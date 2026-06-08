La tondeuse Sunseeker Elite X9 remporte l'iF Design Award 2026, redéfinissant ainsi le concept d'entretien intelligent des pelouses pour les grands espaces paysagers

SHENZHEN, Chine, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sunseeker Elite est fière d'annoncer que la X9 a été récompensée par l'iF Design Award 2026, l'une des reconnaissances les plus prestigieuses au monde en matière d'excellence du design et de l'innovation. Cette réussite souligne l'engagement de Sunseeker à fournir des solutions de pointe, axées sur l'utilisateur, dans le secteur en rapide évolution de l'entretien de pelouse robotisé.

Conçu pour des performances à grande échelle

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Conçue pour les grandes pelouses résidentielles, les domaines, les terrains de sport et les espaces municipaux, la tondeuse Sunseeker Elite X9 est capable de gérer les environnements exigeants avec précision et efficacité. La X9 couvre jusqu'à 12 000 m² en 48 heures (et jusqu'à 24 000 m² pour la X9 Plus), ce qui permet de relever des défis majeurs tels que la tonte peu performante de grandes surfaces, la coupe incomplète des bordures, l'installation complexe et l'adaptabilité limitée aux terrains réels.

Au cœur du système se trouve AONavi 2.0, qui intègre nRTK et VSLAM 2.0 afin d'offrir une précision de positionnement de l'ordre du centimètre sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des câbles périphériques ou d'installer une station de base RTK. La technologie VSLAM 2.0 améliore la stabilité de la navigation dans les environnements ombragés et difficiles, tandis que la cartographie entièrement automatique permet une véritable expérience plug-and-play avec un minimum d'effort d'installation.

Une coupe impeccable, sans compromis

La série Elite X9 introduit l'accessoire de coupe EdgeZero™, offrant une véritable coupe de bordure à distance zéro pour une pelouse parfaitement finie. Le système EdgeZero™ est en option sur la X9 et de série sur la X9 Plus, offrant une configuration flexible en fonction des besoins de l'utilisateur.

La tondeuse est équipée d'un système de double disque de coupe de 43 cm, alimenté par un double moteur haute performance de 190 W, garantissant une coupe régulière, quelles que soient les conditions du gazon. Le système de coupe principal prend en charge des hauteurs de coupe réglables de 20 à 100 mm, tandis que l'accessoire de coupe des bordures EdgeZero™ est optimisé pour une finition précise des bordures à des hauteurs dédiées (50 mm et 75 mm).

Grâce à la planification intelligente des trajectoires, à la tonte multi-angles et aux réglages personnalisables, la X9 élimine les zones manquées et les trajectoires redondantes, pour une tonte nette et uniforme avec un maximum d'efficacité.

Conçue pour conquérir n'importe quel terrain

Équipée d'un système d'entraînement ATC Pro avancé, d'une transmission intégrale (4WD) et d'une suspension à quatre roues indépendantes, la X9 offre une capacité de montée inégalée dans le secteur, allant jusqu'à 90 % (42°). Cela permet un fonctionnement stable sur les pentes raides, les terrains irréguliers et les zones accidentées, domaines dans lesquels les tondeuses robotisées traditionnelles échouent généralement.

Le système de disque de coupe flottant améliore encore l'adaptabilité, en maintenant une qualité de coupe constante tout en préservant l'intégrité du gazon.

Une intelligence à 360° et la sécurité des animaux assurée 24h sur 24/7j sur 7

La X9 est dotée d'un système OmniSight™ à 360° avec un total de 16 capteurs, dont 8 caméras, offrant une reconnaissance complète de l'environnement. Ce système de perception avancé permet de détecter avec précision les obstacles, les animaux cachés et les petits animaux sauvages tels que les hérissons, même dans des conditions environnementales complexes.

Grâce à la technologie de vision nocturne infrarouge intégrée, la tondeuse conserve une grande précision de détection dans des conditions de faible luminosité, ce qui lui permet de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en respectant les animaux. Une navigation plus sûre, un contournement fiable des obstacles et des performances ininterrompues sont ainsi garantis tout au long de la journée et de la nuit.

Efficacité, puissance et contrôle intelligent

Conçue pour une efficacité opérationnelle maximale, l'Elite X9 combine une gestion intelligente de l'énergie avec une technologie de charge avancée. L'Elite X9 atteint une vitesse de tonte maximale de 0,6 m/s et est compatible avec la charge rapide PioneerVolt™ (charge rapide de 50 minutes), ce qui garantit des performances fiables pour les tâches de tonte de grande envergure.

Pour les cas les plus exigeants, l'Elite X9 Plus offre des performances accrues avec une vitesse maximale de 1 m/s et une charge flash PioneerVolt™ (20 minutes de charge), permettant une couverture encore plus rapide avec une réduction des temps d'arrêt.

Des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion multizone, la capacité de contrôle de flotte, l'intégration d'applications intelligentes, les mises à jour OTA et la clôture numérique antivol la rendent tout aussi adaptée aux applications professionnelles et à grande échelle.

Reconnaissance du jury

Le jury de l'iF Design Award a récompensé l'Elite X9 pour sa « parfaite intégration de la navigation avancée, de la perception intelligente et de la tonte haute performance adaptée aux applications à grande échelle ». Sa capacité à simplifier les réglages complexes tout en offrant des résultats de qualité professionnelle constitue une nouvelle référence en matière de robots d'entretien des pelouses.

L'avenir de l'aménagement paysager intelligent

Avec l'Elite X9, Sunseeker continue de repousser les limites de la tonte robotisée en combinant une navigation intelligente, des performances puissantes et un design centré sur l'utilisateur dans une solution unifiée.

Sunseeker Elite s'engage à fournir des produits d'entretien de pelouse robotisés de classe mondiale aux utilisateurs du monde entier. D'autres innovations sont à venir, ne les ratez pas.

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