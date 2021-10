La temporada v2.0 de la Liga Fan Controlled Football (FCF) regresa la primavera de 2022 e incorpora a la red NBCLX como socio mediático

LOS ÁNGELES, 7 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Fan Controlled Football (FCF), la única liga deportiva profesional que permite que los fanáticos tengan el control de las decisiones dentro del terreno de juego, anunció su regreso oficial al campo para la temporada v2.0 en la primavera de 2022 y su nueva alianza mediática estratégica con NBCLX, la red de TV y transmisión en línea de NBCUniversal Local que presta servicios a adultos entre 18 y 45 años. NBCLX presentará cobertura en vivo de todos los juegos de la temporada v2.0 de FCF antes, durante y después de la temporada, incluido The People's Championship.

En la temporada v2.0, la Liga duplicará su tamaño de cuatro (4) a ocho (8) equipos con el regreso de los cuatro núcleos originales: Wild Aces, Beasts, Zappers y Glacier Boyz. La próxima temporada de nueve semanas comenzará en la primavera de 2022 con siete semanas de temporada regular y una semana de eliminatorias, que culminarán en The People's Championship. Específicamente diseñado para un público digital, cada juego tiene una duración de 60 minutos y se juega en un campo de 50 x 35 yardas (45 x 31 m) con zonas de anotación de 10 yardas (9 m). Todos los juegos se transmiten en vivo en Twitch a través del Centro de Comando de twitch.tv/fcf y la aplicación móvil de FCF.

"Estamos encantados de incorporar a NBCLX como socio mediático para la próxima temporada. La rica historia de la NBC en los deportes, el énfasis en la innovación y la voluntad de adoptar el Fan Controlled Football sin pedirnos que cambiemos nos facilitaron la decisión", señaló Sohrob Farudi, director de operaciones del Fan Controlled Football. "Estamos ansiosos por que llegue el momento en que todos estos nuevos fanáticos experimenten el estilo dinámico, divertido e interactivo del fútbol que hemos creado. ¡Preparen las palomitas!".

La nueva alianza con NBCLX ampliará el alcance de la base central del FCF de consumidores afines en todas las plataformas, ofreciendo una forma totalmente nueva y directa de interactuar con la Liga. Además de los juegos en vivo, el contenido relacionado con el FCF estará disponible en las plataformas de las estaciones de propiedad de NBC y Telemundo de NBCLX y NBCUniversal Local.

Dónde ver NBCLX:

Televisión : televisión lineal en 46 mercados de televisión con sede en los Estados Unidos En línea : LX.com(no se requiere iniciar sesión) Transmisión : plataformas de Peacock, YouTube TV, Fubo TV y Xumo para el público de los Estados Unidos, y en Roku y Apple TV, a través de las aplicaciones de las estaciones de propiedad de NBCLX y NBC Móvil : en la web móvil a través de LX.com y las aplicaciones de las estaciones de propiedad de NBC (haga clic en la pestaña "NBCLX") Cable : sistemas Xfinity, Cox Cable, Optimum, Sprectrum y Verizon en determinados mercados

Para revisar sus listados locales, visite LX.com/where-To-watch.

"El Fan Controlled Football es una experiencia innovadora y muy atractiva, que lo convierte en una gran incorporación a la cartera de contenidos de NBCLX y en un gran acierto para nuestro público", señaló Meredith McGinn, vicepresidenta ejecutiva de Redes Digitales y Producción Original de NBCUniversal Local. "Estamos encantados de asociarnos con la Liga en su próxima temporada y mostrar estos emocionantes juegos en vivo en las plataformas NBCLX".

La temporada v1.0 del FCF se convirtió en la liga deportiva profesional de más rápido crecimiento en Twitch a principios de 2021, lo que generó más de 10 millones de visitas en vivo durante la temporada inaugural de seis semanas. La versión 7v7 del fútbol sin restricciones, de ritmo rápido y puntaje elevado, permitió a los fanáticos dar la orden de las jugadas en tiempo real, y culminó con la coronación del primer partido por el título del People's Championship FCF el 22 de marzo de 2021. Los Wild Aces y sus propietarios Greg Miller, Austin Ekeler, Jack Settleman, Rachel Lindsay y Barbara Dunkelman derrotaron a los Glacier Boyz en la última jugada de puntuación regulada en una jugada seleccionada por los fanáticos , lo que dio como resultado una victoria de 46 a 40 y el primer título del FCF.

Durante la pretemporada, los fanáticos tendrán la oportunidad de determinar los nombres de los equipos, los colores, los logotipos y los uniformes, además de emitir votos sobre las reglas de toda la liga, y otras oportunidades de construcción y creación de marca de los equipos. Además, antes y durante cada juego, los fanáticos ayudarán a determinar qué jugadores integrarán la lista a través de un boceto semanal elaborado por los mismos aficionados, a decidir las jugadas en tiempo real y a tomar las decisiones en los cambios de reglas, entre otras cosas.

Fan Controlled Football

El Fan Controlled Football (FCF), la única liga deportiva profesional que combina la pasión y competitividad de los deportes en vivo y de fantasía con la interactividad de los videojuegos, es la primera plataforma en la historia del deporte profesional que permite que los fanáticos tengan el control de las decisiones dentro del terreno de juego, desde las decisiones de marca y del personal hasta las jugadas en tiempo real. El FCF es la democratización de los deportes, y la temporada v2.0 se expande a ocho (8) equipos a partir de la primavera de 2022, con siete semanas de temporada regular y una semana de eliminatorias, que culminarán con The People's Championship. Podrá ver la Liga regular y la postemporada, además del exclusivo contenido detrás de escena en twitch.tv/FCF y la red de transmisión NBCLX. Para obtener más información, descargue la aplicación móvil FCF, visite FCF.io y únase a la conversación enTwitter,Facebook e Instagram con#FCF y #PowerToTheFans.

Acerca de NBCLX

NBCLX o "Local X" es la división de televisión y transmisión en línea de NBCUniversal Local que presta servicios a adultos de 18 a 45 años. El innovador enfoque narrativo de las noticias de NBCLX es personal, inspirador y permite al público tomar parte en la conversación. La red emite más de 30 horas de noticias locales en vivo y programación original cada semana a través de "LX News", y presenta los programas favoritos de los fanáticos: 1st Look, George To The Rescue y Open House, así como programación de varios socios de contenido. El público de todas partes puede ver las historias, los programas y la transmisión en vivo de NBCLX en LX.com (no se requiere iniciar sesión), en televisión lineal en 46 mercados de televisión con sede en los Estados Unidos, en los sistemas Xfinity, Cox Cable, Optimum, Spectrum y Verizon en determinados mercados, en Peacock, YouTube TV, Fubo TV y en Roku y Apple TV a través de las aplicaciones de las estaciones de propiedad de NBCLX y NBC. La red también está disponible en la web móvil a través de LX.com y las aplicaciones de las estaciones de propiedad de NBC (haga clic en la pestaña NBCLX). Para obtener más información sobre NBCLX y para revisar los listados locales, visite LX.com. Sígalos en las redes sociales:@NBCLX #NBCLX.

Contacto de FCF: Bryan Kirsch, Fan Controlled Football, [email protected]

Contacto de NBCLX: Brian Potter, NBCUniversal, [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1655264/FCF_Logo.jpg

FUENTE Fan Controlled Football

