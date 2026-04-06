La totalmente nueva Toyota RAV4 2026 es la protagonista de la campaña "What's Your RAV4?"

Celebración del pequeño SUV diseñada para todo tipo de viaje y estilo de vida

PLANO, Texas, 6 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A partir de hoy, la campaña de marketing "What's Your RAV4?" (¿Cuál es su RAV4?), presenta la totalmente nueva Toyota RAV4 2026, la sexta generación de la SUV pequeña más vendida en los Estados Unidos. La campaña destaca el diseño nuevo y audaz de la RAV4, así como su rendimiento híbrido y tecnología avanzada que reflejan la individualidad de los conductores actuales y los invita a definir lo que el RAV4 significa para ellos.

Revise el Comunicado de Prensa Multimedia interactivo aquí: https://www.multivu.com/toyota/9387751-es-all-new-2026-toyota-rav4-whats-your-rav4-campaign

"La totalmente nueva RAV4 de sexta generación es un vehículo diseñada para la flexibilidad y la diversion, proveendo versatilidad diaria y hace posible los momentos que unen a la gente ", señaló Mike Tripp, vicepresidente de Toyota Marketing del grupo. "La campaña 'What's Your RAV4?' celebra las aventuras cotidianas y muestra cómo las personas pueden experimentar, conectar y disfrutar el viaje de manera única".

La campaña de la RAV4 totalmente integrada se formuló con base en un enfoque de marketing cohesivo que incluye a segmentos de clientes multiculturales. Entre las agencias colaboradoras se incluyen Saatchi & Saatchi, Burrell Communications Group, Conill e Intertrend Communications.

La campaña incorpora un estilo unificado en sus elementos creativos, que destacamos a continuación:

Para los hispanos, la diversión no es opcional... es vital. Si no promete diversión, ¿qué sentido tiene? Ese es el espíritu detras de la totalmente nueva RAV4 2026, la SUV ideal para cualquier plan, cada lista de reproducción y aventura. En "Serious Fun" (Diversión en serio), el anuncio de 30 segundos creado por Conill, el público observa cómo la RAV4 transforma situaciones cotidianas en momentos divertidos. El anuncio además está disponible en una versión de 15 segundos junto con una versión de 45 segundos disponible en www.toyota.com/espanol. Otros anuncios de 15 segundos incluyen "Labyrinth" (Laberinto), "Newlyweds" (Recién casados) y "Weekend" (Fin de semana), todos dirigidos por Ariel Danziger.

La totalmente nueva RAV4 2026 de Toyota incorpora diversión y una línea elegante, con elementos para disfrutar con amigos, en familia o en pareja. Desde la emoción de sentarse al volante hasta el atractivo cautivador del acabado deportivo del GR SPORT, la nueva RAV4 fue creada para adaptarse a cada estilo de vida. Para reflejar ese espíritu, Intertrend Communications creó dos anuncios de 30 segundos, "Grandma" (Abuelita) y "Just Once" (Solo esta vez), así como dos anuncios de 15 segundos, "Late Night" (De noche) y "Vanished" (Desaparecido) dirigido por TWIN (el dúo formado por Josh y Jonathan Baker).

La nueva campaña de la RAV4 "Chase Fun" (Búsqueda de diversión) de Burrell Communications sigue las aventuras de un equipo peculiar que se encuentra con plantas industriales, portales de tiempo, círculos en cultivos y avistamientos de OVNIS mientras se desplaza en la totalmente nueva Toyota RAV4 2026 que funciona como una Máquina del Misterio moderna. Diseñada para una mentalidad de "Let's Find Out" (Descubramos), la camioneta permite a los conductores descubrir oportunidades de diversión en cualquier sitio. Burrell creó un anuncio de 30 segundos titulado "Industry Plant" (Planta industrial) junto con dos anuncios de 15 segundos, "Crop Circles" (Círculos en cultivos) y "Portal", así como tres anuncios de 10 segundos, "Troll Bridge" (Puente de troles), "In the Trees" (En el bosque) y "Sighting" (Avistamiento), todos dirigidos por Rick Famuyiwa.

La nueva campaña "What's Your RAV4" de Toyota destaca las numerosas maneras en que los conductores usan su totalmente nueva RAV4 2026 - desde aventuras hasta paseos en familia o escapadas de fin de semana, es el vehículo perfecto para llevarlos a sus destinos. Saatchi & Saatchi creó un anuncio de 30 segundos titulado "Buddies" (Amigos) junto con seis anuncios de 15 segundos titulados "Roam Anywhere Vehicle" (Vehículo para ir a todas partes), "Rugged Attitude Vehicle" (Vehículo de carácter robusto), "Reverse Aging Vehicle" (Vehículo que rejuvenece), "Rad Uncle Vehicle" (Vehículo del tío genial) y "Runway Approved Vehicle" (Vehículo de pasarela aprobado), todos dirigidos por Traktor.

Colocaciones en los medios

La campaña de la RAV4 es una campaña totalmente integrada que contempla televisión tradicional, video digital, contenido digital, streaming de audio, programación, redes sociales de pago y experiencias. Los socios destacados de contenido/video digital incluyen a AdMazing, AMG, AutoProyecto, Betches, BET Awards, Bounce, Business Insider, Buzzfeed/PeroLike, Cadent, CLEO TV, Cricbuzz, Disney+, Discovery en Español, DIVE Studios, espnW, Fantuan, FIFA, Fuse, HYPEBEAST, Hulu, In Depth Graham Bensinger, iTalkBB, iQiyi, KBS, LG TV, LSTV, MAX, NASCAR, los playoffs de la NBA, NBCUniversal, NGL Collective, Netflix, OnDemandChina, OnDemandKorea, One, OnDemandViet, Peacock, PlutoTV, PopShift, Premier League, Revolt, Roku, RollingStone, Silverpush, Stagecoach, Telemundo, Tibu NuTime Media, TTV, Vevo, VHR, We, Will Packer Media, Willow TV, YouTube y muchos más. Los socios de audio incluyen a Amazon Music Live y Twitch. La campaña de publicidad pagada se difundirá en las redes sociales Meta, Pinterest, Reddit y TikTok.

Puede ver los anuncios de la campaña aquí. Para ver las imágenes y los créditos, haga clic aquí.

Acerca de la totalmente nueva Toyota RAV4 2026

La totalmente nuevoa Toyota RAV4 2026 constituye la sexta generación de la popular SUV pequeña de Toyota diseñada para brindar capacidad, versatilidad y diversión al máximo, independientemente del estilo de vida. Con un nuevo estilo exterior audaz, rendimiento híbrido o rendimiento híbrido enchufable mejorados, tecnología avanzada y una línea pensada para la aventura, la RAV4 sigue redefiniendo lo que puede llegar a ser un SUV pequeño.

La línea de la totalmente nueva RAV4 incluye una variedad de versiones diseñadas para adaptarse a diversos estilos de vida e intereses. El tren motriz de la RAV4 2026 tiene un precio de venta inicial sugerido por el fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés) de $31,900* para la versión RAV4 LE, $34,700* para la versión RAV4 SE, $36,100* para la versión RAV4 XLE Premium, $39,900* para la versión RAV4 Woodland, $41,300* para la versión RAV4 XSE y $43,300* para la versión RAV4 Limited. El tren motriz híbrido enchufable de la RAV4 2026 tiene un precio de venta inicial sugerido por el fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés) de $41,500* para la versión RAV4 SE, $45,300* para la versión RAV4 Woodland, $47,200* para la versión RAV4 XSE y $48,500* para la versión GR SPORT.

Como vehículo eléctrico híbrido (HEV, por sus siglas en inglés), y vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV, por sus siglas en inglés), la RAV4 forma parte del enfoque diversificado de Toyota para reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia un futuro "Beyond Zero". Beyond Zero es la visión de Toyota para alcanzar la neutralidad de carbono con productos, servicios y operaciones, así como para identificar nuevas maneras de ejercer una influencia positiva en el planeta y la sociedad.

Las características clave incluyen:

Tren motriz eléctrico híbrido (HEV) o vehículo eléctrico enchufable (PHEV) de 4 cilindros y 2.5 litros de serie con potencia de 226 de caballos de fuerza netos combinados del sistema (tracción delantera) o potencia de 236 caballos de fuerza netos combinados del sistema (tracción total) (dependiendo de la versión)

Sistema Toyota Audio Multimedia de 10.5 pulgadas (de serie) o de 12.9 pulgadas (disponible) con compatibilidad con Apple CarPlay® inalámbrico y Android Auto™ inalámbrico

Panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas de serie con ajustes personalizables (todas las versiones)

Conjunto de tecnologías de asistencia al conductor Toyota Safety Sense™ 4.0 de serie

Monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero de serie

Disponibilidad de carga inalámbrica de smartphones compatible con Qi

Disponibilidad de asientos delanteros con calefacción y ventilación multietapa (dependiendo de la versión)

Audio Premium JBL® de 9 altavoces disponible, con amplificador y subwoofer

Faros LED de serie con luces de carretera automáticas (AHB, por sus siglas en inglés)

*El PVPR no incluye la tasa de tramitación del concesionario de $1,095. Todos los precios están sujetos a cambios.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de casi 49 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

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Toyota Motor North America

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FUENTE Toyota