La Taiwan Innotech Expo 2021 se concentre sur les faits saillants de la technologie de six secteurs clés

TAIPEI, Taiwan, 14 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le monde post-pandémique entre dans une période caractérisée par la restructuration et la consolidation. Le Future Tech Theme Pavilion (FUTEX) de la Taiwan Innotech Expo (TIE) 2021, organisée pour la première fois en ligne par le ministère de la Science et des Technologies (MOST) avec le soutien de l'Academia Sinica, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé et du Bien-être, s'est axé sur six industries stratégiques clés : informatique et numérisation, cybersécurité, médecine de précision, énergies renouvelables et durables, défense nationale et stratégie, ainsi que les affaires civiles et la préparation militaire. Plusieurs PDG d'entreprises bien établies ont été invités à l'événement en ligne pour partager leurs points de vue uniques sur l'innovation et les opportunités de marché du point de vue de l'industrie.

Avec la popularité croissante de l'infrastructure 5G, la sécurité des actifs constituera le prochain champ de bataille mondial

La synergie entre l'IA, l'IoT, le cloud et de nombreuses autres technologies émergentes liées à la 5G donne lieu à une pléthore d'applications inter-domaines innovantes. Avec la popularité de la 5G, la sécurité des actifs est devenue un problème critique qui ne peut être ignoré. Comment les institutions taïwanaises peuvent-elles conduire les industries majeures de l'île à mettre en œuvre des solutions de sécurité de l'information qui protègent les actifs invisibles ? Bob Hung, directeur général de Trend Micro à Hong Kong et à Taïwan, et Jeremy « Birdman » Chiu, cofondateur de CyCraft Technology, ont partagé leurs réflexions sur les solutions qui s'attaquent à la gestion des risques liés à la sécurité de l'information et à l'anti-piratage basé sur l'IA.

La santé et les technologies s'unissent pour ouvrir la voie à l'ascension de la médecine de précision

Alors que la société vieillissante crée une demande croissante de services médicaux et de gestion des maladies chroniques, la médecine de précision est devenue une tendance irréversible dans le monde entier. Un certain nombre d'établissements médicaux reconnus utilisent des technologies de pointe pour améliorer leurs soins de santé intelligents et leurs services hospitaliers intelligents. Le président de l'Hôpital général des vétérans de Taipei, Wayne Huey-Herng Sheu, qui a occupé ce poste cette année, a déclaré qu'il avait l'intention de faire des soins de santé intelligents la pièce maîtresse de la prochaine étape de développement de l'hôpital, dans le but d'atteindre un pic d'utilisation des technologies de pointe qui combinent médecine de précision et mégadonnées (big data).

La science et la technologie contribuent à améliorer la force militaire en accélérant la transformation du secteur de la défense

Taïwan a accumulé une expérience considérable en matière de défense et de stratégie grâce à son développement du satellite FORMOSAT-5 et de la constellation de satellites FORMOSAT-7 en parallèle de ses chaînes d'approvisionnement complètes existantes et de ses capacités de fabrication dans les secteurs des semi-conducteurs, de communications électroniques et de machines de précision, assurant à l'île une capacité constante de développement et de fabrication de satellites, et sert de base de R&D et de fabrication importante pour les composants satellites mondiaux, les communications au sol, les terminaux au sol ainsi que d'autres équipements.

Les magnats poids lourds offrent une expérience internationale d'un point de vue international

De hauts dirigeants d'entreprises internationales ainsi que des experts académiques ont été invités à prendre la parole sous un angle global au Future Tech Theme Pavilion (FUTEX). L'administrateur de la NASA, Bill Nielson, qui dirige de nombreux projets d'exploration innovants et durables, et le président de la Czech Space Alliance, Petr Bares, acteur clé de la collaboration entre les industries aérospatiales tchèque et taïwanaise, et Christian Patouraux, co-fondateur et PDG de Kacific Broadband Satellites Group, un opérateur de satellite émergent de Singapour, ont partagé leurs réflexions sur les tendances dans le secteur aérospatial mondial.

Informations sur l'exposition

Date : 14/10 - 23/10/2021

Expo en ligne TIE 2021 : https://tievirtual.twtm.com.tw/

Expo en ligne FUTEX (Future Tech) : https://reurl.cc/Rby4Ng

Site web officiel de FUTEX (Future Tech) : https://www.futuretech.org.tw/futuretech/index.php

Facebook FUTEX (Future Tech) : https://www.facebook.com/futuretech.org.tw/

