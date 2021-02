La tecnología innovadora de FOREST RIM TECHNOLOGY permite a los negocios convertir a datos estructurados archivos valiosos de sus clientes y audiencias

Datos que surgen de Internet, encuestas, call centers, llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales, correos electrónicos, videos y más, deben ser analizados para entender de raíz sentimientos y emociones que surgen a partir de haber consumido o rechazado nuestro producto o servicio. Con FOREST RIM TECHNOLOGY y su sistema TEXTUAL ETL, el contexto se vuelve parte indispensable en el análisis de textos.

"El Data Lake no era más que una gran colección de datos que se arrojaban a la infraestructura de Big Data. La teoría era que se ponían los datos en el Data Lake y la gente y los científicos de datos encontrarían los datos y los utilizarían para resolver problemas hasta entonces desconocidos. Sin embargo, no les tomó mucho tiempo para darse cuenta que el Data Lake no era más que un glorioso vertedero de datos. Los datos estaban ahí, pero nadie los usaba. Nadie podía utilizarlos." comenta Bill Inmon CEO de Forest Rim Technology.

El valor agregado de la tecnología de FOREST RIM TECHNOLOGY es que realiza análisis de metadatos, para proveer a sus clientes de datos en los que sean confiables y crear análisis a partir de estos.

FOREST RIM TECHNOLOGY afina los datos en función de un modelo basado en una meticulosa planificación y arquitectura.

La clave que realiza textual ETL de la empresa liderada por William Inmon, FOREST RIM TECHNOLOGY, es tomar el texto en su forma desestructurada y darle una estructura para así automatizar un proceso que antes resultaba sumamente complejo y a la vez entender el contexto de todo el data generado y con ello el sentimiento y las emociones detrás de los mismos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1443205/imagen_comunicado_febrero_Forest_RIM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443206/imagen_comunicado_febrero.jpg

FUENTE Forest Rim Technology

SOURCE Forest Rim Technology