La tablette SmartScanner RS80 Sonim est désormais disponible en Amérique du Nord et en Europe

La Sonim RS80 est une tablette de huit pouces avec un scanner de codes-barres intégré qui dispose d'un écran tactile adapté aux gants, d'une batterie longue durée haute capacité, d'une résistance à l'eau et à la poussière et de diverses autres caractéristiques et capacités pour maximiser sa fonctionnalité au travail. La RS80 est conçu pour durer et peut réduire le coût total de possession (TCO) par rapport aux tablettes grand public grâce à sa durabilité éprouvée, tout en améliorant l'expérience de lecture des codes à barres pour les travailleurs de première ligne qui doivent rapidement saisir de grandes quantités de données.

« Sonim se réjouit d'élargir son offre solide avec une tablette robuste de qualité professionnelle pour nos clients qui ont besoin de capacités de numérisation efficaces ainsi que d'un accès aux applications professionnelles », a déclaré John Graff, directeur général de Sonim. « Tout comme notre famille d'appareils portables ultra-résistants, Sonim propose également une vaste sélection d'accessoires prêts à l'emploi et notre logiciel SonimWare pour permettre aux clients de déployer avec succès une solution complète de mobilité robuste. »

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Système d'exploitation Android 10

Lecteur de codes-barres intégré capable d'un balayage rapide et fiable

Connectivité LTE 4G à haut débit

Une garantie complète de deux ans, de premier plan

Une batterie longue durée haute capacité, à la pointe de l'industrie

Un écran tactile adapté aux gants

Étanche, anti-poussière, antichute et résistant aux produits chimiques

Peut être nettoyé et désinfecté avec de l'eau de Javel, de l'alcool isopropylique et d'autres désinfectants, selon les besoins, pour minimiser le risque de contamination

Prend en charge le logiciel de mobilité d'entreprise SonimWare, un ensemble complet d'outils logiciels, d'applications et d'utilitaires qui contribuent à améliorer la gestion et la productivité

La RS80 est disponible auprès des partenaires de distribution de Sonim, Crossover en Amérique du Nord et Capestone au Royaume-Uni et en Europe. Pour en savoir plus sur la RS80, cliquez ici.

À propos de Sonim

Sonim Technologies est l'un des principaux fournisseurs américains de solutions de mobilité ultra-résistantes conçues spécifiquement pour les travailleurs physiquement engagés dans leur environnement de travail, souvent dans des rôles critiques. La solution Sonim comprend des téléphones mobiles ultra robustes, une suite d'accessoires de qualité industrielle et des applications de données et de flux de travail qui sont collectivement conçus pour accroître la productivité, la communication et la sécurité des travailleurs sur le chantier. Veuillez consulter le site https://sonimtech.com/.

