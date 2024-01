La Ukraine House Davos se tiendra du 15 au 18 janvier 2024

Programme des événements et des intervenants : www.ukrainehousedavos.com

DAVOS, Suisse, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Nous avons le plaisir d'annoncer le retour de l'Ukraine House Davos en 2024 pour braquer les projecteurs sur l'esprit de résilience inébranlable du peuple ukrainien et engager le dialogue sur l'avenir victorieux de l'Ukraine après la guerre.

Au cours de cette semaine, Ukraine House Davos constituera une plateforme incontournable pour ceux qui aspirent à nouer des partenariats internationaux avec l'Ukraine. Elle offira des éclairages experts et des échanges de haut niveau sur les opportunités économiques et la situation géopolitique actuelle.

Ukraine House Davos Opens from Jan 15-18, 2024.

Le soutien et l'engagement mondiaux pour l'Ukraine doivent être renforcés pour que les Ukrainiens puissent poursuivre avec courage et détermination leur lutte acharnée pour la liberté face à l'invasion prolongée de la Russie qui s'intensifie.

« Alors que nous approchons des deux ans d'une défense héroïque par l'Ukraine de son intégrité territoriale, de sa souveraineté et de son avenir européen, Ukraine House Davos servira de lieu d'échange pour les dirigeants d'entreprises, les décideurs politiques, les journalistes et les leaders d'opinion engagés dans la victoire ukrainienne, afin de partager leurs idées et de collaborer sur les opportunités qui peuvent aider à forger une Ukraine libre et démocratique », déclare Ulyana Khromyak, directrice exécutive de Ukraine House Davos.

Elle poursuit : « Le monde a pu témoigner de la détermination des Ukrainiens. Ils ne reculeront pas dans leur lutte pour la liberté et Ukraine House Davos ne relâchera pas ses efforts pour partager l'histoire de l'Ukraine et combattre pour assurer un avenir meilleur à la nation, à l'Europe et au monde démocratique. Nous avons l'honneur d'accueillir des intervenants et des modérateurs de premier plan : des responsables ukrainiens de haut niveau, des hauts responsables de gouvernements occidentaux, des décideurs politiques mondiaux, des travailleurs humanitaires, des chefs d'entreprise internationales, et surtout, des Ukrainiens inspirants qui défendent leur nation en première ligne et qui appuient la reconstruction et la revitalisation du pays. Nous avons hâte de vous accueillir à Ukraine House Davos en 2024. » Programme complet et inscription sur www.UkraineHouseDavos.com .

La défense de la vie et de la liberté par les Ukrainiens est plus essentielle que jamais, y compris pour l'Europe, l'Occident et le monde. Pour la deuxième année consécutive, Promenade 59 à Davos sera la maison commune de l'Ukraine House Davos et d'une exposition baptisée « 691 jours pour décider de votre avenir », organisé par la Fondation Victor Pinchuk et le PinchukArtCentre en coopération avec le bureau du président de l'Ukraine. « 691 jours pour décider de votre avenir » est une expérience visuelle et intellectuelle immersive, un espace de discussion et de débat. L'exposition dépeint les Ukrainiens dans leur lutte pour la liberté, dans l'épreuve face aux pertes subies mais aussi leurs importantes victoires. En dépit d'une menace omniprésente, elle met en scène des citoyens ordinaires ayant furieusement décidé de vivre. Accompagné par un programme de discussions en parallèle, l'espace « 691 jours pour décider de votre avenir » invite à une réflexion renouvelée sur les enjeux fondamentaux de l'Ukraine.

Ukraine House Davos est organisée par le Western NIS Enterprise Fund, la fondation Victor Pinchuk et Horizon Capital, et dirigée par Ulyana Khromyak, directrice générale.

Le Comité d'organisation de Ukraine House Davos comprend : Jaroslawa Johnson, PDG de Western NIS Enterprise Fund, Svitlana Grytsenko, membre du conseil d'administration de la fondation Victor Pinchuk et Lenna Koszarny, associée fondatrice et PDG de Horizon Capital.

Ukraine House Davos est rendue possible cette année grâce à nos généreux sponsors, notamment nos sponsors principaux, la Fondation Temerty et Interpipe, notre sponsor Marsh McLennan et notre networking sponsor Advantage Ukraine.

Nous vous invitons à consulter notre site Web pour vous inscrire à l'événement et obtenir de plus amples informations :

www.UkraineHouseDavos.com

Ukraine House Davos ouvrira ses portes du lundi 15 janvier à 16 h (CET) au jeudi 18 janvier à 21h (CET).

Vous pouvez également suivre l'événement sur les médias sociaux.

Twitter : @UKRHouseDavos

Facebook : @ukrainehousedavos

Instagram : @Ukraine.House.Davos

YouTube : ukrainehousedavos

Hashtag : #UkraineHouseDavos

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2313028/UHD.jpg

Contact : Kiran Nagendran, [email protected], +44 7921 706 711