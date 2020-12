La technologie PROMISE permet aux professionnels de la création qui utilisent Adobe Creative Cloud d'aller encore plus loin grâce à une solution d'édition vidéo transparente et collaborative

La solution PROMISE PegasusPro est équipée de FileBoost, une technologie propriétaire révolutionnaire qui permet de transférer des fichiers DAS vers NAS et NAS vers DAS de manière extrêmement performante, et peut ainsi prendre en charge la lecture et l'édition simultanées de vidéos 4K/5K sans perte d'images. L'augmentation des performances offertes par FileBoost et la technologie PROMISE RAID sur disque dur ou SSD fait gagner du temps à toutes les étapes du processus et vient considérablement améliorer le flux de travail de post-production pour l'édition collaborative.

« Adobe Premiere Pro est le logiciel d'édition vidéo le plus utilisé au monde pour le cinéma, la télévision et le Web. Nous sommes honorés de collaborer avec Adobe pour créer des solutions intégrées », a déclaré Alice Chang, directrice des ventes chez PROMISE Technology. « Cette collaboration permettra à un plus grand nombre de professionnels de la création de travailler ensemble et de partager des fichiers en temps réel en profitant d'une extension de capacité illimitée et d'innovations technologiques. »

« Grâce à des collaborations avec des entreprises telles que PROMISE, qui fournit des solutions de stockage intégrées pour Adobe Premiere Pro, nous permettons aux professionnels de la création de s'exprimer pleinement sans être freinés par la technologie », a déclaré Sue Skidmore, responsable des relations avec les partenaires pour la vidéo chez Adobe. « PROMISE PegasusPro s'intègre parfaitement avec Adobe Premiere Pro afin que plusieurs éditeurs puissent travailler sur un même projet sans compromettre les performances. Le flux de travail de post-production s'en trouve grandement amélioré. »

La série PegasusPro comporte deux modèles : PegasusPro R16 et PegasusPro R8. Ils peuvent tous les deux être configurés en fonction des besoins et des utilisateurs. Contactez un distributeur ou un revendeur PROMISE pour découvrir tous les avantages d'un système de stockage DAS/NAS personnalisé.

Caractéristiques et avantages de PegasusPro

Innovation technologique : en instance de brevet, FileBoost permet de passer du DAS au NAS — et vice-versa — d'un simple clic, et élimine ainsi les longues heures de transfert et de partage.

en instance de brevet, FileBoost permet de passer du DAS au NAS — et vice-versa — d'un simple clic, et élimine ainsi les longues heures de transfert et de partage. Protection de l'investissement : regroupez et partagez des contenus et bénéficiez d'un stockage étendu jusqu'à 6 Pegasus3 et/ou Pegasus32 via une connexion en chaîne pour assurer aux utilisateurs de Pegasus une exploitation optimale des actifs, le PegasusPro peut être mis à niveau et adapté pour répondre aux besoins futurs (par ex., définition 8K).

regroupez et partagez des contenus et bénéficiez d'un stockage étendu jusqu'à 6 Pegasus3 et/ou Pegasus32 via une connexion en chaîne pour assurer aux utilisateurs de Pegasus une exploitation optimale des actifs, le PegasusPro peut être mis à niveau et adapté pour répondre aux besoins futurs (par ex., définition 8K). Performances sans compromis : adoptez le volume DAS Thunderbolt™ 3 de haute performance pour des fonctions de flux de travail collaboratif sur Final Cut Pro X, Adobe Premiere, Autodesk Flame, etc.

adoptez le volume DAS Thunderbolt™ 3 de haute performance pour des fonctions de flux de travail collaboratif sur Final Cut Pro X, Adobe Premiere, Autodesk Flame, etc. Convivialité : Plug and Play avec la solution simple et intuitive PROMISE Utility Pro pour simplifier l'administration des utilisateurs et des données. Transition transparente et utilisation facile.

Plug and Play avec la solution simple et intuitive PROMISE Utility Pro pour simplifier l'administration des utilisateurs et des données. Transition transparente et utilisation facile. Protection des données fiable : la solution est équipée d'un moteur Promise RAID robuste et éprouvé, pour une tranquillité d'esprit totale.

À propos de PROMISE Technology

PROMISE Technology est un leader mondial reconnu comptant plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du stockage. PROMISE crée des solutions innovantes adaptées aux besoins uniques des marchés des médias enrichis, de la surveillance, de l'informatique et du cloud. Les équipes de vente et d'ingénierie hautement expérimentées de PROMISE sont stratégiquement implantées dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, au Japon, en Asie-Pacifique et en Chine pour fournir des services et un soutien inégalés à nos clients partout dans le monde. Visionnez l'événement virtuel enregistré sur IBC Showcase pour voir une vidéo de présentation de PegasusPro et entendre les témoignages des clients de la série Pegasus. Pour de plus amples informations, consultez le site promise.com et suivez PROMISE Technology sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1344472/PR_Photo_PegasusPro___Adobe.jpg

SOURCE Promise Technology