La technologie adhésive comme moteur du développement durable : Lohmanns SDG® Tapes sur le salon Fensterbau Frontale

Au cours des vingt dernières années, le segment Industrie de Lohmann a introduit et établi une large gamme de produits et de solutions pour l'industrie du bâtiment. Pendant toutes ces années, la méthode certifiée de vitrage collé Static Direct Glazing (SDG®) a fait ses preuves dans le processus de vitrage. Avec cette méthode, l'unité de verre isolant est collée directement dans le battant de la fenêtre, ce qui permet des géométries de profilés plus étroites et une plus grande liberté de conception, ainsi que des nouvelles combinaisons de matériaux faciles d'entretien. La répartition uniforme de la charge à travers la structure du cadre de la fenêtre permet également d'atteindre une plus grande stabilité, ne laissant aucune chance aux cambrioleurs – dans les classes de résistance RC2 et RC3, conformément à la norme DIN EN 1627 et à la directive VE 08/4 (ift Rosenheim). Mais l'environnement n'est pas en reste : il a été prouvé que l'utilisation de rubans adhésifs permet de prolonger la durée de vie des fenêtres. Des profilés plus étroits permettent en outre d'économiser des ressources, et de réduire le poids de la fenêtre et la quantité de peinture nécessaire. Pour les fenêtres en PVC, SDG® est le complément idéal des renforts coextrudés, car il permet de fabriquer des fenêtres avec des profilés sans acier. Il en résulte des fenêtres hautement isolantes, sans le pont thermique de l'acier. Dans le même temps, l'absence de ce matériau de construction permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de diminuer fortement le poids de la fenêtre. En effet, sans acier, les profilés sont jusqu'à 60 pour cent plus légers. Mais les ferrures et les raccords d'angle bénéficient également des avantages des rubans adhésifs SDG®. Ils doivent supporter moins de poids et ont donc une durée de vie plus longue. De plus, la vitre peut se remplacer facilement et à tout moment, sans qu'il soit nécessaire de changer tout le battant de la fenêtre.

Sur le Fensterbau Frontale, les bonding engineers de Lohmann présenteront également SDG® Wood, la nouvelle version bois du vitrage collé. SDG® Wood permet de combiner l'étanchéité et l'optimisation statique des fenêtres en bois en une seule opération. L'utilisation des nouveaux rubans adhésifs DuploCOLL®56056 et DuploCOLL®56057 permet d'étanchéifier la fenêtre, d'augmenter la rigidité des profilés et de soulager les ferrures et les raccords d'angle en une seule opération. L'utilisation se fait sur du bois verni, et a été testée pour la première fois en 2018 en collaboration avec la société Remmers et conformément à la directive VE 08/4 T5 de l'institut ift Rosenheim. D'autres types de peinture sont à l'étude. Une nouveauté : le protecteur blanc extra fort qui assure une stabilité supplémentaire lors de l'application et du vitrage.

Venez nous retrouver dans le hall 6 au stand 240, et laissez-vous convaincre par les solutions adhésives sur mesures de Lohmann.

www.lohmann-tapes.com

Fondée en 1851, l'entreprise familiale Lohmann GmbH & Co KG est un spécialiste reconnu des techniques adhésives. Avec plus de 1 800 collaborateurs répartis sur 24 sites et avec des partenaires commerciaux exclusifs dans plus de 50 pays, Lohmann est présent dans le monde entier, et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 670 millions d'euros. Le siège de la société se trouve à Neuwied en Allemagne.

L'entreprise propose des solutions adhésives high-tech notamment pour des applications dans le secteur automobile, le bâtiment et l'architecture, les biens de consommation, l'industrie électronique, et l'industrie graphique. Les solutions développées par les ingénieur·es Lohmann vont de la bande adhésive multifonction aux pièces de découpe précises et à l'intégration des processus.

Contact:

Lohmann GmbH und Co. KG

PR & Corporate Communication Manager

Jennifer Virtue-Just M.A.

Irlicher Str. 55

D – 56567 Neuwied

Tél. : +49 (0) 2631 34 6245

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1849405/Lohmann_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1671784/Lohmann_Logo.jpg

SOURCE Lohmann GmbH & Co. KG