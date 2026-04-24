La technologie au service de l'avenir de la mobilité : Chery au Salon de l'automobile de Pékin 2026

WUHU, Chine, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le Salon de l'automobile de Pékin 2026 s'est ouvert le 24 avril pour réunir les marques automobiles mondiales autour des technologies de pointe. Baromètre clé du secteur, le salon sert aussi de plateforme d'échange en faveur de l'innovation. Le groupe Chery y est apparu avec sa gamme complète de marques : CHERY, EXEED, iCAUR, OMODA & JAECOO et LEPAS. 15 modèles au total y ont fait leurs débuts mondiaux. Établissant un nouveau record pour Chery en matière de fréquentation et de rayonnement international, l'événement a accueilli plus de 4 000 invités de plus de 100 pays.

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Chery a pu mettre en avant au salon ses technologies révolutionnaires et sa stratégie tournée vers l'avenir. S'appuyant sur un écosystème de marques mondiales, sur le développement de technologies de base et sur l'innovation dans le domaine des énergies nouvelles, l'entreprise a démontré qu'elle était capable de remodeler la situation concurrentielle dans le secteur et d'établir les nouvelles références de la création de valeur.

Approfondissement de la structuration mondiale : un portefeuille multimarque qui redessine le paysage du secteur

Chery a forgé un écosystème adapté à de multiples scénarios sur la base d'un portefeuille de cinq marques, développé grâce à des années d'expérience internationale. Passant d'une large couverture à un positionnement précis, chacune des marques cible des segments spécifiques. Principales nouveautés, les modèles Tiggo V, ES GT, EX8, OMODA 4, V27 avec conduite à droite et L6 électrique répondent aux besoins de mobilité des familles et des jeunes, mais aussi de la clientèle haut de gamme. Fonctionnant en synergie, les marques du groupe Chery partagent les ressources et les technologies pour dépasser le stade du développement et proposer une véritable valeur ajoutée.

Une architecture avancée pour une expérience d'exception : le châssis numérique repousse les limites de la mobilité intelligente

Chery a exposé ses innovations en matière d'architecture de nouvelle génération. Le châssis numérique intelligent Feiyu intègre la direction à commande électrique et le freinage à commande électrique pour permettre des tests d'élan à 90 km/h et une rotation parfaite grâce au rayon de braquage nul. Le système GAIA All-Domain associe mobilité amphibie et communication par satellite pour faire du véhicule un terminal de mobilité capable de gérer tous les scénarios. Conforme aux normes de sécurité ASIL de niveau D relatives à l'intégrité de la sécurité automobile, le tout premier système à 48 V complet améliore l'efficacité de 15 %.

Grâce à des avancées constantes, Chery abandonne le statut de suiveur technologique pour endosser celui de créateur des normes de la mobilité intelligente mondiale.

Une gestion de l'efficacité énergétique en chaîne complète pour un accès facilité à la technologie : des systèmes innovants qui profitent à la mobilité mondiale

Chery applique son système d'efficacité énergétique sur l'ensemble du cycle de vie. Le moteur à haut rendement KunPeng atteint une efficacité thermique de 48,57 % et un niveau de conversion de 4,0 kWh/L. Le système hybride DHT360 délivre jusqu'à 360 kW de puissance pour une conduite électrique à pleine vitesse. La batterie Rhino offre une grande sécurité et une charge rapide, atteignant 80 % en 12 minutes. Le système soutient l'objectif d'une mobilité plus efficace et plus durable pour l'avenir.

Site internet : https://www.cheryinternational.com

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