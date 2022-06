La technologie Virtual Antenna® d'Ignion remporte le prix de l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation

BARCELONE, Espagne, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ignion SL, fournisseur mondial de solutions d'antennes IoT révolutionnaires, a annoncé avoir reçu le prix de l'accélérateur de la part du Conseil européen de l'innovation (European Innovation Council, EIC) de la Commission européenne pour son innovation et son fort potentiel commercial. Ce prix récompense le premier composant d'antenne à puce multiradio miniaturisé adapté à l'Internet des objets (Internet of things, IoT) et la plateforme jumelle numérique basée sur le cloud baptisée Antenna Intelligence Cloud™ (AIC). Ignion figure parmi les 74 lauréats sur un total de 1 000 candidats provenant de 18 pays. Les prix ont été décernés sur la base de divers critères, notamment la qualité, le potentiel de développement, le niveau de risque et la mise en œuvre des projets.

« Nous sommes ravis d'être la première et la seule entreprise de solutions d'antennes à recevoir ce prix prestigieux et un investissement substantiel de la part de l'EIC, a déclaré Jaume Anguera, directeur technique et fondateur d'Ignion. Notre technologie innovante a déjà été mise en œuvre dans plus de 25 millions d'appareils IoT et la demande du marché augmente rapidement. »

Le projet récompensé d'Ignion est une nouvelle technologie d'antenne appelée Virtual Antenna®, inventée et brevetée par Ignion qui compte plus de 53 brevets accordés en Europe, aux États-Unis et en Chine, ainsi que le révolutionnaire Antenna Intelligence Cloud™. La solution d'antenne d'Ignion présente des avantages uniques lors de la conception d'appareils IoT, car tout composant d'antenne virtuelle peut fonctionner à n'importe quelle fréquence (de 698 MHz à 10,6 GHz) et avec n'importe quel protocole (LTE-M/NB-IoT, GNSS/GPS, Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7, Bluetooth, LoRa et autres ISM), offrant ainsi une polyvalence et une adaptabilité de conception. Puisqu'elle est environ 10 fois plus petite que les antennes résonnantes de pointe, la solution Virtual Antenna® s'adapte facilement aux dispositifs de petite taille tels que les capteurs et les dispositifs de suivi des actifs. Alors que le processus de conception des antennes standard nécessite de nombreux prototypes physiques, le comportement électromagnétique de la technologie Virtual Antenna® peut être simulé avec précision via un logiciel, ce qui permet de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de fabrication. Les antennes résonnantes traditionnelles ne peuvent être conçues que par des experts en électromagnétisme, mais le composant Virtual Antenna® est conçu pour que n'importe quel ingénieur en électricité ou professionnel féru de technologie puisse utiliser la technologie Virtual Antenna® dans un produit IoT.

L'Antenna Intelligence Cloud™ d'Ignion utilise la simulation de pointe et l'apprentissage automatique pour supprimer la nécessité d'initier le développement sur le matériel physique. Il crée un jumeau numérique d'antenne IoT qui fournit aux utilisateurs des conseils précis sur la façon de mettre en œuvre et d'optimiser leur conception d'antenne RF avec une prévisibilité et une flexibilité à la pointe du marché. La plateforme est idéale pour accélérer le processus de conception, car les résultats de la conception sont disponibles quelques heures après la transmission des exigences via le portail Antenna Intelligence Cloud™.

« La concurrence était rude, avec notamment des start-ups spécialisées dans les technologies de pointe qui s'attaquent aux défis sociétaux et aux solutions en matière de développement durable, a ajouté Mariya Gabriel, commissaire chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse. Tous les projets récompensés étaient caractérisés par un niveau supérieur d'innovation et de résolution créative des problèmes. »

« Ce prix est la dernière étape d'un processus très compétitif au cours duquel les participants doivent présenter leur projet aux membres du jury de l'EIC lors d'un entretien final. La CDTI a soutenu Ignion dans la préparation de sa présentation et dans l'atteinte de son objectif final avec sa proposition innovante », a expliqué Luis Jesús Guerra Casanova, délégué du comité du programme.

Vous trouverez plus de de renseignements sur la technologie Virtual Antenna® d'Ignion et sur Antenna Intelligence Cloud™ sur le site www.ignion.io .

