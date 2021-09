La Universidad de La Verne y NEW Community Investments se asocian para el lanzamiento DE el Centro Randall Lewis PARA EL Emprendimiento, LA Innovación Y EL Impacto Social

LA VERNE, Calif., 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para celebrar el mes de la Herencia Hispana, la Universidad de La Verne anuncia que los aspirantes a emprendedores de minorías locales en el sur de California ahora tendrán la oportunidad de expandir y perfeccionar su visión y habilidades para los negocios gracias a un nuevo programa de emprendimiento que se ofrece en esta institución educativa. Esta oportunidad es particularmente importante dada la demografía de la universidad, la ubicación y el hecho de que las pequeñas empresas latinas son el grupo de emprendedores de más rápido crecimiento en los EE. UU.

El Centro Randall Lewis para el Emprendimiento, la Innovación y el Impacto Social es el resultado de una nueva asociación entre la universidad y NEW Community Investments, una organización dedicada a potenciar la movilidad económica de grupos de personas tradicionalmente desatendidos y económicamente marginados al facilitar el acceso a las inyecci ones de capital que apoya n el crecimiento de las pequeñas empresas. El nuevo centro se focalizará en aumentar el poder económico y el impacto de los estudiantes, exalumnos, empresas regionales, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias de la Universidad de La Verne al brindar capacitació n empresarial a vari os grupos de aprendizaje cada añ o e integrar acad é micos y pr á cticos enfoques para la creación de empleo y el apoyo profesional a largo plazo. A trav é s de capacitación dirigida y apoyo continuo, el objetivo final del centro es llevar la econom í a del interior del sur de California al siguiente nivel.

Un informe reciente de Stanford muestra que los latinos están iniciando negocios a un ritmo más rápido que el promedio nacional en varias industrias, con un crecimiento del 34 por ciento en los últimos 10 años en comparación con solo el 1 por ciento para todas las demás pequeñas empresas. El creciente éxito de los propietarios de pequeñas empresas latinas se produce cuando los latinos se están convirtiendo cada vez más en una fuerza económica en los EE. UU. Y han contribuido con alrededor de $ 500 mil millones a la economía en ventas anuales.

El enfoque especial del Centro Lewis para el Emprendimiento estará en las comunidades hispanas y otras comunidades marginadas de la región, creando oportunidades incomparables para que los participantes generen un impulso económico en sus respectivas comunidades. Para llegar a estas comunidades, el centro aprovechará el alcance expansivo de la Universidad de La Verne, con sus siete campus regionales en Bakersfield, Burbank, Irvine, Ontario, Oxnard, Santa Clarita y Victorville, además de dos centros militares en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg y en la Base naval del condado de Ventura.

Uno de los visionarios clave involucrados en el desarrollo del centro es Quentin Strode, presidente y director ejecutivo de NEW Community Investments. "Es terrible desperdiciar el potencial no aprovechado, y reconocemos el tremendo talento y la ambición que prevalece entre los emprendedores de nuestras diversas comunidades", dijo Strode. "Tradicionalmente, los programas de incubadoras y aceleradoras no se han centrado en cultivar talento en comunidades desatendidas. Nuestro centro busca cambiar esto brindando más acceso a capacitación, educación empresarial y mercados financieros. Creemos que esto dará como resultado la creación de empresas comunitarias más sostenibles, empleos de calidad y generación de riqueza. Nos estamos enfocando en negocios comunitarios con el objetivo de crear movilidad económica para todas nuestras comunidades".

Como una orgullosa Institución de Servicio a los Hispanos (Hispanic Serving Institution , HSI, por sus siglas en inglés ), la Universidad de La Verne sirve a un cuerpo estudiantil muy diverso que cuenta con m á s de 7,000 alumnos . El cuarenta y tres por ciento de sus estudiantes son los primeros en sus familias en asistir a la universidad, y la compañía de medios US News & World Report ha clasificado constantemente a la universidad entre las cinco mejores universidades de la nación en movilidad social, reconociendo su éxito en capacitar a los estudiantes de ingresos moderados y bajos para avanzar hacia convertirse en profesionales con altos ingresos. Empoderar a los empresarios de poblaciones desatendidas es un componente lógico de la misión de la universidad.

"En la Universidad de La Verne, siempre estamos mirando hacia el futuro", dijo la rectora de la universidad, Devorah Lieberman. " Tras la reciente finalización de una campaña altamente exitosa y sin precedentes, estamos preparados para aprovechar las oportunidades para un cambio positivo como el Centro Randall Lewis para el Emprendimiento, la Innovación y el Impacto Social. Nos enorgullecemos de apoyar plenamente la movilidad social y económica de nuestros estudiantes, sus familias y nuestras comunidades vecinas. Este centro es un paso m á s para hacer avanzar nuestra misió n".

"Me siento honrado y privilegiado de trabajar en este proyecto innovador que se enfocar á y reclutar á activamente a las diversas y florecientes comunidades del á rea", dijo el Dr. David C. Liz á rraga, fideicomisario de la Universidad de La Verne y fundador y presidente de la Fundació n Educativa TELACU (TELACU Education Foundation). " Este programa est á preparado para atraer la participación de las filas emergentes de aspirantes a emprendedores multiculturales que desean abrir un negocio exitoso y contribuir a la econom í a de Estados Unidos. Dada la designaci ón de la universidad como una Institución de Servicio a los Hispanos, invito a todos los aspirantes a empresarios latinos a considerar el nuevo Centro Lewis para el Emprendimiento como un recurso. Debido a su potencial, anticipo que generaremos un impacto real y poderoso en el panorama empresarial en el sur de California ".

Para ver el documento de antecedentes que describe el Centro Randall Lewis para el Emprendimiento, la Innovación y el Impacto Social, haga clic aquí .

Las personas interesadas en solicitar la clase inaugural del nuevo Centro pueden aplicar haciendo clic aquí . Si considera que no está listo para unirse al programa de la universidad, por favor, consulte el curso de emprendimiento a su propio ritmo para comenzar su itinerario.

