La technologie d'alimentation écologique de FSP crée une valeur durable pour l'industrie et l'environnement

TAIPEI, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe FSP, l'un des principaux fabricants mondiaux de blocs d'alimentation, célèbre son trentième anniversaire et a annoncé le lancement d'une série de produits d'alimentation électrique au salon COMPUTEX Taipei, du 30 mai 2023 au 2 juin 2023, afin de démontrer sa technologie d'alimentation écologique et d'encourager les valeurs durables pour les produits et l'environnement. FSP présentera ses outils d'alimentation compatibles ATX 3.0 et PCIe Gen5, ses boîtiers exclusifs à câbles préinstallés et ses produits de refroidissement pour les gamers dans sa gamme de produits B2C. Son stand comprendra également une zone d'alimentation pour les applications informatiques de pointe, une zone de chargeurs PD, une zone de système de stockage d'énergie Microgrid et une zone de chargeurs de batterie.

Points forts du stand :

Zone de Produits grand publics - Des performances efficaces et silencieuses conçues pour les joueurs professionnels

Alors que la demande de graphiques très détaillés dans les jeux vidéo augmente, FSP reconnaît que les joueurs recherchent une alimentation électrique haute performance et silencieuse.

Pour présenter les dernières caractéristiques de ses blocs d'alimentation, FSP Group présentera une alimentation 80 Plus Platinum de 1650 W compatible avec INTEL ATX3.0 et PCIe Gen 5, une alimentation 80 Plus Platinum de 1200 W à haut rendement à faible encombrement, ainsi que la norme d'alimentation « ATX12VO » en partenariat avec Intel.

Par ailleurs, le boîtier de PC porte étendard CUT593, livré en exclusivité avec des câbles préinstallés pour aider les joueurs à aménager facilement l'espace intérieur de manière propre et ordonné, sera également présenté au stand du groupe FSP lors du salon COMPUTEX 2023.

En outre, l'équipe de vente Grand Public de FSP annonce que la société fait son entrée sur le marché des refroidisseurs. Le groupe FSP a recruté une équipe d'experts techniques possédant plusieurs dizaines d'années d'expertise dans le domaine des technologies de refroidissement des ordinateurs. Grâce à leurs connaissances, FSP est prêt à lancer son produit phare, le MX09, un nouveau dispositif de refroidissement par air offrant d'excellentes performances de refroidissement et une grande facilité d'installation. Silence, refroidissement de la chaleur et élégance son au cœur de ce produit ; FSP est prêt à conquérir le marché !

De plus, le bloc d'alimentation HYDRO Ti PRO, qui a reçu la certification Cybenetics Lambda A++ Noise Level, sera également un élément phare du salon.

FSP a invité un célèbre moddeur de PC à modifier son alimentation HYDRO Ti PRO sur le thème de l'édition spéciale du 30e anniversaire, un événement qui ne manquera pas de susciter l'enthousiasme.

Application d'alimentation sur le EDGE Computing. L'alimentation est le matériel clé pour les applications d'informatique de pointe

Les alimentations électriques industrielles, les alimentations redondantes, les alimentations de types ouvertes et les adaptateurs de FSP sont largement utilisés dans les applications informatiques de pointe, y compris les villes connectées, les usines connectées, les bureaux intelligents et les maisons intelligentes. Elles conviennent non seulement aux grands centres de données, mais aussi aux petits appareils informatiques des utilisateurs finaux. Ces nouveaux blocs d'alimentation sont dotés d'une densité de puissance élevée, d'une intelligence, d'un rendement élevé et d'une protection contre la foudre afin de fournir une alimentation stable pour une variété d'applications informatiques de périphérie.

Zone de chargeurs PD - Un seul appareil pour répondre aux besoins de charge de plusieurs appareils

Cette année, le stand du groupe FSP présentera la nouvelle série de chargeurs PD, d'une puissance de 30 W à 240 W, comprenant des modèles à prise murale et de bureau, des modèles avec ou sans câble intégré. Tous les produits sont conformes aux normes IEC 62368 et ont obtenu la certification mondiale de sécurité générale. Ils atteignent également le plus haut niveau de consommation d'énergie en se conformant au niveau Ⅵ du département de l'énergie des États-Unis et au niveau 2 du CoC de l'Union européenne. Diverses caractéristiques standard et personnalisées sont disponibles pour répondre à toutes les exigences des appareils mobiles finaux de nos clients.

Zone des systèmes de stockage d'énergie en micro-réseau - Solutions de systèmes de stockage d'énergie durables

FSP se consacre activement à la recherche et au développement de systèmes de stockage d'énergie hybrides (HESS) afin de trouver des solutions énergétiques meilleures et plus durables. La conception intègre des onduleurs solaires et des systèmes de stockage de batteries pour fournir des solutions énergétiques intelligentes. La conception modulaire de ce système de stockage d'énergie intelligent réduit considérablement les pertes dans les lignes électriques et offre une grande polyvalence pour les liaisons série-parallèle. Il convient à des applications dans différents domaines tels que les logements privés, les bureaux commerciaux, les bâtiments et les usines, concrétisant ainsi la vision d'une production d'énergie durable et d'une consommation d'énergie intelligente.

Zone des chargeurs de batterie - Applications de charge de batterie personnalisées

FSP a investi le secteur des chargeurs de batterie et propose une large gamme de solutions de chargeurs de batterie. Elles conviennent aux batteries 7S-16S, avec une puissance de sortie de 59 W à 3,3 KW, y compris les chargeurs externes et les chargeurs embarqués. Nous fournissons des services personnalisés pour une variété d'applications basées sur les différentes spécifications des batteries, les conditions environnementales et les exigences de sécurité.

Informations sur le stand de FPS au salon COMPUTEX 2023

Date : Du 30 mai au 2 juin 2023

Lieu : Hall 1 du Nangang Exhibition Center de Taipei (TaiNEX 1)

Numéro de stand : L0411a (4F)

Salle de conférence no 503 (5F)

À propos de FSP

Fondé en 1993, le groupe FSP (3015) est l'un des principaux fabricants mondiaux de blocs d'alimentation. Grâce à une équipe de recherche et développement professionnelle de plus de 400 experts et à de solides capacités de production, nous disposons d'une gamme de produits complète pour répondre aux différents besoins des utilisateurs en matière d'alimentation électrique. Avec plus de 600 modèles certifiés par 80PLUS à ce jour, nous avons plus de produits certifiés par 80 PLUS que toute autre entreprise dans le monde. Nous nous engageons à fournir en permanence aux consommateurs les meilleurs produits d'alimentation électrique écologiques et de haute qualité, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter de la technologie tout en faisant de notre mieux pour protéger l'environnement.

