La Universidad de la Libertad, nueva universidad innovadora de México, entra en funcionamiento en alianza con el Minerva Project

La Universidad de la Libertad , con sede en Ciudad de México, ha sido fundada por Ricardo Salinas y desarrollada en colaboración con el Minerva Project

El plan de estudios será interdisciplinario, combinando el aprendizaje activo y experiencial, y permitiendo la máxima flexibilidad para los alumnos multigeneracionales

Se ofrecerá un título de negocios en el otoño de 2023 con oportunidades de aprendizaje de por vida.

SAN FRANCISCO, 1 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Una nueva e innovadora universidad, la Universidad de la Libertad ("UL"), se inaugura en Ciudad de México en asociación con el Minerva Project, una solución educativa innovadora ubicada en Silicon Valley, que es parte de la Minerva University. A diferencia de las instituciones tradicionales, la UL tendrá un campus de aprendizaje multigeneracional que integrará los planes de estudio interdisciplinarios con pedagogías activas de aprendizaje y ofrecerá un enfoque altamente personalizado para la educación. La UL ha sido fundada por Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente del Grupo Salinas, un grupo de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y tecnológicamente avanzadas que compiten de manera efectiva en los sectores minoristas, financieros, de telecomunicaciones y de medios. En otoño de 2023 se pondrá en marcha el programa de estudios de la carrera de grado de negocios, que se complementará con oportunidades de aprendizaje profesional en el futuro.

El plan de estudios de esta carrera se centrará en el emprendimiento e incluirá cursos de educación general diseñados por Minerva, que imparten habilidades críticas y duraderas altamente exigidas por los empleadores. Los cursos de primer año incluirán pensamiento creativo y crítico, así como claridad expresiva y de comunicación. También se incorporará en el plan de estudios un curso de "habilidades inteligentes", dirigido a enseñar a los estudiantes competencias como la gestión del tiempo y los hábitos de estudio efectivos.

Los alumnos tomarán clases tanto en el campus de la UL como en el entorno de aprendizaje virtual de Minerva,Forum ™, ofreciendo así flexibilidad y capacidad de elección. Además, los estudiantes podrán completar una carrera en desarrollo de negocios u obtener un conjunto de certificados tras un período de tiempo prudente.

"Si tenemos muchos jóvenes en la educación superior que no pueden esperar para terminar sus estudios de una vez, eso significa que el sistema tiene fallas. Desde mi punto de vista, si alguien se encuentra en un entorno de aprendizaje, no debería querer irse de él. La Universidad de la Libertad, a través de su alianza con Minerva, ofrecerá una educación superior que impartirá habilidades duraderas que nuestros jóvenes necesitarán en su vida laboral y en sus comunidades. También tendrán la oportunidad de regresar a lo largo de su vida para continuar con esa educación".

El Minerva Project cuenta con más de una década de trayectoria en la creación de universidades que definen la calidad. Esto comenzó con la Minerva University, fundada en 2013, la cual ha sido recientemente incluida en la lista de las World's Universities with Real Impact (WURI) como la universidad más innovadora del mundo.

Desde sus principios, Minerva ha ayudado a desarrollar instituciones especializadas como el Korean Institute of Energy Technology (Kentech), una universidad de ingeniería energética en Corea. También ha ayudado a transformar universidades tradicionales, como la Zayed University de los EAU, en la primera universidad interdisciplinaria de Oriente Medio. Minerva Project también se asoció con la Universidad de Miami para crear un programa de títulos redefinido e interdisciplinario en innovación, tecnología y diseño.

"La Universidad de la Libertad es un concepto innovador en educación, y nos complace asociarnos con ellos", afirmó Ben Nelson, fundador y director ejecutivo del Minerva Project. "La experiencia de Minerva en el desarrollo de instituciones de educación superior ahora es ampliamente reconocida porque hemos ayudado a instituciones de los Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio a transformar o poner en marcha sus universidades. La alianza de Minerva con la UL es la primera de muchas en México y Latinoamérica".

El Minerva Project proporcionará apoyo para el desarrollo del plan de estudios interdisciplinario que integre el aprendizaje activo y experiencial, la evaluación basada en aptitudes y la capacitación docente. Su metodología se basa en décadas de investigación en la ciencia del aprendizaje, aplicando su propio plan de estudios interdisciplinar y su pedagogía de aprendizaje totalmente activo. Para esto último, se ha utilizado Forum, el entorno de aprendizaje digital síncrono más importante del mundo, combinado con un aprendizaje experiencial integrado y orientado al contexto. Estos programas, que se centran en enseñar y medir sistemáticamente las habilidades y conocimientos más importantes para el siglo XXI, crean resultados educativos transformadores para los estudiantes.

Al lanzar esta alianza, Jorge Diaz Cuervo, presidente de la Universidad de la Libertad, afirmó: "Podremos ofrecer a los estudiantes flexibilidad junto con una educación de calidad, gracias a nuestra alianza con el Minerva Project. Con ellos, pudimos acelerar el lanzamiento de la UL, ofreciendo a nuestros estudiantes una educación basada en habilidades. Además, no mediremos el éxito de maneras convencionales, sino más bien en cómo el programa contribuirá al progreso social y al avance económico individual".

Para obtener más información sobre la Universidad de la Libertad, visite https://ulibertad.edu.mx

Acerca de la Universidad de la Libertad

La Universidad de la Libertad es una universidad de desarrollo de negocios e innovación ubicada en Ciudad de México, que abrirá sus puertas a la primera generación de estudiantes en septiembre de 2023. La UL forma parte del Grupo Salinas, uno de los grupos comerciales más importantes de Latinoamérica. Este grupo ha sido fundado y se encuentra actualmente dirigido por Ricardo B. Salinas Pliego, y cuenta con empresas enfocadas en crear prosperidad inclusiva, a través del valor económico, la innovación del mercado y los bienes y servicios a fin de mejorar los estándares de vida, el valor social, que mejora el bienestar de la comunidad, y el valor ambiental al reducir el impacto negativo de sus actividades comerciales.

Acerca del Minerva Project

El Minerva Project es una solución educativa innovadora que diseña y ofrece programas educativos excepcionales a través de sus socios educativos y corporativos a nivel mundial. El Minerva Project es el socio de innovación estratégica tanto para instituciones que buscan crear programas nuevos y transformadores, como para impulsar el lanzamiento de las universidades emergentes. Entre los socios se encuentran la Universidad de Miami, USC, Berkeley, la Universidad Zayed, Esade, Kentech y la Universidad de la Libertad.

Fundada por Ben Nelson en 2011, la misión de Minerva es fomentar la sabiduría crítica por el bien del mundo. Minerva ayuda a los socios a satisfacer las necesidades de los alumnos modernos, combinando una pedagogía de aprendizaje totalmente activa, un plan de estudios único basado en habilidades y la plataforma de aprendizaje híbrido Forum de Minerva. La creación de la revolucionaria Minerva University ha sido documentada en el libro Building the Intentional University: Minerva and the Future of Higher Education (MIT Press).

Para obtener más información sobre el Minerva Project, visite www.minervaproject.com

