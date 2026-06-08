-Sunseeker Elite X9 gana el premio iF Design Award 2026, redefiniendo el cuidado inteligente del césped para grandes extensiones de terreno.

SHENZHEN, China, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Sunseeker Elite se enorgullece en anunciar que el X9 ha sido galardonado con el premio iF Design Award 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo a la excelencia en diseño e innovación. Este logro subraya el compromiso de Sunseeker de ofrecer soluciones de vanguardia centradas en el usuario en la industria robótica del cuidado del césped, un sector en rápida evolución.

Diseñado para un rendimiento a gran escala

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Diseñado para grandes jardines residenciales, fincas, campos deportivos y áreas verdes urbanas, el Sunseeker Elite X9 está construido para manejar entornos exigentes con precisión y eficiencia. El X9 cubre hasta 12.000 m² en 48 horas (y hasta 24.000 m² para el X9 Plus), resolviendo problemas críticos como el corte ineficiente de grandes superficies, el recorte incompleto de bordes, la instalación compleja y la adaptabilidad limitada a terrenos reales.

El núcleo del sistema es AONavi 2.0, que integra nRTK y VSLAM 2.0 para ofrecer una precisión de posicionamiento a nivel centimétrico sin necesidad de cables perimetrales ni instalación de estaciones base RTK. VSLAM 2.0 mejora la estabilidad de la navegación en entornos sombreados y con señal débil, mientras que el mapeo totalmente automático permite una experiencia plug-and-play con una configuración mínima.

Corte de precisión sin concesiones

La serie Elite X9 presenta el accesorio de recorte EdgeZero™, que ofrece un corte de bordes a distancia cero para un césped perfectamente acabado. El sistema EdgeZero™ es opcional en el modelo X9 y viene de serie en el X9 Plus, ofreciendo una configuración flexible según las necesidades del usuario.

El cortacésped está equipado con un sistema de doble disco de corte de 43 cm, impulsado por un motor doble de alto rendimiento de 190 W, que garantiza un corte uniforme y eficiente en una amplia variedad de condiciones de césped. El sistema de corte principal permite ajustar la altura de corte de 20 a 100 mm, mientras que el accesorio de recorte EdgeZero™ está optimizado para un acabado preciso de los bordes a alturas de recorte específicas (50 mm y 75 mm).

Gracias a la planificación inteligente de la trayectoria, el corte multiángulo y los ajustes personalizables, el X9 elimina las zonas sin cortar y las trayectorias redundantes, ofreciendo un resultado de corte limpio y uniforme con la máxima eficiencia.

Diseñado para conquistar cualquier terreno

Equipado con un avanzado sistema de transmisión ATC Pro, tracción integral (4WD) y suspensión independiente en las cuatro ruedas, el X9 ofrece una capacidad de ascenso líder en la industria de hasta el 90 % (42°). Esto permite un funcionamiento estable en pendientes pronunciadas, terrenos irregulares y entornos con muchos obstáculos, áreas donde los robots cortacésped tradicionales suelen fallar.

El sistema de discos de corte flotantes mejora aún más la adaptabilidad, manteniendo una calidad de corte constante y protegiendo la integridad del césped.

Inteligencia de 360° con seguridad respetuosa con los animales 24/7

El X9 incorpora un sistema OmniSight™ de 360° con un total de 16 sensores, incluyendo 8 cámaras, que proporciona una percepción integral del entorno. Este avanzado sistema de percepción permite la detección precisa de obstáculos, animales ocultos y pequeños animales silvestres como erizos, incluso en entornos complejos.

Gracias a su tecnología integrada de visión nocturna infrarroja, el cortacésped mantiene una alta precisión de detección en condiciones de poca luz, lo que permite un funcionamiento verdaderamente ininterrumpido y respetuoso con los animales. Esto garantiza una navegación más segura, evitando de forma fiable obstáculos y un rendimiento ininterrumpido durante todo el día y la noche.

Eficiencia, potencia y control inteligente

El Elite X9 está diseñado para un funcionamiento de alta eficiencia, combinando una gestión inteligente de la energía con tecnología de carga avanzada. Alcanza una velocidad máxima de corte de hasta 0,6 m/s y es compatible con la carga rápida PioneerVolt™ (50 minutos), lo que garantiza un rendimiento fiable para tareas de corte a gran escala.

Para situaciones de mayor exigencia, el Elite X9 Plus ofrece un rendimiento mejorado con una velocidad máxima de hasta 1 m/s y carga ultrarrápida PioneerVolt™ (20 minutos), lo que permite una cobertura aún más rápida y reduce el tiempo de inactividad.

Funciones adicionales como la gestión multizona, la capacidad de control de flotas, la integración con aplicaciones inteligentes, las actualizaciones OTA y el sistema de vallado digital antirrobo lo hacen igualmente adecuado para aplicaciones profesionales y a gran escala.

Reconocimiento del jurado

El jurado del premio iF Design Award reconoció al Elite X9 por su "integración perfecta de navegación avanzada, percepción inteligente y corte de alto rendimiento, adaptado a aplicaciones a gran escala". Su capacidad para simplificar configuraciones complejas y ofrecer resultados profesionales establece un nuevo referente en el cuidado robótico del césped.

Liderando el futuro del paisajismo inteligente

Con el Elite X9, Sunseeker continúa superando los límites del corte robótico, combinando navegación inteligente, rendimiento potente y diseño centrado en el usuario en una solución integral.

Sunseeker Elite mantiene su compromiso de ofrecer productos robóticos de cuidado del césped de primera clase para usuarios de todo el mundo. Próximamente habrá más innovaciones; ¡manténgase al tanto!

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