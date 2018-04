La tercera edición del IT FORUM LATAM se realizará en Miami, del 7 al 10 de junio, y convocará a 80 de los principales CIO de México, Perú, Colombia, Chile y Argentina

Con la temática "La historia del mañana", se debatirá qué sociedad tendremos en 20, 50 o 100 años. ¿El debate sobre la inmortalidad será parte de nuestra rutina? ¿Qué desafíos enfrentarán las empresas y los gobiernos? ¿Cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías influenciarán nuestras vidas?

Considerando que alguien podría vivir 200 años, ¿cómo serán los sistemas de previsión? ¿Qué sucederá con las aseguradoras en un escenario como éste y con flotas de carros autónomos? ¿Cómo la computación cognitiva, la inteligencia artificial, la computación cuántica y otras tecnologías emergentes influencian vidas y negocios? Con esas tecnologías diseminadas, ¿seremos capaces de formar y capacitar personas y crear empleos para miles de operadores de telemarketing, corredores de seguros, cajas, carteras y otras decenas de funciones que deben desaparecer?

Esa temática será debatida por Kate Darling, "maestra de máquinas", investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Especialista en inteligencia artificial y la interacción entre ser humano y robot, Kate presentará "La historia del mañana" mediante los resultados de su investigación sobre cuestiones que los legisladores, los ingenieros y el público en general deben abordar en las próximas décadas. Siempre interesada en cómo la tecnología impacta la sociedad, Kate es becaria del Centro Berkman para la Internet y la Sociedad de Harvard, es exbecaria del Proyecto Sociedad de la Información de Yale y es una asociada del Instituto de Ética y Tecnologías Emergentes.

El evento ya cuenta con las siguientes empresas patrocinadoras: GOOGLE CLOUD, SALESFORCE, VERITAS, DXC TECHNOLOGY, FURAKAWA ELECTRIC, LIFERAY, SAS, SOFTWARE AG, ASG TECHNOLOGIES, CITSMART, EQUINIX, MANAGEENGINE, NOKIA, STEFANINI.

Ya han confirmado la participación 66 CIO, entre ellos los de las empresas:

- Argentina: AKZO NOBEL, BGH, FV – GRIFERÍA DE ALTA TECNOLOGÍA, ITL – INTERNATIONAL TRADE LOGISTICS.

- Chile: BANCO DE CHILE, BOLSA DE SANTIAGO, EMPRESAS BANMÉDICA, IANSA, INCHCAPE PLC, SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE (SQM), VINOS DEL PACÍFICO, ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, CEMENTOS BÍO BÍO.

- Colombia: BTG PACTUAL, CONFIANZA – BBVA MICROFINANZAS, GRUPO AVAL, GRUPO COOMEVA, NEXSYS, YARA.

- Latinoamérica general: DHL, NESTLÉ, POLLO CAMPERO – CMI, ROCHE, SURA.

- MÉXICO: ALSEA, AXA SEGUROS, BOEHRINGER INGELHEIN, CIE INTERNATIONAL, COSTCO, EDENRED, FEMSA, FRESNILLO PLC, GASMART, GE DIGITAL, GRUPO BETA SAN MIGUEL, GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA, HUAWEI, IMBERA, INFONAVIT, ISSSTE, SODIMAC, TOKIO MARINE, TOWER INTERNATIONAL, TRADECO, TUPPERWARE.

- Perú: 3M, BANCO FALABELA, CÍA DE MINAS BUENAVENTURA, CÍA OPERADORA DE GAS DE AMAZONIA, COAZÚCAR, HOCHSCHILD MINING, MIBANCO, MONTANA, NESTLÉ, RAÍZ FINANCIERA, REDONDOS, SODIMAC, TASA, YOBEL SMC, AGROKASA, CEMENTOS PASCAMAYO, MINERÍA ANTAMINA.

TERCERA EDICIÓN DEL IT FORUM LATAM

Lugar: 1 Hotel, South Beach, Miami, Florida, EE. UU.

Uno de los destinos más lujosos de MIAMI, escenario ideal para conectarse cordialmente con los participantes para fortalecer las relaciones y hacer negocios.



Fecha: Del 7 al 10 de junio de 2018.

Sitio web: www.itforumlatam.com

Realización: IT Mídia

Sobre IT Mídia:

IT Mídia es una empresa brasileña pionera y líder del mercado en soluciones B2B integradas para líderes del sector IT, responsable de estudios de mercado, sitios web y eventos.

A lo largo de sus 20 años, IT Mídia realizó los eventos más exitosos de IT de Latinoamérica, como el IT Forum, el IT Forum +, el IT Forum X y el IT Forum Latam, además de promover el desarrollo del sector mediante estudios y premios, como el "Antes de IT, la estrategia", el "Ejecutivo de IT del año" y el "Premio 100 más innovadoras en IT", todos apoyados por una plataforma de contenido relevante para el sector de IT, el portal web IT FORUM 365.

Su misión es conectar todo el sector IT y, para eso, IT Mídia cree que "las personas necesitan estar juntas. Juntas para ampliar conocimiento y relaciones, promover carreras y negocios, por eso generamos informaciones y conexiones estructuradas en experiencias únicas".

