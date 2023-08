La technologie d'IA « Brain » de Rezolve s'associe à NAGA pour révolutionner le paiement en ligne et transformer le courtage

LONDRES et FRANCFORT, Allemagne, 9 août 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe NAGA A.G. (XETRA: N4G) (ISIN: DE000A161NR7), leader allemand de la fintech et coté à Francfort, opérateur de la super application financière All-in-One, a annoncé un partenariat innovant avec Rezolve AI Limited . L'intégration de la plateforme d'IA de Rezolve, « Brain », à la technologie propriétaire de NAGA et à son application de trading social, « NAGA Trader », ainsi qu'à « NAGA Pay », devrait redéfinir l'expérience des utilisateurs actuels et nouveaux de NAGA, fournir des analyses de marché personnalisées et intelligentes en temps réel, améliorer les compétences en matière de trading et automatiser les paiements dans plusieurs langues.

NAGA fournit une plateforme de trading social en ligne (à la fois sur le Web et sur une application) qui permet à ses utilisateurs d'investir dans différents actifs tels que les devises, les actions, les ETF, les matières premières et les cryptomonnaies, le tout avec sa propre solution unique de paiement électronique. La plateforme « Brain » de Rezolve, avec ses algorithmes d'IA avancés, son apprentissage automatique et ses capacités de NLP (traitement du langage naturel), renforcera la capacité de NAGA à proposer à ses utilisateurs une expérience d'IA unique qui devrait révolutionner la manière traditionnelle de faire du trading social en ligne et des paiements mobiles.

Les utilisateurs de NAGA pourront converser avec Brain dans l'une des 95 langues disponibles, aussi naturellement que s'ils communiquaient en temps réel avec un agent de change par téléphone. Ils pourront ainsi mieux comprendre et personnaliser les tendances du marché, recevoir des conseils précieux pour prendre des décisions d'investissement intelligentes et apprendre à utiliser de manière optimale la plateforme de trading social de NAGA. Cette capacité multilingue permet non seulement d'améliorer l'expérience des utilisateurs de NAGA, mais aussi d'élargir la base mondiale d'utilisateurs de NAGA.

Benjamin Bilski, directeur informatique de NAGA, a commenté : « Ce partenariat arrive à point nommé. Depuis des mois, nous préparons notre infrastructure de données et nos capacités d'indexation pour les connecter à des modèles linguistiques d'IA avancés et l'utilisation de Brain transforme notre vision en réalité. La mise en œuvre de l'IA de Brain dans NAGA permettra d'automatiser davantage le parcours de nos clients et d'atteindre le plus haut degré de personnalisation. Les utilisateurs comprendront intuitivement la plateforme de trading social de NAGA et leur propre performance de trading mieux que jamais auparavant. De plus, le graphique social unique de NAGA permet aux traders de comparer automatiquement leurs performances avec celles d'autres traders. À partir de ce jour, notre capacité à relier intelligemment les données du marché en temps réel, les événements économiques et les nouvelles aux portefeuilles de nos utilisateurs, nous positionne et nous donne un véritable avantage sur nos concurrents. »

Michael Milonas, PDG de NAGA, a exprimé son enthousiasme à propos de ce partenariat : « En intégrant la plateforme Brain de Rezolve dans NAGA, nous enrichissons notre plateforme d'une intelligence et d'une accessibilité sans précédent. Il s'agit d'une étape importante dans la réalisation de notre mission, qui est de construire une super application financière unique, globale, basée sur la technologie et désormais pilotée par l'IA, qui n'a pas d'équivalent et qui, ce faisant, s'efforce de créer de la valeur pour les actionnaires. NAGA, c'est vraiment l'avenir. »

Dan Wagner, PDG de Rezolve , partage ce sentiment et a ajouté : « Notre collaboration avec NAGA témoigne de notre engagement à révolutionner les industries grâce à l'IA. Grâce à l'intégration de Brain, les utilisateurs de NAGA peuvent s'engager dans des interactions intuitives, basées sur la conversation, en dégageant des informations et en prenant des décisions basées sur des données. Nous sommes ravis d'établir une nouvelle norme dans le paysage du commerce en ligne. »

L'introduction de Brain dans la plateforme de trading social de NAGA marque un développement prometteur dans le secteur de la fintech, alors que l'IA et les connaissances humaines convergent pour offrir des expériences de trading multilingues de qualité supérieure.

