Las familias pueden jugar y relajarse con nuevas experiencias y en áreas ajardinadas, incluyendo CenTOONial Park, Goofy's How-To-Play Yard y mucho más

Dos establecimientos nuevos de comida y bebida ofrecen versiones juguetonas de platos tradicionales y refrigerios para llevar

Este vecindario animado es el hogar de una nueva atracción para toda la familia, Mickey & Minnie's Runaway Railway

ANAHEIM, Calif., 17 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Disneyland Resort continúa la celebración de aniversario Disney100 con la reapertura de la tierra reimaginada Mickey's Toontown el 19 de marzo de 2023 en Disneyland Park. En este vecindario animado, las familias pueden explorar, jugar, descubrir y relajarse juntas mientras disfrutan de nuevas experiencias interactivas, del regreso de otras populares y de la nueva atracción Mickey & Minnie's Runaway Railway.

La tierra reimaginada Mickey’s Toontown reabre sus puertas& el 19 de marzo de 2023 en Disneyland Resort& iniciando una nueva era de juegos interactivos& para las familias y los más pequeños (Christian Thompson/Disneyland Resort)

En Mickey's Toontown, los visitantes pueden jugar, animar a otros a jugar o jugar juntos. El ambiente y las experiencias en esta tierra fueron diseñadas para permitir a todos los visitantes el ver, oír, sentir e interactuar entre ellos de muchas maneras.

La reapertura de Mickey's Toontown ofrece a las familias jóvenes aún más experiencias para disfrutar juntos una área distinta de Disneyland Park, justo al lado a Fantasyland, hogar de "it's a small world" y el Fantasyland Theatre, donde se presenta "Tale of the Lion King", un emocionante espectáculo en vivo en días selectas.

Nuevas áreas interactivas y espacios ajardinados

La reimaginada Mickey's Toontown fue diseñada por Walt Disney Imagineering para tratar de eliminar cuantas más barreras posibles mejor, con más espacios verdes al aire libre creados para reunirse y jugar. Los visitantes podrán encontrar elementos para las necesidades diversas de familias jóvenes, desde baños complementarios y una área más tranquila para la descompresión hasta un terreno sin bordillos que ayuda a que la navegación sea más fácil para los visitantes con diferentes habilidades.

CenTOONial Park es la primera zona que los visitantes ven cuando entran en la tierra temática. CenTOONial Park presenta dos nuevas experiencias de juego interactivas: una preciosa fuente con mesas de agua diseñadas para jugar y que animan a los visitantes a vivir una experiencia sensorial. También hay un árbol de ensueño con raíces esculpidas que permiten a los más pequeños deslizarse por ellas con el fin de explorarlo todo.

Goofy's How-To-Play Yard incorpora un jardín fantástico donde los niños y niñas descubrirán nuevas formas de hacer ruidos de lo más extraños, así como disfrutar de un nuevo club elevado. Dentro de Goofy's House, los visitantes pueden ayudar a manejar un nuevo dispositivo interactivo para hacer dulces que solo podía haber sido imaginado por Goofy.

Donald's Duck Pond ayudará a que los más pequeños se lo pasen en grande. El Bote de Donald están asentado en un estanque rodeado de nenúfares gigantes, barras de equilibrio y juguetes mecedores. Los exploradores también pueden ver burbujas juguetonas con Huey, Dewey, Louie y Webby a través de las portillas de la barca.

Mickey's Toontown también es el hogar de la nueva atracción para toda la familia Mickey & Minnie's Runaway Railway, que debutó el 27 de enero de 2023. Esta atracción no presenta ninguna restricción por edad o altura, así que todas las familias pueden viajar juntas a través del mundo impredecible y alocado de Mickey Mouse y Minnie Mouse. Para más información acerca de cómo poder vivir esta atracción visite DisneylandEspanol.com.

Cuando Mickey's Toontown reabra, los visitantes también podrán disfrutar del regreso de algunas de sus atracciones favoritas como Mickey's House, Minnie's House y Roger Rabbit's Car Toon Spin. Además, la divertidísima atracción se ha transformado en la montaña rusa GADGET de Chip 'n' Dale, donde los visitantes pueden volverse locos en una montaña rusa creada por el artesano residente de Mickey's Toontown, Gadget Hackwrench.

Personajes clásicos, gastronomía animada y mercancía fantástica

Mientras visitan este mundo de fantasía, los visitantes pueden ver y tomarse fotos con Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos el Pato Donald, Daisy Duck, Pluto, Clarabelle y Goofy. Por primera vez en un parque Disney, Pete también hará acto de presencia llevando a cabo más de una travesura por el vecindario. Mickey Mouse lucirá un nuevo traje especial para cuando salude a los visitantes a las puertas de su hogar.

En Mickey's Toontown dos nuevos establecimientos ofrecerán menús tradicionales y refrigerios deliciosos que de buen seguro satisfarán a los más pequeños y a aquellos que se sienten como tales. Café Daisy, que ofrece alimentos y bebidas a través de la opción de pedido móvil utilizando la app de Disneyland*, sirve clásicos de siempre con un giro juguetón, incluyendo una opción vegetariana. El Mercado Good Boy! Grocers ofrece bebidas, refrigerios y opciones innovadoras para llevar. Para una comida memorable, hasta que se agoten las existencias, las familias pueden elegir el Souvenir Slushee Sipper o el Perfect Picnic Basket, que incluye tres refrigerios a elegir. Los visitantes también pueden añadir la manta Perfect Picnic Blanket a juego con sus canastas. El carrito de palomitas cerca de Chip 'n' Dale's GADGETcoaster ofrecerá el "yummy" souvenir popcorn bucket. (cajita de palomitas) hasta que se agoten las existencias.

EngineEar Souvenirs, al lado de Mickey & Minnie's Runaway Railway, presenta una selección de juguetes, ropa y complementos inspirados en Mickey Mouse y sus amigos, incluyendo el nuevo tren sin vías por control remoto Mickey & Minnie's Runaway Railway Remote Control Trackless Train. **EngineEar Souvenirs ofrece la opción de compra móvil que permite a los visitantes escanear y pagar por productos selectos desde sus teléfonos usando la app Disneyland.

La celebración de aniversario Disney100 en Disneyland Resort

Mickey's Toontown forma parte de las nuevas experiencias que debutan como parte de la celebración Disney100 en Disneyland Resort y que rinden tributo al 100 aniversario de Disney con proposiciones nuevas y por tiempo limitado a lo largo del año. La celebración también incluye entretenimiento emocionante, como dos nuevos espectáculos nocturnos, "World of Color – ONE" en Disney California Adventure Park y "Wondrous Journeys" en Disneyland Park, así como el regreso del desfile "Magic Happens" en Disneyland Park.

Por tiempo limitado, los residentes del sur de California pueden visitar Disneyland Resort por un mínimo de $73 por persona y día con la adquisición de un boleto para tres días, un parque por día, hasta el 25 de mayo de 2023, sujeto a la disponibilidad de las reservas al parque***. Para más información visite DisneylandEspanol.com/ofertas.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias culinarias, de entretenimiento y de compras únicas. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com , llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955.

Los espectáculos, las experiencias y las ofertas pueden ser modificadas, limitados en disponibilidad o no disponibles, y están sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. Tanto las reservaciones para el Parque Temático como la entrada válida para el mismo Parque el mismo día son necesarias para acceder al Parque. Las reservaciones para el parque son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. La entrada al parque y las ofertas no están garantizadas. Visite Disneyland.com/updates para obtener información importante que se recomienda saber antes de visitar Disneyland Resort.

*Se pueden aplicar tarifas de mensajes, datos e itinerancia por el uso de la app de Disneyland o la app de Play Disney Parks. La disponibilidad está sujeta a las limitaciones y características del dispositivo móvil y pueden variar según el teléfono o el proveedor de servicios. Las tiendas de cobertura y aplicaciones no están disponibles en todas partes. Si eres menor de 18 años, obtén primero el permiso de tus padres.

** A partir de 3 años. Baterías incluidas

*** Oferta válida solo para residentes del sur de California con códigos postales entre 90000 y 93599, y para residentes del norte de Baja California con códigos postales entre 21000 y 22999; se requiere prueba de residencia elegible, incluyendo una identificación válida con foto emitida por el gobierno, para la compra y la admisión al parque. Los boletos caducan el 25 de mayo de 2023. Solo válidos en días laborables y sujetos a fechas de bloqueo cada sábado y domingo (fechas de bloqueo al acceso: 18, 19, 25, 26 de marzo y 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 20, 30 de mayo, y 6, 7, 13, 14, 20, 21 de mayo). Cada día de uso constituye un día completo de uso. Se pueden adquirir hasta 5 boletos en un día por persona elegible con identificación válida. Los boletos no son reembolsables, no pueden ser vendidos ni transferidos para su uso comercial y excluyen actividades y eventos que requieren de un boleto adicional por separado. La oferta no puede ser combinada con otros descuentos o promociones de boletos. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones. Las ventas pueden detenerse en ocasiones o dar por finalizadas en cualquier momento.

Roger Rabbit: ©Disney/Amblin Entertainment, Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2035429/Reimagined_Mickey_s_Toontown.jpg

FUENTE Disneyland

SOURCE Disneyland