La vente aux enchères caritative de NFT met en lumière un événement libre en Ukraine pendant le Forum économique mondial

DAVOS (Suisse), le 21 mai 2022 /PRNewswire/ -- La Free Ukraine Foundation organise un événement caritatif spécial le 25 mai à Davos, La Suisse, où une série d'œuvres d'art mettant en vedette des artistes ukrainiens est mise aux enchères pour recueillir des fonds et soutenir la mission de paix pour l'Ukraine et son peuple. L'événement est organisé en collaboration avec la Mriya Art Mission, qui vise à préserver l'art ukrainien, à aider les artistes autochtones et à protéger le patrimoine culturel du pays.

Pour donner vie aux NFT, la Free Ukraine Foundation travaille avec Mint Werx, un studio de création et de production NFT haut de gamme. Mint Werx est en train de concevoir, de créer et de lancer une série de trois NFT de grande valeur qui sont combinés avec des œuvres d'art physiques uniques en leur genre qui seront mises aux enchères lors de l'événement. Ces NFT mettent en vedette le travail d'Artem Shestakov, un artiste et photographe ukrainien de renommée mondiale, surtout connu pour ses images de la nature et du paysage. L'œuvre d'art physique sera signée et numérotée par l'artiste, accompagnée d'un certificat d'authenticité.

« Nous sommes fidèles à notre mission de diplomatie culturelle pour la paix, et nous sommes honorés d'accueillir nos estimés invités à l'événement et de contribuer à sensibiliser et à soutenir les efforts visant à préserver la culture de l'Ukraine en ces temps difficiles », a déclaré Andrey Kolodyuk, cofondateur de la Free Ukraine Foundation. "La Mriya Art Mission est de se réunir pour défendre la culture de l'Ukraine et assurer son existence en préservant l'art, la musique, les peintures et le théâtre, qui sont si importants pour l'âme de l'Ukraine, mais menacés par le chaos de la guerre."

L'activité de bienfaisance aura lieu le mercredi 25 mai, de 21 h à 23 h (HAEC) et se tiendra à la passerelle Web décentralisée , un événement de plusieurs jours consacré à l'exploration des avantages de la décentralisation, organisé par la Filecoin Foundation.

La Free Ukraine Foundation a été créée pour défendre la paix et aider à unir le monde dans ses efforts pour soutenir le pays de l'Ukraine face à l'invasion étrangère et aux menaces qui pèsent sur son mode de vie. La Fondation sert le peuple ukrainien à travers un certain nombre d'initiatives, y compris l'aide humanitaire, la diffusion d'informations, la mobilisation pacifique, l'emploi et l'éducation, la reconstruction et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com .

Mint Werx est un studio de création et de production NFT premium qui développe des stratégies et des solutions clés en main pour les marques et les créateurs. Tirant parti de la puissance des technologies de chaîne de blocs durables, Mint Werx offre des ETF et des plateformes dynamiques de pointe, évolutives et uniques, produisant, frappant et activant des expressions numériques authentiques qui durent toute une vie. Grâce à ces solutions, Mint Werx simplifie et rassemble une gamme complexe de technologies pour renforcer la propriété et établir des liens prospères entre les collectionneurs, les consommateurs, les communautés et la culture. Mint Werx est une division de Fusion92 ( Fusion92.com ), une entreprise indépendante de marketing d'innovation fondée à Chicago en 1999. Pour en savoir plus, consultez MintWerx.com .

