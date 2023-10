La transformation du groupe Hantec axée sur les technologies de l'information pour offrir la meilleure plateforme de trading aux clients

HONG KONG, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Hantec, figure éminente de l'industrie financière, trace une voie audacieuse pour devenir un chef de file de la Fintech, en tirant parti de ses compétences en matière de technologies de l'information (TI).

Le changement de l'entreprise signifie une étape charnière dans son parcours de transformation numérique globale et positionne l'entreprise comme étant en mesure de remodeler le paysage financier. S'appuyant sur les marques financières distinctes du groupe Hantec, Hantec Financial et Hantec Markets, le groupe est prêt à fournir des solutions fintech de pointe à un plus grand nombre de clients que jamais.

Révolutionner la finance grâce aux technologies de l'information

L'évolution stratégique du groupe Hantec vers une expansion axée sur les TI témoigne de son engagement inébranlable à se développer dans l'économie numérique. Cette infusion de technologies de pointe est sur le point de redéfinir la fourniture et la consommation de services financiers. Grâce à des investissements méticuleux dans l'infrastructure des TI, le groupe améliore l'efficacité opérationnelle, renforce la sécurité et garantit l'évolutivité de son portefeuille de services. L'adoption de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud computing et l'analyse de données permet à Hantec d'offrir à ses clients la plateforme la plus complète pour répondre à leurs besoins en matière de trading. Parallèlement, le développement de solutions en ligne intuitives et sécurisées permet aux clients de gérer leurs comptes, d'exécuter des transactions et d'accéder à des informations financières en toute simplicité.

Sécurité renforcée et personnalisation par l'IA pour les clients

La sécurité et la conformité réglementaire sont primordiales dans l'économie numérique. Le groupe Hantec donne la priorité à la protection des données des clients en mettant en place de solides mesures de cybersécurité et cadres de conformité. Cela garantit que les informations des clients sont conservées en toute sécurité.

La force de Hantec réside dans sa capacité à répondre à l'évolution des besoins des clients grâce à des services financiers personnalisés et sur mesure. Les clients bénéficient de recommandations pilotées par l'IA, de stratégies d'investissement sur mesure et d'un support client réactif. En outre, les plateformes du groupe Hantec offrent des ressources et des outils éducatifs, notamment des webinaires, des articles et des tutoriels interactifs, pour naviguer dans le paysage financier numérique.

Alors que le groupe Hantec se propulse vers le leadership fintech, il tire parti de son expertise informatique non seulement pour être le pionnier de l'économie numérique, mais aussi pour fortifier son activité financière, en offrant des solutions de trading inégalées à ses clients.

