La trieuse 3D de Mushiny reconnue comme pionnière de la logistique intelligente aux Prix de l'innovation robotique RBR50

SAN FRANCISCO, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 10 avril, les « Prix de l'innovation robotique 2024 RBR50 ont récompensé Mushiny, la première entreprise technologique mondiale spécialisée dans les systèmes robotiques logistiques intelligents, pour sa trieuse 3D innovante. Cette reconnaissance souligne l'innovation mondiale de la Chine et marque une étape importante pour Mushiny dans le domaine de la logistique intelligente des entrepôts.

Les Prix RBR50 récompensent les 50 meilleures entreprises de robotique pour leur leadership et leurs solutions innovantes, qui font progresser l'industrie et mettent en avant les leaders dans divers domaines de la robotique.

« Les produits incroyables des lauréats RBR50 de cette année représentent l'avant-garde de la robotique et placent la barre très haut pour le secteur », a déclaré Steve Crowe, rédacteur en chef, robotique, chez WTWH Media.

Mushiny fait progresser l'innovation technologique en matière de logistique intelligente.

Les informations publiques montrent que la trieuse 3D permet de relever des défis de tri qui vont au-delà des capacités des méthodes traditionnelles, notamment la gestion des pics d'activité, le tri des produits mous, la documentation, les articles fragiles tels que les livres, et les produits pharmaceutiques et alimentaires traçables. Les réalisations innovantes de la trieuse 3D dans le secteur se reflètent principalement dans trois aspects : une grande efficacité de tri, un retour sur investissement optimal et une grande souplesse :

Amélioration de l'efficacité de l'exécution des commandes, l'efficacité la plus élevée dépassant 10 000 pph (jusqu'à 14 400 articles par heure).





Efficacité du tri multipliée par 3 à 5.





Meilleur retour sur investissement.





Économie d'espace de 70 % par rapport à la trieuse transversale traditionnelle.

Selon un récent article du Robot Report : « La trieuse 3D intelligente de Mushiny automatise le processus de préparation des commandes et permet aux entrepôts d'augmenter la taille de leurs lots ou de leurs vagues. La trieuse Intelligent3D peut exécuter de nombreuses commandes simultanément, car les robots transfèrent continuellement les commandes terminées et les mettent en mémoire tampon au besoin avant la répartition. La combinaison de robots et de préparateurs de commandes humains pourrait accroître la productivité du commerce de détail et du commerce électronique, ainsi que le traitement efficace des retours. »

À propos de Mushiny

Fondée en 2016, Mushiny est la première entreprise technologique au monde spécialisée dans les systèmes intelligents de robots logistiques. Mushiny divise ses activités en deux unités : la division d'entreposage intelligent fournit aux clients des solutions d'entreposage intelligent sur mesure, avec une livraison rapide en 60 jours dans le monde entier. Mushiny fournit une gestion optimale des entrepôts et des solutions opérationnelles pour les usines et les entrepôts dans divers secteurs.

