La technologie d'imagerie thermique réinventée - FOTRIC lance les imageurs thermiques intelligents 340A et 340M

Par le passé, FOTRIC a connu de nombreuses réussites dans le développement de produits. En 2017, FOTRIC a participé à l'exposition CES, aux États-Unis, et ses produits développés de manière indépendante ont été véritablement plébiscités. En 2018, FOTRIC a remporté la première place dans la catégorie des applications électriques lors de la IR/INFO Conference aux États-Unis. En 2019, le nouveau produit FOTRIC a remporté le iF International Industrial Design Award en Allemagne.

Performances stimulées par l'IA

Les utilisateurs industriels connaissent bien les imageurs thermiques. Cependant, les systèmes 340A et 340M ne sont pas des modèles ordinaires. FOTRIC allie de manière innovante la technologie de l'IA à la sagesse et à la souplesse, et permet aux utilisateurs de vivre une expérience de contrôle intelligent extraordinaire. Par exemple, il existe une clé IA qui prend en charge les raccourcis de programmation pour les interfaces ou les fonctions prédéfinies.

Imagerie de qualité supérieure

Les deux fonctions principales de l'imageur thermique sont celle de la mesure de température et celle de l'imagerie. Un imageur thermique facile à utiliser est indissociable d'une mesure précise de la température et d'une imagerie haute définition. La conception des modèles 340A et 340M repose sur la technologie éprouvée de FOTRIC, développée dix ans auparavant et axée sur la mesure précise de la température et l'imagerie thermique. La stabilité et l'homogénéité des mesures de température prises par ces modèles ont atteint un niveau inégalé dans l'industrie. Pour l'imagerie, FOTRIC apporte une technologie innovante révolutionnaire : la fonction dynamique multicolore « MagicThermal ». Cette fonction permet d'obtenir des performances d'imagerie avancées dans le cadre de diagnostics complexes et une isolation intelligente supérieure des points chauds dans les images pour une analyse en direct facile des zones d'intérêt.

TurboFocus on the Go

Le modèle 340A est équipé d'un système de mise au point intelligent, « TurboFocus », qui réalise un autofocus rapide, précis et silencieux par simple pression d'un bouton. Lorsque la fonction de mise au point continue est activée, les utilisateurs n'ont pas besoin de se soucier de la mise au point. Il leur suffit de cadrer et de prendre le cliché, ce qui améliore grandement l'efficacité de la détection.

FOTRIC recherche actuellement des partenaires dans le monde entier pour fournir des services personnalisés de haute qualité aux utilisateurs locaux.

À propos de FOTRIC

FOTRIC est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions d'imagerie thermique infrarouge avec mesure précise de la température.

Basé à Shanghai, en Chine, FOTRIC a des distributeurs dans des dizaines de pays et de régions, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Corée du Sud, à Singapour, en Australie et à Taïwan. Le réseau de vente de FOTRIC couvre de multiples domaines, notamment l'énergie, l'industrie, la recherche scientifique et la sécurité.

CONTACT : Celine, [email protected] , www.fotric.com

