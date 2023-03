La Universidad Northeastern Illinois supera los objetivos de su programa Business Enterprise

CHICAGO, 21 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Acceso: todos lo merecen; sin embargo, demasiadas barreras aún impiden el acceso equitativo en la fuerza laboral. El programa Business Enterprise (BEP), creado por el estado de Illinois en 1994 con el fin de promover el desarrollo económico de las empresas subrepresentadas de propiedad de minorías, mujeres y personas con discapacidad, cierra esta brecha al garantizar un acceso justo y oportunidades equitativas.

Como institución al servicio de hispanos (HSI), la Universidad Northeastern Illinois cree en un cuerpo estudiantil diverso y en la importancia de la diversidad entre los proveedores que utilizan para proporcionar bienes y servicios a la institución.

"La Universidad apoya la reducción de barreras y el aumento de oportunidades para los proveedores subrepresentados", señaló Vicky Santiago, cuya responsabilidad como directora de Servicios de Adquisiciones y enlace con el BEP de la universidad es garantizar que se sigan los procesos y procedimientos de adquisición a fin de maximizar la participación del BEP en las contrataciones de NEIU.

Bajo la competencia de la Comisión de Equidad e Inclusión, el BEP exige que los organismos estatales y las universidades públicas lleven a cabo un determinado porcentaje de las actividades comerciales con los proveedores del BEP. El compromiso de NEIU con el programa superó los objetivos. En el año fiscal 2022, la Universidad Northeastern Illinois superó su objetivo con respecto al BEP en casi un 16 %. La universidad pudo superar sus objetivos gracias a los continuos esfuerzos de la Oficina de Adquisiciones por llegar a las empresas registradas en el BEP a fin de ofrecer oportunidades de contratación a través de invitaciones a licitaciones, requerimientos de propuestas y solicitudes de selección basadas en calificaciones que incluyen un objetivo de participación del BEP del 30 %, cuando sea posible.

Manish Kumar, vicepresidente de Finanzas y Administración de NEIU, ayudó a la Oficina de Adquisiciones a iniciar e implementar un proceso de adquisición electrónica destinado a aumentar la eficiencia y el cumplimiento en las transacciones comerciales, lo que incrementó la capacidad de NEIU para participar en el programa Business Enterprise.

"Soy firme creyente de que todas las instituciones de educación superior, en particular las universidades, deberían esforzarse por construir una comunidad de personas con diversos orígenes y experiencias de vida, libre de discriminación basada en el origen racial y étnico, la identidad de género, la orientación sexual, la condición económica y social, o las creencias religiosas", aseguró Kumar. "Los objetivos del BEP de nuestra universidad reflejan eso".

NEIU también convoca a los proveedores actuales para fomentar la inscripción en el programa BEP y ofrece capacitación interna al personal de NEIU sobre cómo buscar proveedores en la base de datos del BEP. En su compromiso de explorar oportunidades adicionales donde puedan involucrar a proveedores del BEP para futuros proyectos, la Oficina de Adquisiciones a menudo ayuda a los proveedores nuevos y existentes a registrarse en el programa Business Enterprise al proporcionar información sobre este, compartir el enlace de registro y explicar los beneficios de registrarse en el programa.

"Diversos proveedores proporcionan bienes y servicios a través de una perspectiva diferente que beneficia a la universidad y a los estudiantes", comentó Santiago. "La junta directiva y administrativa de Northeastern se toma muy en serio el compromiso de adjudicar contratos a proveedores diversos".

La Universidad Northeastern Illinois ofrece más de 40 programas de pregrado y certificado, así como más de 50 programas de posgrado, certificados, licencia y acreditación. El campus principal se extiende por 67 acres en una atractiva zona residencial en el noroeste de Chicago. La universidad tiene sedes adicionales en el área metropolitana, incluido el Jacob H. Carruthers Center for Inner City Studies, El Centro y el University Center of Lake County.

