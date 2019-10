La superestrella global e ícono de la moda Jennifer Lopez lanza su nueva fragancia PROMISE

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Una de las superestrellas más cautivantes y poderosas del mundo, Jennifer Lopez, presenta PROMISE. La nueva fragancia personifica las muchas promesas que Lopez se hizo a sí misma y a sus fans en una travesía celebrada que la ha llevado a un éxito sin precedentes y una profunda influencia sobre la cultura pop. En sociedad con Designer Parfums, Lopez presentará PROMISE exclusivamente en Ulta Beauty en los Estados Unidos, Boots y Superdrug en el Reino Unido y Liverpool en México.

"Este es un proyecto apasionado para mí. PROMISE simboliza todo lo que soy, no solo como artista, sino como persona, como madre y como hija", dijo Lopez. "Una marca es una promesa - y esta marca es muy personal para mí".

En 2018, Lopez lanzó una serie de singles que fueron hits, completó su Residencia en Las Vegas 'All I Have' que rompió récords, recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard en los premios MTV Video Music 2018 y fue designada una de las 100 Personas Más Influyentes del Mundo por la revista TIME. La estrella de Jennifer siguió ascendiendo en 2019 con la presentación de nuevas colaboraciones musicales, su tour internacional 'It's My Party' y el premio Ícono de la Moda del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA por sus siglas en inglés) por su contribución global a la moda. Para coronar todo esto, la actuación de Lopez en el recientemente estrenado film Hustlers ("Estafadoras de Wall Street"), aclamado por la crítica, ha sido reconocida por miembros de la industria como una cúspide en su carrera. Este mes de septiembre, el mundo se detuvo cuando Jennifer recorrió la pasarela de Versace en su icónico vestido verde, celebrando el 20mo. aniversario del look que "rompió Internet".

"Sabemos que en el panorama actual de la belleza, los consumidores necesitan una conexión directa y auténtica con las marcas y los productos que eligen. La capacidad de Jennifer para conectarse emocionalmente con mujeres de todo el mundo verdaderamente no tiene rivales", dice Dilesh Mehta, CEO y presidente de Designer Parfums. "PROMISE representa todo lo que la convierte a ella en un ícono: su talento, su sabiduría, su poder y tanto más".

"Jennifer es un verdadero ícono e inspiración para tantos", comentó Tara Simon, vicepresidente sénior de Mercadotecnia de Ulta Beauty. "Todo lo que hace es fantástico, y no podemos estar más entusiasmados de presentar PROMISE en forma exclusiva a los consumidores de EE. UU."

"Trabajar con esa fuerza que es Jennifer Lopez para crear algo verdaderamente único en la categoría ha sido inspirador", dice Parag Vidyarthi, Director Gerente, Designer Parfums. "Como visionaria última y socia creativa, Jennifer fue firme en su búsqueda para asegurar que PROMISE ofreciera la potente experiencia emocional de fragancia que las mujeres están buscando".

Desarrollado en sociedad con Robertet, PROMISE by Jennifer Lopez es una fragancia floral amaderada. Se abre con las frescas notas de cabeza frutadas de la mandarina italiana, las bayas rosadas y la pera nashi. A medida que se despliega el corazón, revela un delicado bouquet de orris, jazmín de Arabia y madreselvas cubiertas de rocío. La fragancia cierra con una sensual base amaderada de sándalo cremoso y madera de cachemira, infusionada con ámbar cristalizado. Diseñado en vidrio en un formato elevado y multifacetado, con terminaciones de oro rosa de alto brillo, el frasco de PROMISE revive el mundo moderno y lujoso de Jennifer Lopez con sus acentos reflectantes y los matices cálidos y seductores del ámbar y el champán.

La línea de productos

Eau de Parfum Spray 30 ml $45.00

Eau de Parfum Spray 50 ml $55.00

Eau de Parfum Spray 100 ml $65.00

Eau de Parfum Spray para cartera 10 ml $22.00

