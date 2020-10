La technologie ISET® appliquée aux produits DLA de patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) a identifié plus de CTC que d' autres systems

PARIS, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Rarecells Diagnostics (France), société leader en biopsie liquide, a le plaisir d'annoncer que le centre médical universitaire de Groningen, Pays-Bas, a publié une étude comparant les performances de la technologie ISET® au système de référence basé sur l'identification des cellules tumorales circulantes (CTC) par des anticorps, dans les CPNPC démontrant les avantages clés de la technologie ISET®.

Les systèmes de capture par anticorps sont connus pour avoir des performances insuffisantes dans l'isolement des CTC en raison de la rareté ou de l'absence totale d'expression de marqueurs par des sous-types fondamentaux de CTC.

Il a déjà été démontré que la technologie ISET®, indépendante de ces marqueurs, détecte les CTC du CPNPC avec une sensibilité et une spécificité inégalées, avant l'imagerie. Cependant, la rareté des CTC dans les volumes de prélèvement sanguins habituels peut empêcher des analyses plus approfondies des CTC ainsi que leur mise en culture.

La leucaphérèse (DLA) est un processus robuste qui concentre les cellules mononucléées, comme les les CTC, à partir du volume sanguin total d'un individu. Les méthodes basées sur les anticorps ont des difficultés considérables à isoler les CTC des milliards de leucocytes présents dans les échantillons de DLA.

Les travaux du Dr Tamminga, publiés dans la revue Cancers (lien article), démontrent que les CTC peuvent être isolées efficacement à partir de grands volumes de DLA avec la technologie ISET®. Ils résolvent le problème de la rareté des CTC et ouvrent la voie à leur utilisation dans le diagnostic précoce des tumeurs, le pronostic, la théranostic et les tests in vitro personnalisés pour évaluer l'efficacité des médicaments, y compris par culture des CTC. Le système ISET® a traité avec succès tous les produits DLA, collectant des CTC fixes ou vivantes selon le protocole appliqué.

« Avec la technologie ISET®, nous avons pu extraire efficacement les CTC en plus grand nombre et à partir de plus grands volumes de DLA, augmentant dans tous les cas la sensibilité pour des études ultérieures de CTC chez les patients atteints d'un CPNPC », a déclaré le Dr Menno Tamminga du Centre médical universitaire de Groningen.

Davide Bréchot, directeur adjoint et directeur technique de Rarecells Diagnostics, a commenté : « La publication du Dr Tamminga démontre les performances exceptionnelles de la technologie ISET® pour récolter le CTC dans les produits de DLA. Elle ouvre la voie à de nouvelles approches basées sur le CTC pour traiter et suivre les patients atteints de CPNPC et d'autres types de cancers. Ces résultats s'ajoutent au corpus de preuves publiées sur l'excellence de la technologie ISET®. »

ISET® a été validé par plus de 85 publications scientifiques indépendantes sur plus de 3 400 patients atteints de cancer et plus de 1 200 personnes sans cancer. ISET® a démontré des performances inégalées pour l'isolement et la caractérisation des clusters CTC et CTC individuels.

À propos de RARECELLS DIAGNOSTICS

Rarecells Diagnostics est le licencié exclusif des portefeuilles de brevets ISET® détenus par l'Université de Paris, l'INSERM et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). La société développe des tests diagnostiques innovants de grande valeur dans les domaines de la biopsie liquide et du diagnostic précoce du cancer.

