La tienda Meijer Grocery de Fishers abrirá sus puertas el 30 de septiembre

La nueva ubicación será la segunda tienda de este formato de alimentación de la cadena minorista familiar en Indiana.

FISHERS, Indiana, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer ha anunciado hoy que inaugurará el 30 de septiembre una nueva tienda de alimentación de 75,000 pies cuadrados en el número 15700 de Southeastern Parkway, en Fishers, Indiana. El nuevo establecimiento aportará a la zona una experiencia de compra centrada en la alimentación, ofreciendo un cómodo acceso a productos frescos de alta calidad y precios bajos todos los días. Esta será la segunda tienda del formato Meijer Grocery en Indiana y la número 45 de la cadena en este estado.

"Estamos encantados de inaugurar nuestra segunda tienda Meijer Grocery en Indiana, con lo que seguimos llevando este cómodo formato a más comunidades para ayudar a los clientes a encontrar rápidamente alimentos frescos y productos de primera necesidad a precios bajos y constantes", afirmó Jess Murray, vicepresidente de la región de Indiana de Meijer. "Estas tiendas están diseñadas para ofrecer a los clientes una experiencia de compra excepcional, justo en las comunidades donde viven y trabajan cada día".

El formato de Meijer Grocery reúne todos los productos básicos que los clientes necesitan para su compra semanal en un espacio más reducido que el del formato supercentro de la cadena. Los clientes pueden encontrar una amplia variedad de productos frescos y alimentos básicos a un precio excepcional, además de secciones completas de panadería, carnicería, mariscos y charcutería, una sección de flores y tarjetas de felicitación, farmacia, productos de salud y belleza, y artículos para mascotas.

El 2 de septiembre se inaugurará una gasolinera Meijer Express junto a la tienda, ideal para paradas rápidas, con expendio de bebidas y aperitivos o comida preparada para llevar. Los clientes de Meijer disfrutan de las recompensas que obtienen a través del programa de fidelización mPerks de la cadena, que pueden utilizar para ahorrar en la compra o para conseguir hasta $1 de descuento por galón de combustible en las gasolineras Meijer Express. Registrarse es gratis y muy fácil en meijer.com/mperks o a través de la aplicación gratuita de Meijer. Además de mPerks, la nueva tienda también contará con las populares herramientas de compra digital de la cadena, como Shop & Scan, Meijer Home Delivery y Pickup, lo que ofrece a los clientes la flexibilidad de comprar cuando y como les resulte más cómodo.

La tienda Meijer Grocery de Fishers ofrecerá las marcas favoritas de los clientes de Meijer, entre las que se incluyen "Frederik's by Meijer" y "True Goodness". Estas marcas exclusivas ofrecen el valor de las marcas propias, junto con una gama de productos de alta calidad exclusiva de cada minorista. "Frederik's by Meijer", la marca prémium de la cadena minorista, ofrece sabores auténticos e innovadores, siguiendo el espíritu de su homónimo, Fred Meijer, a través de docenas de líneas de productos. "True Goodness" ofrece productos elaborados de forma responsable y libres de más de 100 ingredientes, lo que hace que las opciones saludables sean más asequibles y accesibles.

Todavía hay ofertas de empleo por horas, a tiempo parcial y a tiempo completo disponibles para el centro de Fishers. Los candidatos ideales deben tener ganas de crecer formando parte del equipo de Meijer y de ofrecer un servicio al cliente excepcional. Las personas interesadas pueden presentar su solicitud en línea en jobs.meijer.com/stores.

Meijer forma parte de las comunidades de Indiana desde 1994. La cadena minorista cuenta con más de 13,000 empleados en todo el estado, repartidos entre sus tiendas y sus instalaciones de distribución y fabricación en Middlebury. Desde que abrió su primera tienda en el estado, Meijer se ha comprometido a apoyar las causas, los eventos y los equipos que más importan a los habitantes de Indiana. Esto incluye la lucha contra el hambre junto con el Gleaners Food Bank of Indiana, el apoyo a eventos comunitarios como el 500 Festival y la colaboración con equipos favoritos de los aficionados, como los Indianapolis Colts, los equipos deportivos de la Universidad de Indiana, los de Notre Dame y los de la Universidad de Purdue.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena minorista de propiedad privada y gestión familiar que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de alimentación, tiendas de barrio y establecimientos exprés repartidos por todo el medio oeste de EE. UU. Como pioneros del concepto de "todo en uno", más de 70,000 empleados de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y sencilla, tanto en tienda como en línea, con una amplia variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos básicos para el hogar y productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como una de las mejores empresas para trabajar y dona cada año al menos el 6 % de sus beneficios para fortalecer a sus comunidades. Para obtener más información sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

FUENTE Meijer