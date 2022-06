LA USPA ADQUIERE UNA SEDE PERMANENTE PARA EL POLO EN EL SUR DE FLORIDA CON EL ACUERDO DE COMPRA DEL INTERNATIONAL POLO CLUB PALM BEACH DE WELLINGTON EQUESTRIAN PARTNERS

WELLINGTON, Florida, 14 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- La Asociación de Polo de los Estados Unidos (United States Polo Association; USPA) se complace en anunciar que ha adquirido los activos principales del International Polo Club Palm Beach en Wellington, Florida ("IPC"). La USPA ha adquirido 161 acres (cerca de 65 hectáreas) de WEP Polo LLC y WEP Polo Operations LLC, lo que incluye las canchas 1 al 5, la tribuna del IPC, el Pavilion, el Mallet Grille, el Seventh Chukker, la tienda del USPA Clubhouse, el Outback Field, las instalaciones Outback y el club social del IPC y sus instalaciones, que incluyen una piscina, un gimnasio y canchas de tenis.

La propiedad del IPC se llamará "The USPA National Polo Center – Wellington" ("NPC").

La compra le da vida a la visión de la Junta de Gobernadores de la USPA respecto de un "Sunday Field" de propiedad de la USPA que servirá como centro permanente de polo en los Estados Unidos y establecerá el estándar para la excelencia en el deporte del polo. Esa visión fue expresada por primera vez por Stewart Armstrong, presidente de la USPA, en un ensayo llamado The Sunday Field que se publicó en la edición de primavera de 2020 de la revista Hurlingham Polo Magazine.

Mark Bellissimo, socio directivo de Wellington Equestrian Partners ("WEP") y el principal propietario privado de Wellington, comentó: "La venta del IPC a la USPA es parte de nuestra estrategia "Wellington 3.0", que se centra en fortalecer tanto los centros ecuestres como los elementos centrales del estilo de vida que son esenciales para el éxito a largo plazo de Wellington. Elegimos a USPA en lugar de las ofertas de la competencia y de las estrategias de desarrollo inmobiliario para garantizar que este pilar fundamental del dominio ecuestre de Wellington esté aquí durante los próximos 100 años. Me inspiró la visión de Stewart Armstrong y creo que la USPA tiene el compromiso y los recursos necesarios para llevar este lugar y el deporte del polo al siguiente nivel, lo que es una victoria para todos los involucrados".

La USPA seguirá llevando a cabo el Gauntlet of Polo® en el NPC, pero también utilizará las instalaciones para apoyar el polo jugado a nivel medio y bajo. La USPA tiene la intención de mantener sustancialmente a todo el personal actual del IPC. Tim Gannon, cofundador del Outback Steakhouse y tres veces ganador del U.S. Open Polo Championship® se desempeñará como presidente de la Junta de una nueva subsidiaria de la USPA creada para revitalizar el club social y los establecimientos de comida.

Con su propiedad del Centro Nacional de Polo, la USPA ha asegurado un hogar perpetuo para el polo en los Estados Unidos, que desempeñará la misma función que las canchas de Palermo controlados por la AAP y las canchas Pilar de propiedad de la AAP en Argentina. En resumen, la instalación le permitirá a la USPA mostrar sus torneos, desarrollar jugadores estadounidenses y mantener un entorno que conserve y atraiga a nuevos jugadores y patrocinadores en todos los niveles. También garantizará el futuro del polo de invierno y primavera en el sur de Florida, eventos de los que muchos de los principales participantes del deporte de todo el país dependen como una importante fuente de ingresos anuales que les permite participar en torneos de polo en sus clubes de verano y otoño.

A través de su uso del NPC, la USPA busca promover la excelencia como objetivo para todas las personas que juegan polo en los Estados Unidos. La USPA está segura de que seguir luchando por la excelencia dará lugar a una demanda aún mayor del polo. La excelencia significa muchas cosas; entre ellas, instalaciones de primera calidad para presentar el deporte de la mejor forma, reglas inteligentes, un hándicap justo, arbitraje de alta calidad y condiciones equitativas para todos. Esto inspira tanto a los aficionados como a los profesionales a ser su mejor versión y jugar con los mejores, y da lugar a una experiencia atractiva para los jugadores y los espectadores. La excelencia requiere compromiso; no surge por sí sola.

La USPA seguirá invirtiendo en el deporte del polo en sus clubes miembros en los Estados Unidos. Todos sus programas actuales se seguirán siendo financiados y operados en sus trayectorias previas a la compra. Entre ellas se incluyen la Arena Tournament Initiative, Bridge to High Goal (B2HG), Interscholastic/Intercollegiate (I/I), Legacy Polo Series, National Arena Amateur Cup, Military Incentive Program, National Youth Tournament Series (NYTS), Polo Development Initiative (PDI), Prize Money Matching (PMMP), Tournament Support Program (TSP), Trophy Reimbursement, los programas Professional and Certified Umpires, USPA Livestreaming y el Women's Tournament Incentive Program.

A partir de este año con el Campeonato Mundial de la FIP, que será organizado por la USPA en Valiente Polo Farm y en el NPC desde el 26 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2022, la USPA planea abrir la temporada anual de polo de Wellington en octubre. Esta extensión de las fechas de juego permitirá que los clubes miembros de la USPA en Florida y otros lugares jueguen sus semifinales y finales del torneo en el Centro Nacional de Polo cuando no se esté utilizando para el Gauntlet®.

"La inversión en un Sunday Field de alto perfil permitirá que el deporte y la marca controlen nuestro destino para las generaciones futuras", comentó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global Licensing, que administra la marca global multimillonaria de la Asociación de Polo de los Estados Unidos. "Con una presencia global en 190 países, consideramos el Sunday Field como una oportunidad única para destacar la conexión única de la Asociación de Polo de los Estados Unidos con este deporte y generar una mayor conciencia global de marca. Además, esta oportunidad creará un epicentro de polo para promover no solo eventos de alto nivel como el Gauntlet of Polo®, sino también otras oportunidades de primera clase en todos los niveles para apoyar competencias y demografías clave para el polo, como las internacionales, de bajo nivel, de nivel medio, femeninas, intercolegiadas, interescolares, juveniles y muchas otras".

Jim Barnes, gerente de Wellington Village, está entusiasmado por la ampliación de la presencia de la USPA en la Village. "Wellington acoge con satisfacción la compra por parte de la USPA de las antiguas instalaciones del IPC y del establecimiento del Centro Nacional de Polo, que garantizará la presencia permanente e importante del polo en la Village para el beneficio mutuo de la comunidad del polo y de los residentes del lugar".

Ampliamente considerado como el centro invernal de la competencia ecuestre de categoría mundial, Wellington ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del deporte del polo en los Estados Unidos y en el extranjero desde la década de 1970. Cada año entre enero y abril, la temporada de alto nivel de Florida atrae a las principales organizaciones de polo del mundo, a los profesionales mejor calificados y a los mejores caballos. El sur de Florida es la sede de la USPA y de USPA Global Licensing, así como del Museum of Polo & Hall of Fame y de la Polo Training Foundation.

Más opciones de fotografía

La United States Polo Association® ("USPA") está organizada y existe con el propósito de promover el juego del polo; coordinar las actividades de sus clubes miembros y los jugadores registrados como miembros; organizar y supervisar torneos, competencias y juegos de polo; y proporcionar reglas, hándicaps y condiciones de torneo para esos eventos. Sus objetivos generales son mejorar el deporte y promover la seguridad y el bienestar de sus participantes humanos y equinos. La USPA, fundada en 1890, es la mayor organización deportiva voluntaria de Norteamérica para el deporte del polo. En la actualidad, la USPA está compuesta por más de 200 clubes miembros y alrededor de 5.000 jugadores registrados. Anualmente supervisa y otorga los premios de aproximadamente 50 torneos nacionales organizados por sus clubes miembros. Para obtener más información, visite uspolo.org.

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la USPA. Con una presencia global de miles de millones de dólares y una distribución mundial a través de unas 1.200 tiendas de la U.S. Polo Assn., como tiendas minoristas, tiendas departamentales, canales de artículos deportivos, minoristas independientes y comercio electrónico, la U.S. Polo Assn. ofrece prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, así como accesorios y calzado en 190 países de todo el mundo. Clasificado como el quinto mayor licenciatario deportivo en la lista "Top 150 Global Licensors" de 2020 de la revista License Global, U.S. Polo Assn. es nombrada junto a marcas deportivas tan icónicas como la Liga Nacional de Fútbol Americano (National Football League), la Asociación Nacional de Baloncesto (National Basketball Association; NBA) y las Grandes Ligas de Béisbol (Major League Baseball). Visite uspoloassnglobal.com.

Wellington Equestrian Partners, LLC ("WEP") es una alianza con sede en Wellington cuya misión principal es mejorar y preservar la economía ecuestre de Wellington. Hasta hace poco, WEP era propietaria de más de 1.000 acres (cerca de 405 hectáreas) en Wellington y ha sido el mayor impulsor del surgimiento de este lugar como el principal destino ecuestre de estilo de vida a nivel mundial. WEP era propietaria tanto de las instalaciones como de las empresas operadoras de los tres principales pilares de la escena ecuestre de Wellington: salto de obstáculos, doma y polo, que representaban más del 90 % de la economía ecuestre de Wellington. Los festivales ecuestres de Wellington reciben más de 10.000 participantes y 250.000 espectadores de 50 estados y 43 países. Sus eventos aportan un impacto económico de cerca de USD 200 millones anuales para el condado de Palm Beach. Mark Bellissimo es el socio directivo y el mayor accionista de WEP.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1836657/SportLogo_RGB_Logo.jpg

FUENTE United States Polo Association

SOURCE United States Polo Association