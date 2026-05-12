La valorisation de n8n double pour atteindre 5,2 milliards de dollars, alors que SAP réalise un investissement stratégique et prévoit d'intégrer la plateforme d'IA dans Joule Studio

L'accord marque l'arrivée de n8n en tant qu'infrastructure d'IA d'entreprise, ainsi qu'une étape importante pour l'écosystème technologique européen

ORLANDO, Floride et BERLIN, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- n8n, la plateforme d'orchestration de l'IA, annonce aujourd'hui un investissement stratégique de SAP ainsi qu'un partenariat commercial pluriannuel. L'investissement valorise n8n à 5,2 milliards de dollars, soit plus du double de sa valorisation précédente de 2,5 milliards de dollars, il y a moins d'un an. Les deux entreprises ont également signé un accord commercial pluriannuel en vertu duquel la plateforme d'automatisation des flux de travail de n8n sera intégrée de manière native à Joule Studio, l'environnement de création d'agents de SAP dans SAP Business AI Platform.

Ensemble, l'investissement stratégique et le partenariat commercial marquent un moment important pour n8n : le moment où une plateforme née dans la communauté open source devient un outil de flux de travail d'IA clé pour l'une des plus grandes entreprises du monde. n8n compte déjà plus de 1 400 entreprises clientes ainsi qu'une communauté de 1,7 million de développeurs et de créateurs actifs mensuellement, allant d'équipes du Fortune 500 gérant des processus critiques aux développeurs indépendants, en passant par les startups construisant l'automatisation dès l'étape de conception.

Cette intégration spécifique donnera aux équipes un canevas d'automatisation visuel et flexible, soutenant les développeurs no-code, low-code et pro-code, qui hérite de l'engagement de SAP en matière de sécurité et de conformité dès le premier jour. Avec plus de 1 000 intégrations couvrant les outils commerciaux, les plateformes de base de données et les modèles d'IA, n8n inside Joule Studio permettra aux équipes de connecter en quelques minutes les systèmes SAP à la pile technologique plus large dont dépendent leurs organisations.

La croissance de n8n reflète le rythme auquel la demande des entreprises pour l'IA agentique s'intensifie. Contrairement aux outils de flux de travail conventionnels, n8n est conçu pour l'ère agentique. La plateforme prend en charge l'orchestration multiagents, ce qui permet aux systèmes d'IA d'identifier les événements commerciaux, de coordonner les décisions et de déclencher des actions en aval, le tout dans un environnement personnalisable et vérifiable qui fonctionne avec la plupart des modèles d'IA.

Elle est également conçue pour que les entreprises puissent non seulement contrôler pleinement leurs agents, mais aussi pour assurer la conformité de leurs écosystèmes agentiques. Les organisations pourront conserver la souveraineté sur leurs données, ce qui fait de n8n une solution naturelle pour celles qui sont soumises au RGDP, à des réglementations sectorielles spécifiques ou à des exigences internes en matière de résidence des données. Pour les industries réglementées et les grandes entreprises, n8n élimine l'un des obstacles les plus importants à l'adoption de l'IA à grande échelle.

« Pour n8n, l'arrivée de SAP en tant qu'investisseur stratégique marque un tournant », déclare Jan Oberhauser, fondateur et CEO de n8n. « En tant que l'un des plus grands éditeurs de logiciels d'entreprise au monde, sa décision de soutenir n8n et de l'intégrer à Joule Studio constitue une véritable marque de confiance dans notre plateforme et notre vision. »

L'importance de ce partenariat va au-delà des deux entreprises. n8n et SAP sont deux des sociétés technologiques les plus importantes d'Allemagne, l'une étant une entreprise d'IA à croissance rapide et l'autre un chef de file mondial des logiciels coté au DAX 40. À l'heure où l'Europe cherche ses propres champions dans le domaine de l'IA, l'accord représente un partenariat local qui construit l'ossature commerciale de l'IA d'entreprise sur le continent.

« Pour fournir des résultats commerciaux précis et sécurisés à l'échelle, l'IA agentique doit s'appuyer sur une connaissance approfondie des processus, des données fiables et une gouvernance de niveau entreprise », déclare Christian Klein, CEO de SAP SE. « En intégrant n8n à Joule Studio, nous accélérons la capacité de SAP à aider ses clients à concevoir, connecter et mettre à l'échelle l'IA agentique dans leurs principaux processus d'entreprise. »

À propos de n8n

n8n est une plateforme d'orchestration de l'IA qui transforme la façon dont les organisations exploitent l'IA et l'intègrent dans leurs opérations quotidiennes. Construit sur une licence de code équitable, n8n sert des milliers d'organisations dans le monde entier, des développeurs individuels aux grandes entreprises internationales, leur permettant de créer des flux de travail d'IA intelligents et automatisés qui offrent des avantages mesurables en termes d'impact et de productivité. Pour plus d'informations sur n8n, visitez n8n.io.

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