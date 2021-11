La TAT lance un nouveau site Web pour accueillir et soutenir les visiteurs pleinement vaccinés

Le site Web sera une plaque tournante qui contiendra tous les renseignements pertinents, comme les directives d'entrée au pays, la documentation requise et les mesures d'adaptation. Le site présentera également les dernières nouvelles et mises à jour concernant l'industrie du tourisme, ainsi que la série de nouvelles sur la Thaïlande qui donne un aperçu de ce qui attend les touristes.

Il comporte trois sections principales qui fournissent de l'information importante et utile pour les visiteurs étrangers.

Programme Test and Go : Les visiteurs étrangers pleinement vaccinés de 63 pays et territoires peuvent désormais entrer en Thaïlande sans devoir se soumettre à la quarantaine. Ils doivent passer leur première nuit dans un logement Standard of Health and Safety Administration Plus (SHA+) ou Alternative Quarantine (AQ), en attendant le résultat de leur test de dépistage de la COVID-19. Si le résultat est négatif, les voyageurs sont libres de se déplacer n'importe où en Thaïlande. La liste des pays et territoires approuvés sera élargie ultérieurement de sorte à comprendre le monde entier à partir du 1er janvier 2022.

Living in the Blue Zone : La Thaïlande a étendu le programme Sandbox et rouvert 17 autres destinations désignées ou connues comme faisant partie de la « zone bleue » pour accueillir les visiteurs internationaux pleinement vaccinés qui sont qualifiés pour le programme Test and Go.

Happy Quarantine : Les voyageurs qui ne peuvent pas participer aux programmes susmentionnés devront se soumettre aux mesures de quarantaine établies par le ministère thaïlandais de la Santé publique.

