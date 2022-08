La Thaïlande renforce son statut de cuisine du monde avec des aliments du futur plus sains et plus savoureux

BANGKOK, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- La Thaïlande, qui est depuis longtemps un producteur et exportateur net d'aliments de premier plan, se prépare à fournir au monde entier un volume et une valeur nutritive de manière durable, et à répondre à la demande mondiale des consommateurs en matière de goûts uniques avec ses aliments du futur.

Plant-based meat alternatives become healthier and tastier with infinite ideas of innovation.

Le pays se fait connaître comme la « cuisine du monde » en raison de sa performance dans l'industrie alimentaire, découlant de ses abondantes ressources naturelles, de son investissement continu dans l'innovation alimentaire et de son engagement envers les normes de salubrité des aliments. En 2021, la Thaïlande s'est classée au 13e rang des plus importants exportateurs de produits alimentaires au monde, avec des exportations évaluées à 30,5 milliards $ US.

Toutefois, le pays ne se repose pas sur ses lauriers; il continue d'aller de l'avant pour répondre à la demande mondiale croissante d'aliments plus sains, et de ce qu'on appelle les aliments du futur, comme les protéines végétales et les substituts de viande. Au premier trimestre de 2022, la Thaïlande est le 25e principal exportateur mondial de protéines alternatives, avec 1,21 milliard $ US d'aliments du futur, en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. Les États-Unis, la Chine et le Vietnam sont les principaux marchés de ce secteur.

Avec l'arrivée d'un nombre croissant de conglomérats, de petites et moyennes entreprises et de jeunes entreprises de technologie alimentaire qui débutent dans ce secteur, l'offre pour les aliments futurs de la Thaïlande augmente en quantité et en qualité. Pour faire partie de la compétition, les producteurs doivent non seulement créer le goût et la texture des produits de viande traditionnels, mais aussi explorer l'utilisation de nouveaux ingrédients primaires comme les pois chiches, les champignons et l'orge plutôt que le soya, le maïs et le blé. Des assaisonnements exotiques de fruits, d'épices et d'herbes sont ajoutés de façon inventive pour que les aliments futurs de Thaïlande se distinguent des autres produits alimentaires.

Smith Taweelerdniti, le producteur de Let's Plant Meat, a indiqué que la clé du succès est de trouver un équilibre entre la saveur, la santé et les avantages environnementaux. « Je pense que quiconque qui pourrait orienter la demande des consommateurs en faveur d'une alimentation plus durable et plus saine est une bénédiction pour la planète, a-t-il déclaré lors d'une entrevue accordée à CNBC Asia. La clé est de créer la saveur et l'arôme. »

La stimulation de l'innovation fait partie du plan du gouvernement thaïlandais visant à promouvoir le secteur en tant que principal moteur économique. Thaifex, le plus grand salon professionnel du secteur des aliments et des boissons en Asie, offre régulièrement aux innovateurs en alimentation des occasions de présenter leurs idées. Une équipe de technologie alimentaire de l'Université Chulalongkorn à Bangkok a remporté l'ASEAN Food Innovation Challenge 2021 avec « The Marble Booster », des tranches de viande persillées de style Wagyu à base de plantes, imprégnées d'agents immunisants, de curcuma et d'extraits de poivre noir. Ce produit sera bientôt en vente dans les dépanneurs.

Les autres protéines alternatives de la Thaïlande, à savoir les insectes comestibles, sont des mets locaux bien connus. Les protéines provenant d'insectes ont depuis longtemps fait leur avancée dans les marchés, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Corée du Sud. Les insectes populaires comme les grillons et les sauterelles sont utilisés comme ingrédients dans les préparations, y compris les aliments en conserve, les pâtisseries et les bonbons. Alors que les préoccupations croissantes au sujet de la sécurité alimentaire et du système alimentaire durable stimulent la demande mondiale, la Thaïlande vise à augmenter ses ventes d'insectes comestibles et de poudres de protéines d'insectes; ce pays se classe actuellement au 17e rang des plus importants exportateurs d'insectes vivants.

