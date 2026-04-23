La startup néerlandaise Green Chemtech Affix Labs lève 1 million d'euros pour développer ses solutions anti-insectes durables en Europe

Menée par VP Capital et Oost NL, cette levée de fonds accélère le déploiement du produit phare Repeltec et de la technologie brevetée de solubilité à base d'eau, dans un contexte de durcissement de la réglementation européenne sur les pesticides.

NIMÈGUE, Pays-Bas, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Affix Labs Group B.V., une startup néerlandaise spécialisée dans la chimie verte (Green Chemtech), a bouclé une levée de fonds d'un million d'euros menée par VP Capital et Oost NL. L'entreprise développe un répulsif pour insectes à base d'eau qui remplace les substances actives neurotoxiques responsables de la résistance croissante des insectes. Le nouveau capital financera le déploiement européen.

La percée : solubilité brevetée et libération contrôlée

Dutch Green Chemtech Startup Affix Labs Raises €1 Million for European Expansion of Sustainable Insect Repellent. Stan Franssen, Tom Sam, Stijn de Roover.

L'innovation centrale est une méthode de formulation qui permet de dissoudre dans l'eau des substances actives huileuses et insolubles. Une couche à libération contrôlée maintient l'efficacité du produit jusqu'à douze semaines. Le produit phare, Repeltec, est testé dermatologiquement et ne contient aucun composé neurotoxique.

Un cadre réglementaire européen qui se durcit

Les restrictions européennes sur les pesticides chimiques se durcissent. En Allemagne, l'interdiction du libre-service adoptée en 2025 a fait disparaître des rayons ouverts toute une catégorie d'insecticides neurotoxiques, et des mesures similaires sont en cours d'adoption dans d'autres États membres. Repeltec détient déjà des autorisations de substances actives en Allemagne, en France, en Autriche et en Norvège.

Expansion commerciale et partenariats B2B

Grâce au nouveau capital, Affix Labs étend sa distribution en Allemagne, en Autriche, en France et en Norvège. Le Royaume-Uni et la Pologne suivront. Parallèlement à ses gammes grand public, l'entreprise lance un modèle B2B en marque blanche sous le nom "Powered by Affix Labs". Il permet aux entreprises FMCG, aux opérateurs hôteliers et aux fabricants de produits antiparasitaires d'intégrer la technologie dans leurs propres gammes.

À propos d'Affix Labs

Affix Labs est une startup néerlandaise Green Chemtech qui réduit la dépendance mondiale aux pesticides. Sa technologie de solubilité brevetée et ses systèmes à libération contrôlée créent des barrières anti-insectes durables et sans neurotoxiques.

Contact presse

Tom Sam

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www.affixlabs.com

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