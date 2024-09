La version Magnum de la plateforme Opus de TraceLink va révolutionner la gestion de la chaîne d'approvisionnement en permettant à toutes les entreprises de numériser leurs réseaux d'approvisionnement de bout en bout

Grâce aux informations en temps réel provenant de tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, les dirigeants peuvent réduire les stocks et les ruptures de stock tout en optimisant les niveaux de service et les délais d'exécution

BOSTON, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TraceLink, la plus grande plateforme de réseau numérique de bout en bout pour l'orchestration intelligente de la chaîne d'approvisionnement des sciences de la vie et des soins de santé, annonce la version Magnum de sa plateforme phare, Opus, la seule plateforme de numérisation de réseau sans code conçue pour démocratiser l'accès à l'intégration et à l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Cette étape importante représente l'évolution de plus de quatre années de travail intense de développement de la plateforme Opus et propulse la fonction de gestion de la chaîne d'approvisionnement vers de nouveaux sommets d'innovation et d'efficacité.

Avec son expérience utilisateur repensée, sa configuration de flux de travail sans code, son édition par glisser-déposer pour des solutions multi-entreprises, son catalogue d'intégrations de systèmes d'entreprise préconstruits, ses tableaux de bord intégrés et ses rapports sur les processus de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, la version Magnum d'Opus permet aux leaders de la chaîne d'approvisionnement d'obtenir des avantages commerciaux radicaux. Ces avantages vont de la réduction des ruptures de stock, des niveaux d'inventaire et des coûts opérationnels à l'amélioration des niveaux de service, en passant par l'accélération du lancement des produits, l'entrée sur de nouveaux marchés et la création de nouveaux canaux commerciaux. Grâce à cette proposition de valeur partagée entre clients et partenaires commerciaux, Opus établira la nouvelle norme pour les capacités de gestion de la chaîne d'approvisionnement afin de promouvoir l'orchestration des processus tout en alimentant les stratégies d'IA et d'apprentissage automatique à long terme des clients avec les données en temps réel nécessaires pour réussir.

« Nous avons suivi de près le développement de la plateforme Opus et son évolution pour répondre aux besoins dynamiques des chaînes d'approvisionnement modernes », déclare Alessandro De Luca, CIO, Merck KGaA. « Je suis honoré d'être l'un des principaux orateurs de la conférence FutureLink Barcelona de TraceLink en octobre, où j'en dirai plus sur le parcours de numérisation de la chaîne d'approvisionnement de Merck et sur la façon dont de nouvelles capacités telles que celles offertes par Opus pourraient aider l'ensemble du secteur à mieux servir les clients et les patients avec le bon produit au bon moment dans l'ensemble du réseau d'approvisionnement E2E. C'est vraiment une période passionnante pour tous ceux qui s'investissent dans la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. »

Les chaînes d'approvisionnement sont aujourd'hui confrontées à de nombreux défis, notamment des prévisions imprécises de la demande, une gestion inefficace des stocks, des livraisons tardives et l'incapacité de maintenir une visibilité en temps réel sur une production de qualité et fiable. La complexité s'intensifie avec des systèmes d'entreprise fragmentés, des exigences strictes en matière de conformité, des délais d'exécution prolongés et la complexité de la navigation dans des canaux commerciaux en constante évolution. La version Magnum d'Opus by TraceLink propose une approche révolutionnaire, non seulement pour relever ces défis, mais aussi pour redéfinir et améliorer la gestion de bout en bout des chaînes d'approvisionnement. Cette version transformatrice présente des caractéristiques et des avantages essentiels, notamment

Opus Solution Environment (OSE) : un environnement révolutionnaire de conception sans code pour les transactions commerciales complexes, permettant aux utilisateurs de configurer des solutions de chaîne d'approvisionnement multi-entreprises et des flux de travail par des analystes commerciaux qui ne possèdent pas d'expertise technique approfondie.

un environnement révolutionnaire de conception sans code pour les transactions commerciales complexes, permettant aux utilisateurs de configurer des solutions de chaîne d'approvisionnement multi-entreprises et des flux de travail par des analystes commerciaux qui ne possèdent pas d'expertise technique approfondie. Plateforme d'intégration universelle : Opus est la seule plateforme offrant un modèle d'intégration unique qui permet à chaque entreprise de choisir ses propres formats d'intégration tout en restant interopérable avec ceux de 100% des partenaires commerciaux, qui choisissent également leurs propres formats d'intégration, permettant ainsi un accès démocratisé à l'intégration à faible coût.

Opus est la seule plateforme offrant un modèle d'intégration unique qui permet à chaque entreprise de choisir ses propres formats d'intégration tout en restant interopérable avec ceux de 100% des partenaires commerciaux, qui choisissent également leurs propres formats d'intégration, permettant ainsi un accès démocratisé à l'intégration à faible coût. Orchestration transparente des processus avec MINT : première solution Opus à exploiter toutes ses capacités uniques, Multienterprise Information Network Tower (MINT) permet l'intégration universelle de plus de 50 types de transactions différentes avec des partenaires commerciaux afin d'orchestrer les processus dans les domaines de la logistique, de la fabrication externe, du commerce, de la chaîne d'approvisionnement clinique, etc.

première solution Opus à exploiter toutes ses capacités uniques, Multienterprise Information Network Tower (MINT) permet l'intégration universelle de plus de 50 types de transactions différentes avec des partenaires commerciaux afin d'orchestrer les processus dans les domaines de la logistique, de la fabrication externe, du commerce, de la chaîne d'approvisionnement clinique, etc. Rapports et tableaux de bord intégrés sur la chaîne d'approvisionnement : fournir aux utilisateurs une vue complète des transactions et des processus de bout en bout sur une plateforme unique, offrant une visibilité totale ou des performances d'orchestration avec tous les partenaires externes intégrés.

fournir aux utilisateurs une vue complète des transactions et des processus de bout en bout sur une plateforme unique, offrant une visibilité totale ou des performances d'orchestration avec tous les partenaires externes intégrés. Amadeus AI Copilot : fournit une nouvelle capacité d'IA générative conçue pour augmenter les efforts des utilisateurs professionnels afin d'accélérer la numérisation des réseaux d'approvisionnement sur la plateforme Opus, en tirant parti d'un riche ensemble d'informations provenant d'un référentiel de contenu unifiéF

fournit une nouvelle capacité d'IA générative conçue pour augmenter les efforts des utilisateurs professionnels afin d'accélérer la numérisation des réseaux d'approvisionnement sur la plateforme Opus, en tirant parti d'un riche ensemble d'informations provenant d'un référentiel de contenu unifiéF Optimisation de la chaîne d'approvisionnement : permet aux entreprises de réduire les ruptures de stock, d'optimiser les stocks et d'éliminer les défauts d'approvisionnement grâce aux fonctionnalités avancées d'Opus Magnum.

« La sortie d'Opus chez Magnum marque une nouvelle ère pour TraceLink, qui redéfinit ce qui est possible en matière de numérisation de la chaîne d'approvisionnement », déclare Shabbir Dahod, CEO, TraceLink. « Cette version n'est pas seulement une étape importante, c'est l'aboutissement d'années de développement dédié et de prévoyance stratégique, anticipant les besoins futurs de tous les segments de la chaîne d'approvisionnement et créant une plateforme unique qui évolue rapidement pour répondre aux exigences uniques des utilisateurs de la plateforme. Avec Opus, notre vision de démocratiser l'accès à l'orchestration de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement multi-entreprises est désormais une réalité. »

Découvrez la version Magnum de la plateforme Opus au FutureLink Barcelona 2024, le seul événement de réflexion, de formation et de réseautage pour les leaders des sciences de la vie et des soins de santé qui ont besoin de renseignements critiques et d'une meilleure collaboration dans les relations de la chaîne d'approvisionnement, qui aura lieu du 2 au 4 octobre 2024. Avec des allocutions prononcées par les plus grands leaders d'opinion du secteur, une journée entière de sessions éducatives de la TraceLink University, trois pistes d'orchestration dirigées par des clients et des partenaires de solutions, et une exposition immersive de produits et de solutions, le FutureLink de cette année se concentrera sur la numérisation de bout en bout de votre chaîne d'approvisionnement pour relier vos systèmes et processus d'entreprise au réseau. Inscrivez-vous dès maintenant.

À propos de TraceLink :

TraceLink Inc. est la plus grande plateforme de chaîne logistique intelligente de bout en bout pour les sciences de la vie et la santé, permettant une orchestration de bout en bout en connectant plus de 291 000 entités du secteur de la santé et des sciences de la vie par le biais de son réseau B2N Integrate-Once™. Des entreprises de premier plan font confiance à TraceLink pour assurer la connectivité, la visibilité et la traçabilité des produits de santé à l'échelle mondiale, garantissant ainsi que chaque patient reçoit rapidement les médicaments dont il a besoin, en toute sécurité.

