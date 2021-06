La stratégie audacieuse de Medis ouvre l'accès aux médicaments innovants de pointe dans la région ECO

Quatre unités commerciales stratégiques reflètent la concentration, l'expertise et la fiabilité du service, qui contribuent de manière importante à une forte croissance dans des domaines commerciaux et thérapeutiques clés :

Medis Therapeutics (produits pharmaceutiques innovants, spécialisés et orphelins) ;

(produits pharmaceutiques innovants, spécialisés et orphelins) ; Medis Consumer Health (médicaments en vente libre, produits CH) ;

(médicaments en vente libre, produits CH) ; Medis Hospital Care (programmes de diagnostic, médicaments, fournitures et équipements pour les hôpitaux et les centres de santé communautaires) ;

(programmes de diagnostic, médicaments, fournitures et équipements pour les hôpitaux et les centres de santé communautaires) ; Medis Aesthetics (produits et solutions de médecine esthétique).

Martina Perharič, PDG de Medis a déclaré : « Medis se concentre sur la création d'un parcours de soins de santé durable pour les patients dans 15 pays de l'ECO, tout en apportant de la valeur à ses partenaires de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Notre objectif stratégique est d'élargir l'accès aux médicaments innovants dans notre région, en offrant à nos partenaires un leadership et une expertise en matière d'accès au marché, de marketing et d'expertise médicale en tant que point de contact unique. Nous disposons d'une énorme quantité de connaissances et d'équipes d'experts de haut niveau sur tous les petits marchés européens, qui sont généralement trop chers et trop complexes pour que les grandes entreprises pharmaceutiques puissent y pénétrer. Nous sommes certains que notre stratégie commerciale tournée vers l'avenir et soutenant l'objectif de Medis en matière de produits et de services de haute qualité est bénéfique pour nos parties prenantes. »

31 années d'investissement et de coopération avec les principales sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes du monde ont permis à Medis d'acquérir les capacités, les compétences et les technologies modernes nécessaires à l'excellence en matière de marketing, de gestion et d'optimisation de l'ensemble de l'activité. La société représente désormais plus de 40 entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales dans la région ECO. Medis croit fermement que chaque patient, quelle que soit sa situation géographique, doit recevoir les soins dont il a besoin pour vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie. Des unités commerciales stratégiquement placées renforceront encore notre volonté de mettre sur le marché des produits novateurs en répondant aux nouveaux besoins des patients de la région en matière de soins de santé. En 2021, Medis est devenu un nouveau partenaire stratégique de trois sociétés pharmaceutiques innovantes, ce qui lui a permis d'élargir son portefeuille de médicaments spécialisés dans la maladie de Parkinson, les maladies rétiniennes spécifiques et les troubles du sommeil chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique.

Une partie de la stratégie d'entreprise de Medis 2025 consiste également à redorer le blason de la société. Le nouveau logo et le nouveau nom de domaine www.medis.com vont de pair avec le renforcement de l'activité et de la réputation de Medis et avec la mission de se connecter avec toutes les parties prenantes d'une manière cohérente, engageante et responsable.

La directrice des opérations de Medis, Maja Strnad Cestar a déclaré : « Nous sommes de plus en plus nombreux, mais nos valeurs restent les mêmes - solides et saines. Cette nouvelle image de marque reflète notre passion et notre compassion pour répondre aux besoins émergents en matière de soins de santé dans l'ECO. C'est pourquoi le nouveau logo a la forme d'un cœur. Il représente notre dévouement, le travail d'équipe, la confiance et l'aide aux personnes et aux patients. »

À propos de Medis

Medis Pharmaceutical Company est la principale société indépendante de marketing médical axée sur la commercialisation de produits pharmaceutiques innovants en Europe centrale et orientale, en mettant l'accent sur les médicaments spécialisés, les équipements médicaux et les marques de soins personnels. En s'associant à des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan, elle offre une gamme complète de services intégrés aux entreprises désireuses de s'implanter dans la région de l'ECO et de rendre les traitements médicaux les plus avancés et les plus efficaces accessibles à tous les patients. Fondée en 1989 par M. Tone Strnad, Medis emploie plus de 350 experts reconnus, tirant parti de son savoir-faire marketing, de son expertise scientifique et de sa connaissance des produits. La région dans laquelle la société est présente par le biais de filiales à part entière représente jusqu'à 70 millions de clients potentiels.

Pour plus d'informations sur Medis, visitez le site www.medis.com .

À propos des résultats financiers de Medis

L'entreprise pharmaceutique Medis faisant partie du groupe Medis a terminé son exercice 2020 avec des revenus de 134,2 millions d'euros, soit 14 % de plus que l'année précédente. La croissance a été particulièrement remarquable sur les marchés internationaux, où la plupart des revenus ont été générés. Les plus fortes croissances du chiffre d'affaires ont été enregistrées en Autriche, dans les pays baltes, en Hongrie et en Serbie. Medis a bénéficié d'une augmentation moyenne de ses revenus de près de 16 % par an au cours des cinq dernières années. La société poursuivra ses investissements stratégiques afin d'obtenir une croissance annuelle élevée, à deux chiffres, et d'atteindre les objectifs financiers fixés pour 2025, tout en opérant de manière durable et au bénéfice de toutes ses parties prenantes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1539041/Martina_Perharic_and_Maja_Strnad_Cestar.jpg

Related Links

https://www.medis.com/



SOURCE Medis