réussite de son cycle de financement d'amorçage de 1 million d'euros. ScaleWolf VC, le principal fonds de capital-risque et accélérateur lituanien spécialisé dans les technologies à double usage, a mené la levée de fonds, avec la participation de Brolis Defence et de HFL Holdings. Le nouveau capital permettra à Granta Autonomy d'accélérer le développement et la production de ses drones légers de surveillance et de reconnaissance de pointe, de ses microcardans et de son logiciel Datalink numérique, que son équipe a personnellement testés sur les lignes de front ukrainiennes.

Granta Autonomy développe depuis 2015 des drones de reconnaissance télécommandés, des cardans légers et son logiciel unique Datalink. Fondée par Gediminas Guoba et Laurynas Litvinas, deux anciens ingénieurs militaires, l'entreprise fournit aujourd'hui aux forces de l'OTAN dans toute l'Europe sa gamme de drones Hornet lancés à la main, tout en proposant à un certain nombre de partenaires ses microcardans exclusifs, ultra-fiables et légers, qui sont les cardans à entraînement direct les plus légers du marché. Les microcardans de Granta Autonomy sont dotés d'un puissant système de caméra qui permet de capturer des images diurnes claires à de longues distances (jusqu'à 5 kilomètres) et fournit une vision thermique vitale pour les opérations nocturnes, garantissant ainsi le succès de la mission 24 heures sur 24.

« Le champ de bataille traditionnel évolue et les armées occidentales ont besoin de solutions robustes, fiables et flexibles. Granta Autonomy s'engage à faire en sorte que ses systèmes puissent être facilement fabriqués en Europe, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des sources extérieures. Le financement obtenu aujourd'hui nous permet d'augmenter notre capacité de production afin de réaliser les déploiements à grande échelle dont l'Europe a besoin », affirme Gediminas Guoba, fondateur et PDG de Granta Autonomy. « Notre équipe travaille directement avec les soldats sur le champ de bataille, testant nos produits et nos logiciels dans les zones de combat et collaborant à des solutions qui excellent dans les conditions les plus difficiles. Cette expérience du champ de bataille, appréciée par nos partenaires occidentaux, alimente notre mission qui consiste à révolutionner la reconnaissance par drone pour les armées du monde entier ».

Le dernier drone de Granta Autonomy, le Hornet XR, est un mini-drone de reconnaissance lancé à la main, de petite taille et difficile à détecter, qui présente plusieurs caractéristiques essentielles pour les missions secrètes. Avec un décollage par simple jet et un vol silencieux pouvant durer jusqu'à 3 heures, il peut couvrir de grandes distances (jusqu'à 160 km) sans être détecté. Des missions préprogrammées garantissent un fonctionnement autonome, même en cas de silence radio ou dans des environnements dépourvus de GNSS. L'avion ultra-léger atterrit de lui-même en utilisant une méthode de décrochage profond, ce qui le rend facile à récupérer dans les espaces restreints, et sa conception compacte et modulaire permet un transport pratique dans le coffre d'une voiture.

Les systèmes de microcardan GS-214X et GS-218X de Granta Autonomy, puissants mais légers, permettent aux Hornets et à d'autres drones tiers de capturer des images nettes sur de longues distances (jusqu'à 5 kilomètres) pendant la journée et d'inclure une caméra thermique pour les missions nocturnes. Le logiciel Digital Datalink de Granta Autonomy assure l'intégration du cardan avec la plupart des logiciels de stations de contrôle au sol (GCS).

M. Guoba ajoute : « Le Hornet XR illustre notre philosophie de conception, qui s'appuie sur l'expertise de nos opérateurs de drones militaires et de nos ingénieurs. Il offre un temps de vol inégalé dans l'industrie, un fonctionnement simple et une durabilité à toute épreuve, ce qui permet d'accroître l'efficacité, de réduire les coûts et d'assurer une fiabilité inégalée dans le cadre de missions complexes et multidisciplinaires. Il en va de même pour nos microcardans : lorsque nous avons commencé, il n'y avait pas de cardans sur le marché pour les petits drones comme les nôtres. Aujourd'hui, nous produisons les cardans à entraînement direct les plus légers du marché ».

Edvinas Kerza, associé directeur de ScaleWolf VC et ancien vice-ministre du ministère lituanien de la défense, ajoute : « Depuis que nous avons rencontré Gediminas et son équipe, nous avons été impressionnés par la technologie révolutionnaire et la vision de l'équipe de Granta Autonomy. Leur approche innovante du développement de la technologie de surveillance et de reconnaissance est inégalée et pourrait révolutionner la manière dont les forces armées gèrent des missions de reconnaissance complexes et pluridisciplinaires. Nous sommes fiers de soutenir leur mission et nous nous réjouissons de voir leurs drones autonomes intervenir sur le champ de bataille dans les années à venir ».

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la société Granta Autonomy, basée à Vilnius, a commencé à fournir ses drones au front ukrainien. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne exploite une batterie de drones Granta Autonomy financée par les ministères de la défense lituanien et d'autres pays européens. L'entreprise fournit également sa technologie aux forces de l'OTAN dans toute l'Europe.

