Toyota invita a los conductores a conocer su familia de vehículos totalmente eléctricos en una nueva campaña

Destaca una nueva generación de vehículos eléctricos diseñados para la vida diaria

PLANO, Texas, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Presentada hoy, la nueva campaña de marketing de la familia totalmente eléctrica de Toyota ofrece una gama diseñada para satisfacer las necesidades de los conductores de hoy con tecnología intuitiva, ingeniería con propósito y facilidad de uso cotidiana. A medida que más conductores comienzan a explorar opciones eléctricas, la campaña los invita a ponerse al volante y ver cómo los vehículos totalmente eléctricos de Toyota encajan en su día a día. A través de una narrativa cercana y centrada en las personas, la campaña muestra cómo pasarse a los eléctricos puede sentirse simple y natural, y que vale la pena explorarlo.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/toyota/9393251-es-toyota-new-all-electric-vehicle-family-campaign

"La nueva gama de vehículos totalmente eléctricos de Toyota demuestra nuestra dedicación a poner a las personas en primer lugar, resaltando las necesidades cotidianas de los conductores", afirmó Mike Tripp, vicepresidente de grupo de Toyota Marketing. "Esta campaña destaca cómo las funciones bien pensadas y el diseño con propósito ayudan a que el cambio a vehículos totalmente eléctricos sea simple y divertido, al tiempo que acompañan la forma en que las personas viven, viajan y se conectan".

La campaña completamente integrada se desarrolló mediante un enfoque de marketing cohesivo e inclusivo para audiencias multiculturales. Entre los socios de agencia se encuentran Saatchi & Saatchi, Burrell Communications Group, Conill e Intertrend Communications.

La campaña muestra un estilo unificado en todo lo creativo, lo cual se destaca a continuación:

Con el objetivo de convertir a los escépticos en creyentes, Burrell Communications Group desarrolló una serie de anuncios para televisión y digital para la nueva campaña de la familia totalmente eléctrica de Toyota. El trabajo incluye un anuncio principal de 30 segundos titulado "Haters Anthem", además de piezas de 15 segundos ("Looks for Days", "Power" y "Handle It") y de 10 segundos ("First Sight" y "Frown Breakdown"), todas dirigidas por Paul Hunter. En "Haters Anthem", tres escépticos representados como marionetas cantan, odian y dudan cómicamente de los vehículos totalmente eléctricos, hasta que son conquistados por los vehículos uno a uno, mostrando que los haters marioneta se han transformado en creyentes de los BEV de Toyota.

La nueva campaña de la familia totalmente eléctrica de Toyota destaca cómo su familia totalmente eléctrica se integra sin esfuerzo en la vida de los conductores de hoy, apoyando desde actividades creativas hasta escapadas de fin de semana y rutinas cotidianas. Saatchi & Saatchi desarrolló dos anuncios de 30 segundos titulados "Carista" e "Imagine", junto con dos anuncios de 15 segundos titulados "Weekend Warriors" y "Last Run", todos dirigidos por Tristan Holmes. El trabajo da vida a historias reales y humanas, desde un negocio móvil de café, alimentado por una Toyota bZ, hasta conductores que usan sus vehículos totalmente eléctricos para perseguir sus pasiones, explorar más allá de la ciudad y aprovechar al máximo cada día.

Basándose en una apreciación compartida por el entretenimiento e inspirada en el cine asiático, Intertrend Communications produjo anuncios cinematográficos para la nueva campaña de la familia totalmente eléctrica de Toyota. El trabajo incluye cuatro videos de 30 segundos titulados "Camping", "Escape", "Jangal" y "Chase", todos dirigidos por Joseph Kahn. Cada anuncio celebra la magia de la experiencia de ir al cine que los estadounidenses de origen asiático conocen y disfrutan hoy. La campaña se lanzará en junio de 2026.

Para los hispanos, la mejor tecnología proviene de marcas probadas y confiables. A partir de esa visión, Conill combina animación y la acción real para lanzar la nueva familia de vehículos totalmente eléctricos de Toyota, expresando visualmente la confianza que los consumidores hispanos tienen en marcas confiables al adoptar nuevas tecnologías. La campaña presenta un anuncio principal de 30 segundos titulado "They're Here", junto con dos anuncios únicos de 15 segundos, "Test Drive" y "Tough Call", todos dirigidos por Felix Brady, mostrando por qué elegir un vehículo totalmente eléctrico de Toyota es una decisión fácil. La campaña se lanzará en julio de 2026.

Ubicaciones en medios

La nueva campaña de la familia totalmente eléctrica de Toyota es una campaña completamente integrada que se extiende por TV lineal, video digital, contenido digital, audio en streaming, programática, publicidad pagada en redes sociales y experiencias. Entre los principales socios de contenido/video digital se incluyen 88Rising, AdMazing, AMC+, Amazon, Blavity, CNET, DirectTV, ESPN Playoffs, Hartbeat, Hulu, Hypebeast, iTalk BB, Live Nation, Max, Netflix, ONE Tv, Outside Lands, Paramount+, Peacock, QYOU Media, Roku, SiriusXM, Sports Illustrated, Sundance Now, TED, The Atlantic, The New York Times, TIME100, Tripadvisor, Twitch, Urban On TV, Wired, YouTube y más. En audio se incluyen Katz Media Group, SiriusXM y Spotify. La publicidad pagada en redes sociales aparece en LinkedIn, Meta, Pinterest y TikTok.

Los anuncios de la campaña están disponibles para verlos aquí. Para imágenes y créditos, por favor haz clic aquí.

Acerca de la nueva familia de vehículos totalmente eléctricos de Toyota

El Toyota C-HR 2026 aporta una energía nueva y audaz a la familia de vehículos totalmente eléctricos de Toyota, combinando un llamativo diseño inspirado en los cupés con un espíritu orientado al rendimiento. Con tracción total (All-Wheel Drive) incluida y potencia ágil, ofrece un manejo atractivo sin dejar de mantener la versatilidad necesaria para la vida diaria. Con un interior bien equipado, espacio de carga flexible y opciones de recarga convenientes, el C-HR combina estilo, capacidad y practicidad, redefiniendo lo que puede ser un crossover compacto totalmente eléctrico. La línea C-HR 2026 ofrece dos submodelos diseñados para conductores que priorizan tanto el estilo como el rendimiento. El C-HR SE 2026 tiene un MSRP inicial de $37,000* y el C-HR XSE 2026 tiene un MSRP inicial de $39,000*. Para más información y características principales, haz clic aquí.

La Toyota bZ 2026 se basa en su fundamento totalmente eléctrico con alcance de manejo mejorado, diseño refinado y una experiencia intuitiva y conectada. Con un rendimiento de batería mejorado, acceso ampliado para recargar y un exterior moderno y estilizado, la bZ está diseñada para integrarse sin esfuerzo en la vida diaria. En el interior, sus actualizaciones cuidadas y su tecnología avanzada crean un manejo más fluido y cómodo, continuando el desarrollo de la visión de Toyota de una SUV pequeña totalmente eléctrica. La línea bZ 2026 ofrece dos submodelos diseñados para la practicidad diaria y un mayor confort. La bZ XLE 2026 tiene un MSRP inicial de $34,900* y la bZ Limited 2026 tiene un MSRP inicial de $43,400*. Para más información y características principales, haz clic aquí.

La Toyota bZ Woodland 2026 lleva al aire libre a la familia de vehículos totalmente eléctricos de Toyota, combinando capacidad con comodidad diaria. Diseñada con tracción total (All-Wheel Drive) incluida, mayor distancia libre al suelo y utilidad añadida, está preparada para acompañarte desde los trayectos diarios hasta las escapadas de fin de semana. Con un interior amplio, características prémium y rendimiento versátil, la bZ Woodland ofrece una experiencia totalmente eléctrica con confianza, reinventando lo que significa explorar más allá del pavimento. La línea bZ Woodland 2026 ofrece dos submodelos diseñados para una capacidad lista para la aventura y confort prémium. La bZ Woodland 2026 tiene un MSRP inicial de $45,300* y de $47,400* para la bZ Woodland Premium. Para más información y características principales, haz clic aquí.

El objetivo de Toyota es reducir las emisiones de carbono tanto como sea posible, lo más rápido posible. Los Vehículos Eléctricos de Batería (BEV) son un componente fundamental de su estrategia global y constituyen un pilar central de nuestros múltiples enfoques para la electrificación de vehículos.

*El MSRP no incluye la tarifa de procesamiento y manejo del concesionario de $1,095. Todos los precios están sujetos a cambio.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha formado parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de última generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica, que han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías para vehículos eléctricos.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Contactos de medios:

Sam Mahoney

Toyota Motor North America

980-900-8573

[email protected]

Beatrice Kalish

Saatchi for Toyota

[email protected]

FUENTE Toyota