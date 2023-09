La vida es más grande en la campaña de la Toyota Grand Highlander 2024

La primera SUV de tres filas de la historia es presentada con un material creativo de marketing en toda regla para destacar la amplitud, el diseño y el increíble tren de potencia Hybrid MAX.

PLANO, Texas, 8 de septiembre de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Viaje en grande con la muy esperada y primera Toyota Grand Highlander 2024 . En la nueva campaña de marketing "Life's Grander in the Grand Highlander" (Vive a lo grande en la Grand Highlander), Toyota está adoptando un amplio enfoque para la SUV mediana más poderosa que la marca ha construido nunca.

"La campaña pone de relieve a la primera Grand Highlander 2024 de la historia, la última incorporación a la atrevida línea de SUV de Toyota", dijo Lisa Materazzo, vicepresidenta de grupo de Toyota Marketing en Toyota Motor North America. "Mostrando el bello diseño y el amplio interior de la Grand Highlander, la campaña se inspira en la realidad de que la vida, con todas sus sorpresas inesperadas, es bastante grandiosa".

Toyota desarrolló la campaña integrada de la Grand Highlander pensando en su modelo Total Toyota (T2). El modelo T2 integra esfuerzos para crear un enfoque de marketing cohesivo que incluya el marketing multicultural y el mercado masivo.

La campaña "Life's Grander in the Grand Highlander" muestra un estilo creativo unificado en todos los anuncios que se destacan a continuación.

En el anuncio de Conill Advertising titulado "Labor", dirigido por Sebastian Strasser, nada puede ser más especial que el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, y eso significa que toda la familia acude al hospital con los futuros padres. Gracias a la espaciosa tercera fila de la Grand Highlander, incluso la madrina (y la tía) del bebé pueden viajar con él.

InterTrend Communications desarrolló dos anuncios para la campaña, dirigidos por Bruce St. Claire. En el anuncio "Yes Day", una familia dice "sí" a un inesperado día de diversión en la Grand Highlander después de que se cancelaran las clases particulares de sus hijos. En "Grand Recruiting", el partido de críquet de una familia casi se pierde por falta de jugadores. La Grand Highlander rápidamente salva el día al ayudar a recoger a más compañeros por el camino, incluido un inesperado fichaje de última hora, la estrella internacional del críquet Unmukt Chand.

En el anuncio de Burrell Communications Group, "HBCU Tour", el viaje de visita a la universidad de una familia en la Grand Highlander se vuelve interesante cuando los orgullosos padres de estudiantes de universidades rivales se encuentran en un tira y afloja para ver qué HBCU tradicional elegirá su hijo. En su anuncio "Back There", unos niños juguetones que retozan en el asiento trasero de una Grand Highlander son advertidos por su madre, quien da un giro humorístico y enternecedor a la frase: "Don't make me come back there!" (¡No me hagas ir ahí atrás!) Los anuncios son obra del renombrado director Kenya Barris, quien debuta como director comercial tras una aclamada carrera en televisión.

En el anuncio titulado "Slamming Doors," creado por Saatchi & Saatchi, los espectadores ven a una adolescente que es recogida del colegio en una Grand Highlander. El ceño fruncido de la molesta adolescente se convierte en una sonrisa cuando toda su familia, abuela incluida, comienza a cantar junta: "This is gonna be the best day of my life" ("Este va a ser el mejor día de mi vida"). Saatchi & Saatchi también creó "Rescue Run", un anuncio humorístico en el que, después de un día en el lago, una familia que viaja de vuelta a casa gira rápidamente en su Grand Highlander para devolver sano a un pez vivo que salpicaba y que su hijo guardaba tranquilamente en su cubeta. Los anuncios fueron dirigidos por James Rouse con Biscuit.

Colocaciones en los medios

La campaña "Life's Grander in the Grand Highlander" se difundirá por televisión lineal, video digital, contenidos digitales, cine, programación, redes sociales pagadas, audio y búsquedas. La programación de alto perfil de Network Prime, cable, Prime Novelas y deportes incluye Thursday y Sunday Night Football, Premium Soccer y los Billboard Latin Music Awards. El contenido digital/video incluye socios como Hulu, YouTube, MAX, Sensical y Pandora. Entre sus socios se encuentran "Camp Romper" de Bustle, Moveable Feast, Amazon, Uber Eats y The Weather Channel, entre otros. La publicidad pagada en redes sociales abarca TikTok, Meta, Snapchat, Reddit, LinkedIn y Pinterest.

Los anuncios de la campaña están disponibles para verse aquí. Para obtener imágenes y créditos, haga clic aquí.

Acerca de la Toyota Grand Highlander 2024

La Toyota Grand Highlander 2024 es la última y mayor incorporación a la exitosa gama SUV de Toyota. Disponible en tres modelos con tres trenes de potencia —el equilibrado motor turbo de 2.4 L de gasolina, el eficiente híbrido de 2.5 L y el Hybrid MAX de 362 caballos de fuerza que busca el máximo rendimiento— la Grand Highlander está perfectamente preparada para el viaje por carretera que le espera.

Diseñada por Calty Design Studios y ensamblada exclusivamente en la planta de Toyota Motor Manufacturing en Princeton, Indiana, la Grand Highlander 2024 tiene un MSRP inicial de $43,070 para los modelos con motor de gasolina, $44,670 para el híbrido y $54,040 para el tren de potencia Hybrid MAX.

Como parte del enfoque diverso de Toyota hacia sus objetivos de neutralidad de carbono, la Grand Highlander Hybrid y Hybrid MAX son dos productos adicionales que apoyan los esfuerzos de Toyota para alcanzar un futuro "Beyond Zero" (Más allá de cero). Beyond Zero es la visión de Toyota para alcanzar la neutralidad de carbono con productos, servicios y operaciones, así como para encontrar nuevas formas de generar un impacto positivo en el planeta y la sociedad.

Algunas características clave son:

Disponible en tres trenes de potencia con tercera fila de asientos de tamaño adulto y amplio espacio de carga

Trenes de potencia Hybrid y Hybrid MAX para reducir las emisiones de carbono

Potente rendimiento con 362 caballos de fuerza del sistema Hybrid MAX

Tecnología disponible como asistencia en embotellamientos, Pantalla de Avisos (HUD) y espejo retrovisor digital

Sistema de audio JBL ® Premium

Premium Monitor de Punto Ciego (BSM) con Alerta de Cruce Posterior (RCTA)

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de los EE. UU. desde hace más de 65 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 49,000 personas en los EE. UU., quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 33 millones de automóviles y camionetas en nuestras nueve plantas de fabricación. La décima planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos en el año 2025. Con más vehículos eléctricos en circulación que cualquier otro fabricante de automóviles, Toyota ofrece actualmente 24 opciones de vehículos eléctricos.

A través de su iniciativa Driving Possibilities, Toyota USA Foundation ha comprometido $110 millones para crear programas educativos innovadores dentro de, y en asociación con, comunidades históricamente desfavorecidas y diversas cerca de los 14 centros operativos de la empresa en EE. UU.

FUENTE Toyota Motor North America

