La technologie e-4ORCE de Nissan sert parfaitement un bol de ramen

Résultat d'une réflexion en dehors de la boîte à lunch, un nouveau système de livraison démontre les avantages de la technologie des véhicules Nissan

YOKOHAMA, Japon, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- Nissan a publié aujourd'hui une vidéo du projet Nissan e-4ORCE Ramen Counter qui démontre comment la dernière technologie de contrôle des véhicules de la société peut offrir une conduite confortable dans les véhicules équipés d'e-4ORCE, et pour les bols de nouilles. La vidéo montre comment un plateau de serveur motorisé avec la technologie e-4ORCE fournit rapidement des ramen et maintient l'intégrité de la présentation des nouilles en supprimant le glissement et le mouvement, du chef au client, montrant comment la technologie se traduit par des avantages dans les véhicules Nissan. La technologie de contrôle e-4ORCE est offerte sur le tout nouveau VE crossover Nissan Ariya.

Nissan e-4ORCE Ramen Counter e-4ORCE’s twin-motor mechanism is applied to the tray car to achieve steady all-wheel driving control

https://youtu.be/HT0wwU93LUA

L'e-4ORCE est la technologie de contrôle intégrale la plus avancée de Nissan qui gère avec précision la sortie d'alimentation et les performances de freinage pour plus de douceur et de stabilité. Le système améliore la confiance du conducteur en traçant la ligne de conduite prévue sur presque toutes les surfaces routières, y compris les routes mouillées et enneigées, sans qu'il soit nécessaire de modifier le style ou les commandes de conduite. Les ingénieurs ont peaufiné la technologie de contrôle de précision et les deux moteurs électriques de l'e-4ORCE pour offrir un confort de conduite inégalé à tous les occupants du véhicule. Le tangage et la plongée du véhicule, qui peuvent causer le mal des transports, sont minimisés par le freinage par récupération du moteur avant et arrière lorsque le véhicule ralentit.

Le plateau de serveur de ramen e-4ORCE utilise deux moteurs électriques fonctionnant indépendamment, avec un réglage spécial des ingénieurs, pour offrir la même accélération rapide et la même course en douceur sur le comptoir que l'Ariya avec e-4ORCE vise sur la route.

Développement d'e-4ORCE

Né de la riche histoire de l'entreprise dans le développement de véhicules tout-terrain et de voitures de sport très respectés, l'e-4ORCE est la progéniture spirituelle du système de répartition du couple ATTESA E-TS de la Nissan GT-R et du système 4X4 intelligent de la Nissan Patrol.

En savoir plus sur la technologie e-4ORCE sur l'Ariya, ici .

Pour découvrir comment e-4ORCE peut aider à traverser la lune, cliquez ici .

Pour plus d'informations sur les produits, les services et l'engagement de Nissan en faveur de la mobilité durable, rendez-vous sur

nissan-global.com . Vous pouvez nous suivre sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn et voir toutes nos dernières vidéos sur YouTube .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1759667/e_4ORCE_Ramen_Counter_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1759666/e_4ORCE_Ramen_Counter_1.jpg

SOURCE Nissan Global