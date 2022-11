La startup Nooka Space amène l'innovation dans les terminaux d'aéroport en introduisant le concept de cabines de flex office à la demande.

CLUJ NAPOCA, Roumanie, 1 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Nooka Space, l'entreprise qui a conçu le premier réseau de bureaux intelligents de proximité au monde, dès 2020, introduit le concept de flex office à la demande dans les zones d'attente des aéroports, afin de fournir aux passagers des espaces privés pour travailler ou se détendre, en attendant leur vol. Ainsi, Nooka Space lance Nooka Air, une cabine de bureau intelligente conçue pour offrir une meilleure expérience aéroportuaire pendant les heures d'attente dans les terminaux.

Les cabines de bureau de pointe Nooka Air sont optimisées par la technologie, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur l'espace, de la réservation du créneau horaire souhaité à la personnalisation de l'environnement intérieur, comme l'éclairage ou la température. Les cabines de bureau digitalisées Nooka Air sont intégrées à l'IdO, ce qui permet un accès intelligent à l'espace et à ses fonctionnalités directement depuis une application mobile. Nooka Space propose des nacelles de bureau entièrement équipées, connectées au Wi-Fi et payantes, pour améliorer l'expérience aéroportuaire et le travail en déplacement. Grâce à leur technologie d'insonorisation et leur mobilier ergonomique, les cabines Nooka Air sont conçues pour stimuler la concentration et le bien-être des utilisateurs et améliorer la productivité en déplacement, sans être distraits par le bruit et l'agitation de l'aéroport.

Sandu Băbășan, co-fondateur de Nooka Space : « Ces dernières années, nous avons remarqué de profonds changements dans la façon dont nous voyageons, travaillons, socialisons et nous impliquons dans les environnements extérieurs. Comme de nombreuses autres industries à travers le monde, les aéroports sont toujours confrontés aux effets de la pandémie et doivent mettre davantage l'accent sur l'expérience, la sécurité et le bien-être des passagers. De fait, l'expérience de la zone d'attente est cruciale pour la satisfaction du client. Le manque d'espaces privés pour travailler ou se détendre dans de nombreux aéroports internationaux nous a donné l'idée de créer Nooka Air, une cabine de bureau high-tech qui peut être réservée et utilisée comme un espace privé pour travailler, se concentrer ou se relaxer en attendant le vol. »

L'aéroport international de Cluj Avram Iancu est l'un des premiers bénéficiaires des cabines de bureau Nooka Air.

« Nous sommes en négociations avancées et sur le point de signer des contrats avec 9 autres aéroports d'Europe occidentale. De plus, sur la base des données collectées à partir de l'historique des réservations au sein de l'application, 1 utilisateur sur 3 a prolongé son séjour, ce qui nous rend confiants dans le fait que la solution que nous proposons apportera une valeur ajoutée à l'expérience des passagers dans les terminaux aéroportuaires », ajoute Sandu Băbășan.

Nooka Space a pour mission de créer un réseau mondial de bureaux de proximité intelligents et de faire grandir une communauté d'utilisateurs, contribuant ainsi au développement durable des villes intelligentes. Nooka Space dispose de bureaux aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Roumanie, en Irlande, en Suisse, en Italie et en France. Pour plus d'informations, consultez le site www.nookaspace.com

